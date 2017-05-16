12
40
55
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 16 мая 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
                8888888888P                           888b     d888  888888b.    8888888b.  
                      d88P                            8888b   d8888  888  "88b   888  "Y88b 
                     d88P                             88888b.d88888  888  .88P   888    888 
 888  888  888      d88P     88888b.d88b.   888  888  888Y88888P888  8888888K.   888    888 
 888  888  888     d88P      888 "888 "88b  888  888  888 Y888P 888  888  "Y88b  888    888 
 888  888  888    d88P       888  888  888  888  888  888  Y8P  888  888    888  888    888 
 Y88b 888 d88P   d88P        888  888  888  Y88b 888  888   "   888  888   d88P  888  .d88P 
  "Y8888888P"   d8888888888  888  888  888   "Y88888  888       888  8888888P"   8888888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Банк ВТБ начал банкротить Алексея Гриншпуна

Банк ВТБ начал банкротить Алексея Гриншпуна

Банк ВТБ обратился в Арбитражный суд Самарской области с иском о финансовой несостоятельности некогда известного в регионе бизнесмена Алексея Гриншпуна. Долгое время он являлся владельцем холдинга «СВ», крупнейшим активом которого был свинокомплекс «СВ Поволжское». После кризиса 2008 года почти все 

16 мая 2017, 03:12

"Самараэнерго" взыщет с СКС 56 млн рублей

ООО "Самарские коммунальные системы" не удалось оспорить решение о выплате долга ПАО "Самараэнерго". 11-й апелляционный арбитражный суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции. Речь идет о сумме более чем в 56 миллионов рублей.
Как следует из материалов дела, в августе 

16 мая 2017, 02:48
6 самарцев обвиняют в краже денег с кредиток

6 самарцев обвиняют в краже денег с кредиток

Согласно материалам дела, они рассылали sms-сообщения о блокировке банковских карт.  Дальше действовали двумя способами - под предлогом разблокировки получали согласие граждан на совершение финансовых операций или узнавали номера карт, период их действия, электронные ключи и другие персональные данные.
По версии 

16 мая 2017, 02:06
Арестованы акции

Арестованы акции "Авиаагрегата", принадлежащие дочери экс-директора завода Геннадия Кулакова

В Самаре арестованы акции "Авиаагрегата", принадлежащие дочери экс-директора завода Геннадия Кулакова. Такие обеспечительные меры были приняты по инициативе компании в рамках дела о банкротстве топ-менеджера. Ранее арест был наложен на его 4-комнатную квартиру в Железнодорожном районе и дачу общей стоимостью 5,5 

16 мая 2017, 11:17
В Самарской области разоблачили группировку экстремистов

В Самарской области разоблачили группировку экстремистов

Самарские следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя области, подозреваемого в организации экстремистского сообщества. По версии следствия, в 2014 году он создал группировку футбольных фанатов «с целью совершения преступлений экстремисткой направленности». В банду входило не менее десяти человек.

В сообщении ведомства 

26 апреля 2017, 10:22
В Самаре осужден за экстремизм гражданин Узбекистана

В Самаре осужден за экстремизм гражданин Узбекистана

Приволжский окружной военный суд приговорил Бахтиёрбека Холматова к лишению свободы с содержанием в колонии строгого режима на девять лет.
Сейчас именно в Самаре рассматриваются уголовные дела подобной направленности, возбужденные в сорока регионах страны. Холматов был задержан сотрудниками ФСБ в республике 

20 марта 2017, 04:45
Рэпер Птаха оштрафован судом по делу об экстремизме на 200 тыс. рублей

Рэпер Птаха оштрафован судом по делу об экстремизме на 200 тыс. рублей

Пресненский суд столицы оштрафовал рэпера Птаху (Давида Нуриева) на 200 000 рублей за экстремизм на концерте. Информацию об этом распространили российские издания.
Как отмечается, коллеги Птахи из группы «Центр» были задержаны представителями силовых структур. Задержание осуществлялось при содействии активистов движения 

16 марта 2017, 05:23
На территории

На территории "Тольяттиазота» нашли оружие и экстремистскую литературу

В одном из офисных помещений "Тольяттиазота" сотрудники полиции нашли при обыске экстремистскую литературу, оружие и боеприпасы, передает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах Автограда.

В частности, была обнаружена сумка, в которой оказались гранатомет РПГ-18 "Муха", приклад 
15 декабря 2016, 11:03
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна