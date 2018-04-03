МЧС проверяет торговые центры «Амбар» и «Мегасити» в Самаре Сотрудники прокуратуры и МЧС приступили к массовым проверкам самарских торговых центров. Сегодня рейды проходят в «Мегасити» и «Амбаре».



Напомним, мероприятия проходят в связи с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Трагедия унесла жизни 64 человек, большинство из них …