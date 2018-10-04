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Ночное ДТП: в Самаре автоледи сбила пешехода на Гагарина

Ночное ДТП: в Самаре автоледи сбила пешехода на Гагарина

В среду, 3 октября, в областной столице под колесами иномарки оказался пешеход. По данным Госавтоинспекции, в 1:02 29-летняя женщина ехала на своем автомобиле «Киа Соул» по улице Гагарина. Автоледи направлялась со стороны Советской Армии к улице Карбышева. По пути она 
4 октября 2018, 11:28
В Тольятти посадили водителя, сбившего двух женщин

В Тольятти посадили водителя, сбившего двух женщин

В суде Центрального района Тольятти завершился процесс над 22-летним местным жителем. 15 января этого года молодой человек, будучи пьяным, сел за руль автомобиля. Несмотря на зимние условия, мужчина ехал по улице с превышением скорости. В итоге, легковушка потеряла управление, врезалась 
3 октября 2018, 03:31
Под колесами «двенадцатой» погиб пешеход в Самарской области

Под колесами «двенадцатой» погиб пешеход в Самарской области

Полицейские разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП, которое произошло вечером 2 октября в Самарской области. Трагедия случилась на трассе  «Сергиевск-Кошки-Челно-Вершины» в Кошкинском районе. На 44-м километре автодороги под колесами вазовской «двенадцатой» оказался 40-летний мужчина, шедший по обочине. От полученных травм он 

3 октября 2018, 02:42
Под Самарой автомобиль с разорванной шиной улетел в кювет: пострадал водитель

Под Самарой автомобиль с разорванной шиной улетел в кювет: пострадал водитель

В понедельник, 1 октября, произошла авария на трассе в Кинельском районе. По информации сотрудников Госавтоинспекции, 26-летний парень ехал на автомобиле ВАЗ 1116930 по трассе  Самара — Бугуруслан. По пути у машины разорвало шину, автомобилист не справился с управлением и скатился 
2 октября 2018, 04:22
Автоледи-лихачка на «Lifan» влетела в «Гранту» в Самарской области

Автоледи-лихачка на «Lifan» влетела в «Гранту» в Самарской области

Полиция выясняет детали ДТП, которое произошло в Самарской области. Все случилось на дороге «Никольское - Купино - Толстовка – станция Звезда». По ней ехала автоледи за рулем «Lifan». Женщина шла с превышением скорости. На 6-м километре дороги она выехала на 

27 сентября 2018, 02:13
В Самарской области «ГАЗель» с оторвавшимся колесом «собрала» две машины

В Самарской области «ГАЗель» с оторвавшимся колесом «собрала» две машины

ДТП сразу с тремя автомобилями произошло утром, 20 сентября, в Самарской области. 52-летний водитель за рулем «ГАЗели» ехал по трассе М-5 со стороны столицы губернии в направлении Уфы. На 1042 километре дороги у грузовика отлетело колесо. Потерявшая управление машина вылетела 

21 сентября 2018, 12:09
Иномарка снесла столб в Самарской области, пострадали трое

Иномарка снесла столб в Самарской области, пострадали трое

Крупная авария произошла 15 сентября в селе Малая Рязань Ставропольского района. Как сообщает паблик «ДТП 163 Самара», водитель автомобиля «Форд» ехал по улице Большой в селе Малая Рязань. Возле одного из дом он влетел в опору ЛЭП. От удара 
17 сентября 2018, 12:41
В Самаре трамвай №8 не поделил дорогу с грузовой «ГАЗелью»

В Самаре трамвай №8 не поделил дорогу с грузовой «ГАЗелью»

11 сентября в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. На пересечении Заводского шоссе и проспекта Кирова столкнулись трамвай №8 и грузовая «ГАЗель». Из-за инцидента на дороге образовалась пробка, сообщают пользователи группы «ДТП Самара».

Информации о пострадавших нет. 
11 сентября 2018, 03:07
Молодой водитель устроил аварию с тремя машинами в Сызрани

Молодой водитель устроил аварию с тремя машинами в Сызрани

ДТП с участием сразу трех автомобилей произошло в ночь на понедельник в Сызрани. По информации регионального Главка, 18-летний водитель ВАЗ-2112 ехал по улице Смирницкой со стороны переулка Степной в сторону улицы Энгельса. Автолюбитель не выбрал безопасную дистанцию до ехавшего впереди 

3 сентября 2018, 01:08
Водитель иномарки на полном ходу влетел в опору трубопровода в Тольятти

Водитель иномарки на полном ходу влетел в опору трубопровода в Тольятти

12 августа в Тольятти произошло ДТП, в котором пострадал человек. По версии полицейских, 30-летний мужчина за рулем «BMW-320» ехал по улице Ларина со стороны Базовой. На одном из участков аварии водитель не справился с управлением и протаранил опору трубопровода.

В результате 

13 августа 2018, 01:06
В Самарской области водитель грузовика «снес» «Ниву»

В Самарской области водитель грузовика «снес» «Ниву»

1 августа в Кинельском районе Самарской области произошла автоавария. Как сообщает региональное ГУ МВД России, водитель грузовика «МАЗ» ехал по обводной дороге Самары в сторону Тольятти. На 19-м километре трассы он выехал на ремонтируемый участок на красный сигнал светофора. Там 

2 августа 2018, 01:54
Легковушка столкнулась с КамАЗом под Тольятти

Легковушка столкнулась с КамАЗом под Тольятти

28 июня серьёзное ДТП произошло в Самарской области. Около 18:30 на Хрящевском шоссе около поселка Выселки столкнулись «Лада Гранта» и КамАЗ. Как сообщают очевидцы, все произошло из-за того что одна из машин пошла на обгон .

«Легковушка почти пополам 
29 июня 2018, 10:41
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