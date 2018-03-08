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В Чапаевске ищут пропавшего парня
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25 января 2018, 12:16
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Полицейские разыскивают пожилого самарца
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31 августа 2017, 05:18
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Самарский следственный комитет: Вернуть домой взрослую девушку силой нельзя
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15 июля 2017, 03:12
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В Самаре на улице Мяги исчез подросток
Самарским полицейским поступило сообщение об исчезновении подростка. 17-летний парень ушел из дома на улице Мяги в понедельник, 26 июня. С тех пор близкие его не видели. Сейчас несовершеннолетнего ищут. Полицейские опрашивают знакомых пропавшего.
«Есть основания полагать, что несовершеннолетний намерен …
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27 июня 2017, 11:36