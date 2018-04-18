Судебные приставы закрыли сразу несколько торговых точек в Тольятти. Все они, как оказалось, не соответствуют требованиям противопожарной безопасности. Под ограничительные меры попали ТЦ «Восход» и «Кольцо», а также универсам «Каретный двор». Это было сделано в качестве меры предварительной защиты в интересах неопределенного круга лиц о запрещении деятельности и устранении нарушений.
Кроме того, решением Кировского районного суда была приостановлена деятельность нежилого помещения «Рента». Она может быть открыта после устранения выявленных нарушений, сообщает региональное УФССП.
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