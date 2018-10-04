Под Самарой автомобиль с разорванной шиной улетел в кювет: пострадал водитель В понедельник, 1 октября, произошла авария на трассе в Кинельском районе. По информации сотрудников Госавтоинспекции, 26-летний парень ехал на автомобиле ВАЗ 1116930 по трассе Самара — Бугуруслан. По пути у машины разорвало шину, автомобилист не справился с управлением и скатился …