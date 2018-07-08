В Самарской области в реку Сок упала «Нива», три человека погибли Сегодня, 21 ноября, около 6:00 в реку Сок упал «ВАЗ-21214». Полицию вызвал один из пострадавших. Он успел выпрыгнуть из машины. Мужчина рассказал, что компания из четырех человек приехала на берег реки со спиртным. Когда молодые люди распивали алкогольные напитки, из-под …