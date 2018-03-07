11
42
05
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 6 марта 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 7 марта 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
           8888888888  888  888b     d888  888    888  888b     d888           
           888         888  8888b   d8888  888    888  8888b   d8888           
           888         888  88888b.d88888  888    888  88888b.d88888           
 88888888  8888888     888  888Y88888P888  8888888888  888Y88888P888   .d88888 
    d88P   888         888  888 Y888P 888  888    888  888 Y888P 888  d88" 888 
   d88P    888         888  888  Y8P  888  888    888  888  Y8P  888  888  888 
  d88P     888         888  888   "   888  888    888  888   "   888  Y88b 888 
 88888888  888         888  888       888  888    888  888       888   "Y88888 
                                                                           888 
                                                                           888 
                                                                           888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Нашли друг друга: 2 маршрутных ПАЗика столкнулись на площади Кирова в Самаре

Нашли друг друга: 2 маршрутных ПАЗика столкнулись на площади Кирова в Самаре

Сегодня, 10 марта, на пересечении улицы Победы с проспектом Кирова, неподалеку с остановкой общественного транспорта, случилось ДТП. Там столкнулись 2 автобуса. Как пишут очевидцы в паблике "Новости Самары - Самара life" соцсети ВК, автобус ПАЗик 268-го маршрута догнал ПАЗик 
10 марта 2018, 04:53
Жуткое ДТП на трассе «Самара-Бугуруслан»: женщина погибла, трое в больнице

Жуткое ДТП на трассе «Самара-Бугуруслан»: женщина погибла, трое в больнице

Сегодня, 9 марта, рано утром в Самарской области на автотрассе Самара-Бугуруслан произошло ДТП со смертельным исходом
 
По неустановленной пока причине, на 81 километре дороги лоб-в-лоб столкнулись ВАЗ-2107 и ВАЗ-2112.

В больницу после столкновения двух вазовских легковушек доставили обоих водителей и 

9 марта 2018, 04:27
Под Самарой водитель Toyota влетел под грузовик и погиб

Под Самарой водитель Toyota влетел под грузовик и погиб

Сегодня, 8 марта, утром в Самарской области произошло ДТП со смертельным исходом. В 8:30 на обводной дороге около поселка Красный Яр Красноярского района столкнулись фура Volvo и легковой автомобиль Toyota Camry.
 
По предварительной версии сотрудников полиции, водитель иномарки не 
8 марта 2018, 12:14
Мужчина на снегоходе «выбил» с дороги пикап в Самарской области

Мужчина на снегоходе «выбил» с дороги пикап в Самарской области

6 марта авария произошла в Приволжском районе Самарской области. Примерно в 16:30 32-летний мужчина на снегоходе «Тайга» выезжал с прилегающей территории на главную дорогу. По правилам, он должен был пропустить едущий по трассе транспорт, но сельчанин этого не сделал. В 

7 марта 2018, 02:14
Один человек погиб и трое пострадали после столкновения легковушек в Самарской области

Один человек погиб и трое пострадали после столкновения легковушек в Самарской области

Полицейские выясняют подробности смертельного ДТП, случившегося в Кинель-Черкасском районе Самарской области. Трагедия произошла в 19:30 6 марта на 81 километре трассы «Самара-Бугуруслан». При невыясненных обстоятельствах там столкнулись ВАЗ 2112 и ВАЗ 2107. От удара погибла пассажирка «семерки». Травмы получили оба 

7 марта 2018, 01:04
Девушка пострадала после столкновения трех автомобилей в Самарской области

Девушка пострадала после столкновения трех автомобилей в Самарской области

5 марта в Кинельском районе произошло ДТП с участием трех автомобилей. 41-летняя женщина на «Opel Astra» ехала по трассе «Самара - Бугуруслан». На 37-м километре дороги автоледи нарушила ПДД и столкнулась с грузовиком КамАЗ, который двигался в попутном направлении. После 

6 марта 2018, 02:03
Пассажирский автобус въехал в остановку в Самаре

Пассажирский автобус въехал в остановку в Самаре

5 марта в Самаре произошло очередное ДТП с участием общественного транспорта. Около 23:00 на пересечении улиц Матросова и Вольской столкнулись иномарка и автобус ЛИАЗ, сообщает паблик «ДТП Самара». Судя по всему, водитель автобуса пытался избежать аварии, однако уклониться от 
6 марта 2018, 08:58
После аварии КамАЗ дорожной службы улетел в кювет под Сызранью

После аварии КамАЗ дорожной службы улетел в кювет под Сызранью

Утром 19 февраля под Сызранью произошло ДТП с участием двух грузовиков. На 938 километре трассы «М-5» в районе Переволок столкнулись КамАЗ, принадлежащий дорожным службам, и фургон ГАЗель. По видимому, машины двигались навстречу друг другу, и не смогли разъехаться.

От 
19 февраля 2018, 10:00
Грузовики столкнулись по цепной реакции в Сокском карьере под Самарой

Грузовики столкнулись по цепной реакции в Сокском карьере под Самарой

В Самарской области в Сокском карьере по цепной реакции столкнулись несколько грузовиков. ДТП произошло в понедельник, 25 декабря. Фото с места аварии появилось в социальной сети. По предварительной информации, один из грузовиков вез песок, остальные были пустые. Грузовики шли колонной, 
26 декабря 2017, 10:23
Появилось фото жуткой аварии с 2 грузовиками на трассе М-5 в Самаре

Появилось фото жуткой аварии с 2 грузовиками на трассе М-5 в Самаре

В четверг, 21 декабря, в Самаре на трассе М-5 произошла жуткая авария. В 11:10 на 902-м километре дороги столкнулись два грузовика - Man и Daf. По данным полицейских, «Ман», двигавшийся из Самары, выехал на встречную полосу.

«В результате ДТП 
22 декабря 2017, 03:14
Под Самарой в столкновении грузовиков погиб водитель и пострадали ребенок и женщина

Под Самарой в столкновении грузовиков погиб водитель и пострадали ребенок и женщина

В Самарской области в четверг, 7 декабря, произошло столкновение грузовиков. Погиб водитель и пострадали ребенок и женщина. ДТП случилось на территории Нефтегорского района, полицейские зарегистрировали его примерно в 6:30.

«По предварительной версии инспекторов ГИБДД на автодороге столкнулись автомашины «Урал» и другой 

7 декабря 2017, 10:04
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх