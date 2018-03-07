5 марта в Камышлинском районе Самарской области произошло ДТП с участием двух большегрузов. Авария случилась в 14:45 на 1194 километре трассы М-5.
48-летний водитель «Volvo FH» ехал по дороге в сторону Самары. Мужчина не выдерживал безопасную дистанцию до идущей впереди машины. В итоге его грузовик врезался в фуру «DAF FT».
В результате столкновения пострадал сам его предполагаемый виновник. Он получил травмы ноги и головы. После оказания помощи мудчине назначили амбулаторное лечение, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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