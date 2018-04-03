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«Бункер S» Эфир передачи от 27 марта 2018г 
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Материалы по теме:

МЧС проверяет торговые центры «Амбар» и «Мегасити» в Самаре

МЧС проверяет торговые центры «Амбар» и «Мегасити» в Самаре

Сотрудники прокуратуры и МЧС приступили к массовым проверкам самарских торговых центров. Сегодня рейды проходят в «Мегасити» и «Амбаре».
 
Напомним, мероприятия проходят в связи с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Трагедия унесла жизни 64 человек, большинство из них 
29 марта 2018, 01:14
В торговых центрах Самары начались учения по эвакуации

В торговых центрах Самары начались учения по эвакуации

В Самаре начались масштабные проверки крупных ТЦ на предмет безопасности. Уже во вторник в нескольких торговых центрах Самары прошли учения по эвакуации посетителей. 

По данным ГУ МЧС России по Самарской области, за прошлый год и первые месяцы 2018 года 
28 марта 2018, 09:01
Противопожарные тренировки проведут в торговых центрах Самары

Противопожарные тренировки проведут в торговых центрах Самары

В торговых центрах Самарской области после трагедии в Кемерово проведут противопожарные тренировки и учения по эвакуации людей в случае ЧП. Уже сегодня будет завершен мониторинг ранее проведенных в самарских ТЦ проверок. Системы противопожарной защиты на этих объектах ждут повторные проверки. 
26 марта 2018, 03:09
Волна ложных сообщений о минировании ТЦ докатилась до Самары

Волна ложных сообщений о минировании ТЦ докатилась до Самары

Волна ложных сообщений о минировании крупных магазинов, накануне накрывшая всю страну, докатилась до Самары. Вечером 12 сентября  в экстренные службы поступило около 10  звонков, в которых сообщалось о бомбах, якобы заложенных, в том числе, в торговых центрах: «Вива Ленд», «Парк 

13 сентября 2017, 11:24
Очевидцы: в Самаре трамваи встали у «Авроры» из-за обрыва контактного провода

Очевидцы: в Самаре трамваи встали у «Авроры» из-за обрыва контактного провода

Самарцы сообщают о происшествии на трамвайных путях в районе торгового центра «Аврора».

«Около ТЦ «Аврора» обрыв контактного провода трамвайной линии. Трамваи со стороны Промышленности стоят», - сообщил очевидец утром во вторник, 7 февраля. Он опубликовал фото.

Напомним, вечером 
7 февраля 2017, 09:16
Кинотеатр IMAX в Самаре откроют весной 2017 года

Кинотеатр IMAX в Самаре откроют весной 2017 года

Первый в Самаре кинозал IMAX планируют открыть в апреле-мае 2017 года. Он появится в кинотеатре торгового центра «Аврора», сообщила администрация группы «Киномакс – Самара».

Напомним, изначально запустить новый кинозал обещали еще в 2015 году. Данных о размере экрана и 
25 января 2017, 03:18
В блогах: у «Авроры» сделали маленький остановочный павильон

В блогах: у «Авроры» сделали маленький остановочный павильон

Жанне Скоковой не понравилось решение властей Самары убрать на автобусной остановке на улицы Авроры большую крышу и вместо нее поставить маленький остановочный павильон. "Странное решение, ведь здесь всегда полно народа и останавливается по 3-4 автобуса одновременно, - пишет Жанна 
27 сентября 2016, 09:19
В Самаре на Авроре КамАЗ переехал женщину: жуткие фото и видео

В Самаре на Авроре КамАЗ переехал женщину: жуткие фото и видео

Вчера, 19 августа, около 17:00 на пересечении улицы Авроры с Аэродромной грузовик КамАЗ переехал женщину. В результате она скончалась на месте. По словам очевидцев, женщина, по всей видимости, решила перебежать проезжую часть в неположенном месте и оказалась под колесами большегруза. 
20 августа 2016, 02:33
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