Самарский следственный комитет: Вернуть домой взрослую девушку силой нельзя Эта запутанная история началась в прошлое воскресенье, 14 июля, в селе Большая Глушица. Местная жительница записала видео, в котором утверждала, что ее дочь пропала, а сама она получила СМС-ку "свою дочь вы больше не увидите". Сотрудники следственного комитета по Самарской …