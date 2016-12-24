В блогах: «Пешеходы, почему вы не бережете жизнь?» обратился к пешеходам с вопросом: "Почему вы не бережете жизнь?" Автор, проезжая вечером мимо одного из домов по улице Димитрова, заметил, как дорогу в неположенном месте переходят подростки. "Они преспокойно, прогулочным шагом пересекали проезжую часть, когда к … Блогер human_oidк пешеходам с вопросом: "Почему вы не бережете жизнь?" Автор, проезжая вечером мимо одного из домов по улице Димитрова, заметил, как дорогу в неположенном месте переходят подростки. "Они преспокойно, прогулочным шагом пересекали проезжую часть, когда к