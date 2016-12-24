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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 23 декабря 2016г 
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Материалы по теме:

В Самарской области на пешеходном переходе сбили насмерть 20 человек

В Самарской области на пешеходном переходе сбили насмерть 20 человек

Это статистика областного управления ГИБДД за 11 месяцев.
Всего случаев наезда на пешеходов было 1200. Это лишь на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них на пешеходном переходе ранено 425 человек, еще 20 погибло.
Чтобы предупредить подобные 

23 декабря 2016, 12:39
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Многотонная фура протаранила пост ДПС в Зеленовке под Тольятти

Сегодня ранним утром водитель большегрузного автомобиля из Белгородской области не справился с управлением и врезался в здание на разделительной полосе трассы М5.
По предварительным данным, пострадал только дальнобойщик - полицейские несли службу на улице. Водитель госпитализирован с черепно-мозговой травмой и 
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ГИБДД по городу Самаре разыскивает водителя, сбившего девушку

ГИБДД по городу Самаре разыскивает водителя, сбившего девушку

ДТП произошло неделю назад, 12 декабря, в 16:50 в Кировском районе. Неустановленный водитель следовал по ул. Стара-Загоре со стороны пр. Кирова в направлении ул. Димитрова. Напротив дома №128 Ж по ул. Стара-Загоре не убедился в безопасности маневра и не уступил дорогу 

22 декабря 2016, 02:12
Сегодня в самарском управлении МВД прощаются с подполковником Эдуардом Заком

Сегодня в самарском управлении МВД прощаются с подполковником Эдуардом Заком

Сегодня в самарском управлении МВД прощаются с Эдуардом Заком - начальником отдела собственной безопасности полиции Тольятти. Подполковник погиб в ДТП на трассе М5 «Урал» в Ульяновской области в понедельник. На своем автомобиле «Шевроле Нива» он вылетел на встречку и врезался 

21 декабря 2016, 12:19
В Самаре двух девушек сбили на «зебре»: водитель скрылся

В Самаре двух девушек сбили на «зебре»: водитель скрылся

Сотрудники самарской полиции разыскивают водителя, сбившего на «зебре» двух пешеходов. По информации силовиков, происшествие случилось сегодня, 21 ноября, в 18:20 на пересечении Московского шоссе с улицей Советской Армии. Две девушки – 16 и 17 лет - переходили проезжую часть по 

21 ноября 2016, 11:28
В Сызрани «семерка» сбила пенсионерку, которая переходила дорогу вне «зебры»

В Сызрани «семерка» сбила пенсионерку, которая переходила дорогу вне «зебры»

В Сызрани случился очередной наезд на пешехода. Как пишет «Маленькая Сызрань», 18 июня примерно в 6 часов вечера на улице Рабочей в районе спуска к мосту через реку Крымза 62-летний мужчина на ВАЗ-2107 сбил женщину такого же возраста, которая переходила 

20 ноября 2016, 03:35
Тольяттинец помог задержать пьяного водителя, сбившего насмерть пешехода

Тольяттинец помог задержать пьяного водителя, сбившего насмерть пешехода

Сегодня, 23 октября, стали известны подробности ДТП, которые произошли накануне в Автозаводском районе Тольятти и Ставропольском районе Самарской области. Как передает областной главк МВД, вечером в полицию поступило сообщение об аварии на улице Юбилейной.
 
По словам очевидцев, неизвестный водитель 
23 октября 2016, 06:33
В Самаре «Рено» сбил мужчину на

В Самаре «Рено» сбил мужчину на "зебре"

Сегодня, 16 октября, около 10:20 утра на пересечении улиц Революционной и Печерской под колеса «Рено Дастера» попал пешеход, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, передает портал 63.ru.
 
Мужчина остался жив. Насколько серьезны его травмы, пока неизвестно. На месте 

16 октября 2016, 05:36
В блогах: «Пешеходы, почему вы не бережете жизнь?»

В блогах: «Пешеходы, почему вы не бережете жизнь?»

Блогер human_oid обратился к пешеходам с вопросом: "Почему вы не бережете жизнь?" Автор, проезжая вечером мимо одного из домов по улице Димитрова, заметил, как дорогу в неположенном месте переходят подростки. "Они преспокойно, прогулочным шагом пересекали проезжую часть, когда к 
27 сентября 2016, 09:27
В Самарской области школьники «лайкали» вежливых водителей, есть фото

В Самарской области школьники «лайкали» вежливых водителей, есть фото

Сегодня, 1 сентября, в День знаний в Самарской области была проведена необычная акцию. Ученики и их родители по пути на торжественные линейки выражали благодарность вежливым водителям, пропускавших их на зебрах, поднятием большого пальца вверх.

В Самаре и Хворостянком районе 
1 сентября 2016, 09:40
Новое уличное ЧП в Самаре: мужчина едва не проткнул себе лицо железными штырями на тротуаре

Новое уличное ЧП в Самаре: мужчина едва не проткнул себе лицо железными штырями на тротуаре

Сегодня, 21 августа, днем в Самаре произошло еще одно уличное ЧП. Как передает портал Прогородсамара, возле торгового центра «Мега Сити» на улице Ново-Садовой едва не получил серьезные травмы мужчина, споткнувшийся об «торчащие железяки» на месте проведения ремонтных работ.  
21 августа 2016, 07:41
В блогах: в Самаре ловили водителей, которые игнорируют зебры

В блогах: в Самаре ловили водителей, которые игнорируют зебры

Блогер и сотрудник городского ГИБДД Ольга Шелест рассказала о мероприятии "Пешеход", которое прошло сегодня на пересечении Ново-Вокзальной и Свободы. "Здесь находится 4 нерегулируемых пешеходных перехода, с 7 утра насыщенный транспортный поток и много пешеходов, - пишет Шелест. - Из 
18 августа 2016, 05:29
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