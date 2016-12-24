22 декабря в Самаре травмы в ДТП получили два ребенка-пешехода.
Первый случай зафиксировали утром в Кировском районе города в 8:40. Неизвестный автомобилист, двигаясь по Транзитной со стороны Самолетной, сбил 14-летнюю девочку. Она переходила дорогу без сопровождения взрослых. Подростка доставили в одну из больниц города.
Аналогичный случай произошёл в 13:50 в Октябрьском районе Самары. 25-летний водитель, двигаясь по улице Потапова в направлении от Финской, совершил наезд на 11-летнюю девочку. Она пересекала дорогу в неположенном месте. С травмами ее госпитализировали в одну из горбольниц. Пишет ГУ МВД по Самарской области.
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