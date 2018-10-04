Вечером, 3 октября в Самарской области произошло ДТП с двумя грузовиками. 41-летний водитель за рулем КамАЗа ехал по трассе М-5 со стороны Москвы в направлении региональной столицы. В Сызранском районе мужчина разогнался до слишком высокой скорости. Из-за этого прицеп машины ушел в занос на встречную полосу и там его ударил грузовик «MAN». В результате аварии водитель иномарки получил травмы. После оказания медпомощи его отправили на амбулаторное лечение.
По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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