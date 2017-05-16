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Банк ВТБ начал банкротить Алексея Гриншпуна
Банк ВТБ обратился в Арбитражный суд Самарской области с иском о финансовой несостоятельности некогда известного в регионе бизнесмена Алексея Гриншпуна. Долгое время он являлся владельцем холдинга «СВ», крупнейшим активом которого был свинокомплекс «СВ Поволжское». После кризиса 2008 года почти все …
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16 мая 2017, 03:12
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"Самараэнерго" взыщет с СКС 56 млн рублей
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16 мая 2017, 02:48
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6 самарцев обвиняют в краже денег с кредиток
Согласно материалам дела, они рассылали sms-сообщения о блокировке банковских карт. Дальше действовали двумя способами - под предлогом разблокировки получали согласие граждан на совершение финансовых операций или узнавали номера карт, период их действия, электронные ключи и другие персональные данные.
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16 мая 2017, 02:06
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Арестованы акции "Авиаагрегата", принадлежащие дочери экс-директора завода Геннадия Кулакова
В Самаре арестованы акции "Авиаагрегата", принадлежащие дочери экс-директора завода Геннадия Кулакова. Такие обеспечительные меры были приняты по инициативе компании в рамках дела о банкротстве топ-менеджера. Ранее арест был наложен на его 4-комнатную квартиру в Железнодорожном районе и дачу общей стоимостью 5,5 …
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16 мая 2017, 11:17
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В Самарской области разоблачили группировку экстремистов
Самарские следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя области, подозреваемого в организации экстремистского сообщества. По версии следствия, в 2014 году он создал группировку футбольных фанатов «с целью совершения преступлений экстремисткой направленности». В банду входило не менее десяти человек.
В сообщении ведомства …
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26 апреля 2017, 10:22
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В Самаре осужден за экстремизм гражданин Узбекистана
Приволжский окружной военный суд приговорил Бахтиёрбека Холматова к лишению свободы с содержанием в колонии строгого режима на девять лет.
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20 марта 2017, 04:45
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Рэпер Птаха оштрафован судом по делу об экстремизме на 200 тыс. рублей
Пресненский суд столицы оштрафовал рэпера Птаху (Давида Нуриева) на 200 000 рублей за экстремизм на концерте. Информацию об этом распространили российские издания.
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16 марта 2017, 05:23
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На территории "Тольяттиазота» нашли оружие и экстремистскую литературу
В одном из офисных помещений "Тольяттиазота" сотрудники полиции нашли при обыске экстремистскую литературу, оружие и боеприпасы, передает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах Автограда.
В частности, была обнаружена сумка, в которой оказались гранатомет РПГ-18 "Муха", приклад …
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15 декабря 2016, 11:03