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Материалы по теме:

В Сызрани оштрафовали автоледи, из-за которой мужчина сломал нос в ДТП

В Сызрани оштрафовали автоледи, из-за которой мужчина сломал нос в ДТП

В Сызрани завершилось судебное разбирательство над начинающей автоледи. Она стала виновницей аварии, которая произошла в октябре 2017 года. Тогда девушка на ВАЗ-2115 не справилась с управлением машиной на скользкой дороге. Легковушка врезалась дерево. В результате столкновения травмы получил мужчина-пассажир. У 
6 апреля 2018, 03:58
Появились подробности ДТП с пожаром на трамвайных путях в Самаре

Появились подробности ДТП с пожаром на трамвайных путях в Самаре

Появились подробности ДТП с пожаром, произошедшего на трамвайных по улице Красноармейской в Самаре. В пятницу, 6 апреля, в первой половине дня в ТТУ Самары сообщили о столкновении на трамвайных путях двух автомобилей, один из которых загорелся. Трамваи встали в оба 
6 апреля 2018, 02:57
Появилось фото и подробности по остановке движения трамваев в Самаре

Появилось фото и подробности по остановке движения трамваев в Самаре

В Самаре в пятницу, 6 апреля, из-за нескольких дорожных происшествий было нарушено движение 
6 апреля 2018, 01:11
ДТП с пожаром перекрыло движение трамваев в Самаре

ДТП с пожаром перекрыло движение трамваев в Самаре

В Самаре в пятницу, 6 апреля, в центре города встали трамваи. Причина – 
6 апреля 2018, 11:49
Видео: «Лада Гранта» перевернулась на дороге в Тольятти

Видео: «Лада Гранта» перевернулась на дороге в Тольятти

Спешка водителя привела к ДТП в Тольятти. Авария произошла еще 1 апреля. Мужчина на «Ладе Гранте» ехал по улице Юбилейной со стороны Фрунзе. На одном из перекрестков автолюбитель решил проскочить на желтый сигнал светофора. В это время маневр разворота стал 
3 апреля 2018, 09:46
Двухлетний ребенок случайно закрыл дверь на замок за ушедшей мамой в Сызрани

Двухлетний ребенок случайно закрыл дверь на замок за ушедшей мамой в Сызрани

1 апреля совсем не до смеха было жительнице дома по улице Лазо в Сызрани. По словам женщины, ей всего на пару минут понадобилось выйти из квартиры. Дома остался двухлетний ребенок. По неизвестной причине он решил закрыть дверь за мамой на 
2 апреля 2018, 02:43
Банный комплекс сгорел ночью в Сызрани

Банный комплекс сгорел ночью в Сызрани

Крупный пожар произошел в ночь на понедельник в Сызрани. По адресу улица Саратовская, 9 горел банный комплекс.

На место происшествия прибыл 21 пожарный и 6 автоцистерн. К моменту их приезда огонь уже распространился по деревянным перекрытиям бани с первого 
2 апреля 2018, 10:12
Люди в шоке: В Сызрани Toyota Corolla протаранила столб

Люди в шоке: В Сызрани Toyota Corolla протаранила столб

Утро 2 апреля в Сызрани не обошлось без аварий. ДТП произошло примерно в 06:30 в центральной части города напротив станции «Скорой помощи». Toyota Corolla, ехавшая со стороны улицы Володарского, врезалась в столб. В результате удара пострадали два человека, сидевшие в 
2 апреля 2018, 09:08
Любительница быстрой езды устроила аварию в Чапаевске

Любительница быстрой езды устроила аварию в Чапаевске

Столкновение двух легковушек произошло утром 28 марта в Чапаевске. Женщина за рулем вазовской «двенадцатой» ехала по трассе Самара - Пугачев – Энгельс - Волгоград со стороны областного центра. Несмотря на сильный снегопад, она шла с превышением скорости. Это и стало 

29 марта 2018, 02:25
Водитель «Лады Весты» не заметил, как попал в ДТП в Сызрани

Водитель «Лады Весты» не заметил, как попал в ДТП в Сызрани

Утром, 29 марта в центре Сызрани произошло столкновение автомобилей. Водитель «Лады Весты» подъехал к перекрестку улиц Фрунзе и Чапаева. Он хотел повернуть направо в сторону улицы Интернациональной, но остановился перед «зеброй», чтобы пропустить пешехода. В этот момент легковушку сзади «догнал» 

29 марта 2018, 12:15
Два человека погибли после столкновения

Два человека погибли после столкновения "ГАЗона Некст" и легковушки в Самарской области

Вечером 26 марта в Самарской области произошло крупное ДТП. Все случило на 932-м километре трассы М-5 в районе поворота на Междуреченск.

Водитель на автомобиле ВАЗ-2106 двигался по дороге со стороны Самары в направлении Москвы. На одном из участков он выехал на 

27 марта 2018, 09:13
Один человек погиб в результате столкновения грузовика и легковушки в Большеглушицком районе

Один человек погиб в результате столкновения грузовика и легковушки в Большеглушицком районе

Крупное ДТП произошло 21 марта в Большеглушицком районе Самарской области. Все случилось около 20:00 на 112-м километре трассы Самара — Большая Черниговка. При обстоятельствах, которые сейчас выясняются, на дороге столкнулись Lada Priora и большегруз. От удара легковушка буквально сложилась напополам.

В 

22 марта 2018, 08:53
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