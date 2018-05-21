Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области объявило торги на поиск подрядчиков для ремонта мостов через реку Падовку. Речь идет о двух сооружениях. Первый мост расположен на дороге «Самара - Волгоград» в Пестравском районе. Его длина составляет 41метр. За выполнение работ на этом объекте подрядчику готовы выделить 31,2 миллиона рублей.
Второй мост расположен на обводной автодороге Самары, от трассы "Урал" до трассы "Самара - Волгоград" в Кинельском районе. Он имеет протяженность 69,6 метра. На приведение его в порядок заложено 49,5 миллиона рублей.
Отмечается, что оба моста должны быть отремонтированы до ноября текущего года.
|
Спецрежим к ЧМ-2018 введут в Самаре
До 1 июня на въездах в города-организаторы ЧМ-2018 по футболу установят желтые информационные щиты, запрещающие передвижение автобусов, информирует Росавтодор. Ограничение не коснется машин, получивших аккредитацию от администрации турнира или разрешение от МВД. Ранее Минтранс предложил ввести с 1 июня новый …
|
18 мая 2018, 02:07
|
В блогах: «Странная ситуация с трамвайным маршрутом S5 в Самаре»
В паблике «Транспорт Самары» соцсети «ВКонтакте» пожаловались на плохую работу городских чиновников: «Странная ситуация сложилась с трамвайным маршрутом № S5: на вагонах и на остановках размещена информация о конечной остановке «Ж/д вокзал», тогда как на официальном сайте транспортного оператора …
|
18 мая 2018, 10:03
|
Количество автобусов на 47-м автобусном маршруте в Самаре будет увеличено
|
17 мая 2018, 02:17
|
Появилась схема перекрытия дорог в день «Последнего звонка» в Самаре
|
17 мая 2018, 01:49
|
Из-за паводка подтопило поселок Мосты в Самарской области
Одними из первых в Самарской области последствия паводка ощутили на себе жители поселка Мосты в Пестравском районе. Уровень выды там поднялся на 1,9 метра. Из-за этого туда пришлось срочно командировать отряд региональной Поисково-спасательной службы. В поселок отправились три человека, укомплектованные …
|
10 апреля 2018, 11:28
|
В Китае построили самый длинный стеклянный мост в мире
|
22 декабря 2017, 09:27
|
Сколько протянут самарские мосты: за проверку заплатят 10 миллионов
В Самарской области проверят состояние всех мостов. Областной минтранс объявил тендер по определению подрядчика, который займется выполнением работ по диагностике, обследованию и испытанию мостовых сооружений на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения. Сообщение об этом опубликовано на портале госзакупок.
Согласно техзаданию, …
|
19 апреля 2017, 02:34