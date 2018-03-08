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В Чапаевске ищут пропавшего парня

В Чапаевске ищут пропавшего парня

В Чапаевке уже пятый день ищут 22-летнего Алексея Морева, ушедшего из города со стороны «Проспекта» в субботу, 20 января, в половине одиннадцатого вечера. Рост молодого человека 177 сантиметров, среднего телосложения. Шапка темная вязаная, куртка серая как на фото, джинсы, зимние 

25 января 2018, 12:16
Полицейские разыскивают пожилого самарца

Полицейские разыскивают пожилого самарца

В Самаре разыскивают пропавшего пенсионера. По данным полицейских, Костюк Петр Ефремович 1940 года рождения ушел из своего дома на улице Аэродромной 7 августа примерно в 9:30.

В день исчезновения на мужчине была светлая футболка без рукавов, черные брюки и 
31 августа 2017, 05:18
Самарский следственный комитет: Вернуть домой взрослую девушку силой нельзя

Самарский следственный комитет: Вернуть домой взрослую девушку силой нельзя

Эта запутанная история началась в прошлое воскресенье, 14 июля, в селе Большая Глушица. Местная жительница записала видео, в котором утверждала, что ее дочь пропала, а сама она получила СМС-ку "свою дочь вы больше не увидите". Сотрудники следственного комитета по Самарской 
15 июля 2017, 03:12
В Самаре на улице Мяги исчез подросток

В Самаре на улице Мяги исчез подросток

Самарским полицейским поступило сообщение об исчезновении подростка. 17-летний парень ушел из дома на улице Мяги в понедельник, 26 июня. С тех пор близкие его не видели. Сейчас несовершеннолетнего ищут. Полицейские опрашивают знакомых пропавшего.

«Есть основания полагать, что несовершеннолетний намерен 
27 июня 2017, 11:36
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