В Самаре закрыли два из трех корпусов ТРК «Аврора Молл». Эту информацию подтвердили в администрации торгового центра. Первый и второй корпуса не будут работать с 3 по 6 апреля в связи с проверкой пожарной безопасности. На объект выехала съемочная группа телерадиокомпании «ТЕРРА». Подробности – в выпусках новостей на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ».
Напомним, все торговые центры Самарской области сейчас тщательно проверяют специалисты. Поводом для массовых проверок стала трагедия в Кемерове. В результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» погибли более 60 человек.
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