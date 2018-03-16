Полицейские Красноярского района области разыскивают двух мошенниц. Их жертвой стала 81-летняя жительница поселка Новосемйкино. Злоумышленницы пришли к пенсионерке под видом соцработниц. Когда женщина отвлеклась, они украли у нее 30 тысяч рублей.
Сейчас правоохранители устаавливают личности преступниц и их местонахождение.
Приметы подозреваемых: худощавого телосложения, одеты в болоньевые черные куртки до колен с капюшоном. Одна из мошенниц носит очки в черной оправе.
Всех, кому что-либо известно, просят обращаться по телефону дежурной части Отдела МВД России по Красноярскому району 8 (84657) 2-13-78 или 02 (102 - с мобильного телефона), сообщает региональный главк.
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