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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 17 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 апреля 2018г 
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«По легенде учений, в одной из секций начался пожар. Людей эвакуировали без нареканий», - сообщил 
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В Самаре в торговом центре «Амбар» проведена экстренная эвакуация. Об этом в понедельник, 16 апреля, сообщили очевидцы. По их словам, сейчас в ТЦ работают пожарные, передает 63.ru. Посетители ждут, когда им разрешат вернуться обратно. В ГУ МЧС России по 
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Закрыть шесть торговых центров требует прокуратура Самарской области

Закрыть шесть торговых центров требует прокуратура Самарской области

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Названа причина эвакуации людей из ТЦ «Вива Лэнд» в Самаре

Названа причина эвакуации людей из ТЦ «Вива Лэнд» в Самаре

В Самаре экстренные службы завершили работы в ТЦ «Вива Лэнд», расположенном у площади Кирова. Как уже сообщала «ТЕРРА», утром в торговом центре была проведена эвакуация. По словам очевидцев, посетителей и персонал вывели на улицу в считанные секунды. На место прибыли 
13 апреля 2018, 01:42
Лихача заставили оплатить 28 штрафов за опасную езду в Тольятти

Лихача заставили оплатить 28 штрафов за опасную езду в Тольятти

Судебные приставы заставили тольяттинского автомобилиста погасить долги, связанные с нарушениями правил дорожного движения. Мужчине выписали 28 штрафов за опасную езду на общую сумму 20,5 тысяч рублей.

Гасить долги лихач не торопился, в дело пришлось вступать приставам-исполнителям. Мужчине пояснили, что он может 

6 апреля 2018, 01:04
С пистолетом и гранатой пришел самарец в Октябрьский райсуд

С пистолетом и гранатой пришел самарец в Октябрьский райсуд

Приставам пришлось применить приемы самбо против жителя Самары, заявившего что у него есть граната и пистолет, передает УФССП России по Самарской области.
 
По версии приставов, в Октябрьский райсуд пришел мужчина. Перед проходом через рамку металлодетектора приставы предупредили посетителя об 

29 марта 2018, 10:54
Трех мужчин-приставов вызвала пьяная жительница Новокуйбышевска

Трех мужчин-приставов вызвала пьяная жительница Новокуйбышевска

На днях новокуйбышевские приставы провели рейд по должникам. В частности, они посетили женщину, которая давно не платила за коммунальные услуги. У нее накопился долг в 115 тысяч рублей.

На момент прихода приставов женщина была сильно пьяна. Визитеры потребовали, чтобы она явилась 

29 марта 2018, 11:34
115 тысяч рублей в виде алиментов выплатила жительница Тольятти

115 тысяч рублей в виде алиментов выплатила жительница Тольятти

Жительница Тольятти стала фигуранткой уголовного дела из-за неуплаты алиментов на содержание своей младшей дочери. Девочка находится на попечении старшей сестры, а мать обязали перечислять в ее пользу четверть заработка.

Выполнять свои обязательства тольяттинка не спешила. Она не устраивалась на работу и 

28 марта 2018, 12:23
Грузчика обвинили в смерти человека при разгрузке вагона в Тольятти

Грузчика обвинили в смерти человека при разгрузке вагона в Тольятти

В Тольятти перед судом предстанет местный житель Павел Смирнов, которого обвиняют в гибели подчиненного. 1 июня прошлого года он устроился работать грузчиком. Также он взял на себя ответственность за обеспечение безопасности при проведении работ.

17 сентября на станции, на которой трудился 

6 марта 2018, 02:54
Охотник случайно выстрелил себе в пах в Оренбурге

Охотник случайно выстрелил себе в пах в Оренбурге

Несчастный случай произошел на территории одного и частных охотничьих угодий в Оренбурге. Двое приятелей решили установить прицел на ружье. Мужчины проигнорировали правила техники безопасности, и перед началом манипуляций с оружием не убедились, что он полностью разряжено. В итоге охотник, державший 

19 февраля 2018, 08:39
Следить за порядком во время ЧМ-2018 в Самаре будут казаки

Следить за порядком во время ЧМ-2018 в Самаре будут казаки

Во время чемпионата мира по футболу Самару должны посетить около 500 тысяч гостей. Для того чтобы обеспечить их безопасность, будут привлечены значительные силы полиции и Росгвардии. Кроме того, к охране порядка планируется привлекать и общественные организации. Внесут свой вклад и 
14 февраля 2018, 05:14
В блогах: о странных инициативах в школах Самары

В блогах: о странных инициативах в школах Самары

Блогер 63.ru раскритиковала шедевральную, как она пишет, инициативу властей Самары «орежимить» до 1 марта все городские школы металлодетекторами.

«Я просто в ступоре от такой идеи. Каждое утро вожу в школу двоих. Уже представила себе эту адскую ежеутреннюю процедуру. 
6 февраля 2018, 10:20
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