|
В Сызрани оштрафовали автоледи, из-за которой мужчина сломал нос в ДТП
В Сызрани завершилось судебное разбирательство над начинающей автоледи. Она стала виновницей аварии, которая произошла в октябре 2017 года. Тогда девушка на ВАЗ-2115 не справилась с управлением машиной на скользкой дороге. Легковушка врезалась дерево. В результате столкновения травмы получил мужчина-пассажир. У …
|
6 апреля 2018, 03:58
|
Появились подробности ДТП с пожаром на трамвайных путях в Самаре
|
6 апреля 2018, 02:57
|
Появилось фото и подробности по остановке движения трамваев в Самаре
|
6 апреля 2018, 01:11
|
ДТП с пожаром перекрыло движение трамваев в Самаре
|
6 апреля 2018, 11:49
|
Видео: «Лада Гранта» перевернулась на дороге в Тольятти
|
3 апреля 2018, 09:46
|
Двухлетний ребенок случайно закрыл дверь на замок за ушедшей мамой в Сызрани
|
2 апреля 2018, 02:43
|
Банный комплекс сгорел ночью в Сызрани
|
2 апреля 2018, 10:12
|
Люди в шоке: В Сызрани Toyota Corolla протаранила столб
|
2 апреля 2018, 09:08
|
Любительница быстрой езды устроила аварию в Чапаевске
|
29 марта 2018, 02:25
|
Водитель «Лады Весты» не заметил, как попал в ДТП в Сызрани
|
29 марта 2018, 12:15
|
Два человека погибли после столкновения "ГАЗона Некст" и легковушки в Самарской области
|
27 марта 2018, 09:13
|
Один человек погиб в результате столкновения грузовика и легковушки в Большеглушицком районе
Крупное ДТП произошло 21 марта в Большеглушицком районе Самарской области. Все случилось около 20:00 на 112-м километре трассы Самара — Большая Черниговка. При обстоятельствах, которые сейчас выясняются, на дороге столкнулись Lada Priora и большегруз. От удара легковушка буквально сложилась напополам.
В …
|
22 марта 2018, 08:53