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Две моторные лодки столкнулись на спуске Лейтенанта Шмидта
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27 августа 2017, 04:12
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В Самарской области начали разбирать часть моста через реку Сок
Сооружение закрыто уже долгое время из-за аварийного состояния. Как заявляют в федеральном управлении автомобильных дорог «Большая Волга», изначально планировалось провести реконструкцию участка, однако сейчас строители пришли к выводу, что лучше его демонтировать. В компании сетуют, что мост буквально притягивает к себе …
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13 апреля 2016, 04:16
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В Самарской области в реку Сок упала «Нива», три человека погибли
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21 ноября 2014, 12:25
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6-летнюю девочку унесло течением, пока ее пьяная мать спала на берегу
По факту гибели девочки на реке Сок в Красноярском районе продолжается доследственная проверка, сообщает областное СУ СК РФ.
Вчера, 9 июля, около 3 часов дня тело ребенка вытащили из воды отдыхающие.
Выяснилось, что девочка зашла в воду, когда ее …
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10 июля 2014, 05:14
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В Сергиевском районе в реке Сок утонула 6-летняя девочка
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10 июля 2014, 10:50
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Лихачи, из-за которых на Волге пострадали 4 человека, избежали уголовной ответственности
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21 июня 2013, 05:19