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«Бункер S» Эфир передачи от 13 марта 2018г 
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Из-за подозрения в краже денег мужчина зарезал знакомую в Самарской области

Из-за подозрения в краже денег мужчина зарезал знакомую в Самарской области

На днях в полицию поступило сообщение от жителя Кошкинского района. Мужчина рассказал о том, что в соседнем доме лежит женщина с ножевым ранением. На место выдвинулась следственно-оперативная группа.

43-летнюю пострадавшую сразу отправили в больницу, но медики уже не смогли ее спасти.

На 

16 марта 2018, 12:18
Пьяный мужчина избил пожилую пару в Самарской области

Пьяный мужчина избил пожилую пару в Самарской области

В полицию позвонила жительница села Тимашево Кинель-Черкасского района. Она рассказала, что в доме ее соседей идет драка.

Для разбирательства на место прибыл участковый. Выяснилось, что к хозяевам дома пришел пьяный 27-летний сосед, чтобы выяснить отношения. После словесной перепалки дело перешло к 

16 марта 2018, 11:48
Мужчина украл у родной бабушки телевизор в Тольятти

Мужчина украл у родной бабушки телевизор в Тольятти

На днях в полицию Тольятти за помощью обратилась пенсионерка. Женщина сообщила, что из ее квартиры был украден телевизор.

Во время расследования правоохранители выяснили, что потерпевшая живет с 29-летним внуком, который ранее был судим за незаконный оборот наркотиков. Именно на него и 

14 марта 2018, 06:38
Подросток зарезал сожителя своей матери в Тольятти

Подросток зарезал сожителя своей матери в Тольятти

На днях в тольяттинскую полицию поступило сообщение о том, что на площадке подъезда дома по улице 70 лет Октября обнаружен труп убитого 38-летнего мужчины. О происшествии сообщила сожительница погибшего.

Прибывшие на место оперативники приступили к расследованию. Оказалось, что убитый часто ссорился 

13 марта 2018, 11:23
Сбежавшего из тольяттинского приюта подростка нашли в Самаре

Сбежавшего из тольяттинского приюта подростка нашли в Самаре

Тольяттинская полиция нашла подростка, который сбежал из одного из социально-реабилитационных центров. О его исчезновении стало известно 6 февраля, когда к правоохранителям обратилась директор учреждения.

Ориентировки на мальчика были разосланы во все дежурные части. Полиция проверяла крупные торговые центры, компьютерные 
22 февраля 2018, 11:44
Злоумышленник травмировал мужчину в магазине на бульваре Ленина в Тольятти

Злоумышленник травмировал мужчину в магазине на бульваре Ленина в Тольятти

В Тольятти полицейские разыскивают подозреваемого в избиении мужчины. Инцидент произошел в магазине, расположенном по адресу: бульвар Ленина, 3. В областном управлении МВД предоставили видео с места преступления.

«20 февраля примерно в 16:55 злоумышленик нанес телесные повреждения мужчине, после чего скрылся», - 

21 февраля 2018, 03:53
Пропавшего 12-летнего подростка разыскивают в Самаре

Пропавшего 12-летнего подростка разыскивают в Самаре

Сотрудники полиции разыскивают 12-летнего Георгия Б. Мальчик ушел гулять из одного из домов в Промышленном районе города и до сих пор не вернулся.

Приметы ребенка: на вид 12-13 лет, рост 155-160 сантиметров, телосложение худощавое, лицо овальное, карие глаза, короткая стрижка.

Мальчик был 

15 февраля 2018, 03:37
Самарские мошенники по телефону вытягивали деньги из жителей других регионов

Самарские мошенники по телефону вытягивали деньги из жителей других регионов

В Самарской области задержаны двое местных жителей, подозреваемых в мошенничеств. По версии силовиков, с помощью телефона мошенники обманули жителей других регионов как минимум на 150 тысяч рублей. Предположительно от их действий 
30 января 2018, 10:37
Эксперты рассказали о новых схемах кражи денег в интернете

Эксперты рассказали о новых схемах кражи денег в интернете

Количество интернет-краж с банковских карт возросло в РФ на 30% за 3 года. За текущий год зафиксировано 300 000 таких случаев.
За последние 3 года злоумышленники придумали десятки схем вывода денег с карт. В частности, отмечают эксперты, заметно выросло число попыток 

28 декабря 2017, 01:14
В Самарской области почти 2 года разыскивают монаха, пропавшего у святого источника

В Самарской области почти 2 года разыскивают монаха, пропавшего у святого источника

Сегодня, 23 декабря, главное управление МВД по Самарской области напомнило о продолжении поисков жителя поселка Новокашпирский города Сызрань, 54-летнего Михаила Марковича Фарбмана. По данным полиции, 24 февраля 2016 года ушел с территории святого источника Федоровской иконы Божьей Матери в неизвестном 
23 декабря 2017, 04:47
СМИ рассказали о появлении нового вида банковских мошенников

СМИ рассказали о появлении нового вида банковских мошенников

Руководитель проекта "За права заемщиков" Виктор Климов поведал журналистам, что на российском финансовом рынке активизировались злоумышленники, выдающие себя за юристов. Они сулят возвращение страховки, внесенной клиентом финансового учреждения при подписании кредита. Естественно, "специалисты" требуют за свои услуги немалое денежное вознаграждение.
14 декабря 2017, 11:28
В Самаре лжеглавврач обманул 91-летнего ветерана ВОВ на 185 тысяч рублей

В Самаре лжеглавврач обманул 91-летнего ветерана ВОВ на 185 тысяч рублей

В Самарской области 91-летний ветеран ВОВ стал жертвой мошенников. Пенсионер, инвалид II группы, перевел 185 тысяч рублей за лекарства злоумышленнику, который выдавал себя за главврача областной больницы имени Середавина, сообщает региональный уполномоченный по правам человека. Преступник сообщил, что ветерану необходима 

8 декабря 2017, 01:06
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