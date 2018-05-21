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Материалы по теме:

Спецрежим к ЧМ-2018 введут в Самаре

Спецрежим к ЧМ-2018 введут в Самаре

До 1 июня на въездах в города-организаторы ЧМ-2018 по футболу установят желтые информационные щиты, запрещающие передвижение автобусов, информирует Росавтодор. Ограничение не коснется машин, получивших аккредитацию от администрации турнира или разрешение от МВД. Ранее Минтранс предложил ввести с 1 июня новый 

18 мая 2018, 02:07
В блогах: «Странная ситуация с трамвайным маршрутом S5 в Самаре»

В блогах: «Странная ситуация с трамвайным маршрутом S5 в Самаре»

В паблике «Транспорт Самары» соцсети «ВКонтакте» пожаловались на плохую работу городских чиновников: «Странная ситуация сложилась с трамвайным маршрутом № S5: на вагонах и на остановках размещена информация о конечной остановке «Ж/д вокзал», тогда как на официальном сайте транспортного оператора 
18 мая 2018, 10:03
Количество автобусов на 47-м автобусном маршруте в Самаре будет увеличено

Количество автобусов на 47-м автобусном маршруте в Самаре будет увеличено

На рабочем совещании в Думе городского округа Самара был поднят вопрос работы автобусов на маршруте №47. Жители начали жаловаться на то, что в последнее время машины стали ходить реже. При этом с линии исчезли микроавтобусы.

Как сообщил руководитель городского 
17 мая 2018, 02:17
Появилась схема перекрытия дорог в день «Последнего звонка» в Самаре

Появилась схема перекрытия дорог в день «Последнего звонка» в Самаре

В Самаре в день праздника «Последний звонок - 2018», который состоится 24 мая, в центре города перекроют дорогу по улице Ленинградской. Как уже сообщала «ТЕРРА», в этот день почти 3 тысячи 
17 мая 2018, 01:49
Из-за паводка подтопило поселок Мосты в Самарской области

Из-за паводка подтопило поселок Мосты в Самарской области

Одними из первых в Самарской области последствия паводка ощутили на себе жители поселка Мосты в Пестравском районе. Уровень выды там поднялся на 1,9 метра. Из-за этого туда пришлось срочно командировать отряд региональной Поисково-спасательной службы. В поселок отправились три человека, укомплектованные 

10 апреля 2018, 11:28
В Китае построили самый длинный стеклянный мост в мире

В Китае построили самый длинный стеклянный мост в мире

В воскресенье, 24 декабря, в китайской провинции Хэбэй торжественно откроют самый большой в мире стеклянный мост, предназначенный, в частности, для многочисленных гостей региона. Об этом сегодня рассказывает издание China Daily.
Длина этого уникального сооружения - 488 метров, а ширина - 

22 декабря 2017, 09:27
Сколько протянут самарские мосты: за проверку заплатят 10 миллионов

Сколько протянут самарские мосты: за проверку заплатят 10 миллионов

В Самарской области проверят состояние всех мостов. Областной минтранс объявил тендер по определению подрядчика, который займется выполнением работ по диагностике, обследованию и испытанию мостовых сооружений на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения. Сообщение об этом опубликовано на портале госзакупок.

Согласно техзаданию, 

19 апреля 2017, 02:34
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