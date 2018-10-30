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В Самаре вандалы украли кресла у арт-объекта в сквере Мичурина

В Самаре вандалы украли кресла у арт-объекта в сквере Мичурина

В Самаре вандалы уже во второй раз напали на арт-объект в сквере Мичурина. Напомним, что эффектный арт-объект «Трамвай» с подсветкой и необычные скамейки, в дизайне которых угадываются рельсы и шпалы, поставили в парке этим летом. Архитекторы провели много времени в 
30 октября 2018, 04:33
На «Самара Арене» Дмитрий Азаров вручил памятную медаль Александру Анюкову

На «Самара Арене» Дмитрий Азаров вручил памятную медаль Александру Анюкову

В понедельник, 29 октября, после матча между «Крыльями Советов» и питерским «Зенитом» губернатор Дмитрий Азаров вручил футболисту Александру Анюкову памятную медаль и благодарственное письмо за помощь в организации и проведении чемпионата мира по футболу-2018. Напомним, что спортсмен был послом Самары 
30 октября 2018, 03:12
В Самарской области пропала 15-летняя девушка с татуировкой на руке

В Самарской области пропала 15-летняя девушка с татуировкой на руке

В Самарской области полиция и волонтеры ищут 15-летнюю девушку. Виктория Прохорова ушла из дома в Новокуйбышевске еще 6 октября и до сих пор не вернулась. Ее сотовый телефон выключен.

Приметы: на вид 15 лет, рост 160-174 см, славянской внешности, среднего 
30 октября 2018, 02:56
Река на проезжей части: в Самаре рабочие повредили водовод на Заводском шоссе

Река на проезжей части: в Самаре рабочие повредили водовод на Заводском шоссе

Во вторник, 30 октября, в областной столице произошла очередная коммунальная авария. На этот раз проблемы возникли на пересечении проспекта Кирова и Заводского шоссе — там прорвало водовод. 

- Прорыв водопровода на кольце Кирова - Заводское шоссе, по стороне Кирова в 
30 октября 2018, 02:36
Самарцам предлагают выбрать имена для полярных сов

Самарцам предлагают выбрать имена для полярных сов

Число питомцев Самарского зоопарка пополнили две полярные совы. Красивые птицы прибыли в наш город еще 26 октября, но пока остаются безымянными. Сотрудники зоосада предлагают горожанам пофантазировать и выбрать для пернатых достойные имена. Свои варианты можно оставлять до 4 ноября включительно 
30 октября 2018, 02:06
В блогах: тольяттинец рассказал, как его отец попал в историю

В блогах: тольяттинец рассказал, как его отец попал в историю "АВТОВАЗа"

Тольяттинец Михаил Арсентьев рассказал, как его отец попал в историю "АВТОВАЗа". "Он участвовал в подготовке производства ВАЗ-21099, который начал выпускаться в 1990 году. Фамилии всех людей, причастных к событию, нанесли на кузов первой модели - она хранится в музее 
24 октября 2018, 07:53
В блогах: на АвтоВАЗе таинственный майнер два года фармил биткойны на электричестве автозавода

В блогах: на АвтоВАЗе таинственный майнер два года фармил биткойны на электричестве автозавода

В паблике "Рабочие АвтоВАЗа" соцсети "ВКонтакте" поведали про таинственного майнера, который два года фармил биткойны на электричестве автозавода. И майнил весьма успешно - злоумышленнику удалось спрятать и запитать ферму в электрических шкафах 19-го зала управления конвейерами. Заводская служба безопасности 
17 октября 2018, 10:55
АвтоВАЗ рассказал, сколько автомобилей LADA продано с начала года

АвтоВАЗ рассказал, сколько автомобилей LADA продано с начала года

АвтоВАЗ подвел итоги продаж автомобилей LADA за 9 месяцев этого года. С января по сентябрь автогигант реализовал  259 129 машин. Эта цифра на 17,1% больше показателей за аналогичный период прошлого года. Рыночная доля LADA по итогам 9 месяцев 2018 года 

3 октября 2018, 04:02
В России подорожали автомобили

В России подорожали автомобили

Гораздо более серьезными темпами в России дорожают автомобили. Еще летом, когда начались колебания на финансовом рынке, эксперты прогнозировали, что машины сильно подорожают уже в сентябре. Связывали это не только с обвалом рубля, но и с ожидаемым повышением ставки утилизированного сбора 
3 октября 2018, 02:50
Альянс Rostec Auto BV увеличит долю в акционерном капитале «АвтоВАЗа»

Альянс Rostec Auto BV увеличит долю в акционерном капитале «АвтоВАЗа»

Альянс Rostec Auto BV - основной владелец «АвтоВАЗа» увеличит свою долю в акционерном капитале автозавода после завершения обязательного предложения о выкупе акций, сообщает пресс-служба Renault Россия. Процедура была завершена 25 сентября. Выкуплено по тендеру почти 1,5 млрд ценных бумаг - 
2 октября 2018, 09:35

"АвтоВАЗ" представил 4 новые модели и концепт-кар в Москве

На Московском международном автосалоне "АвтоВАЗ" представил 4 новые модели и концепт-кар. Посетителям показали новую Granta, приподнятый седан Vesta Cross, "внедорожный" Xray Cross и "заряженную" Vesta Sport. Также внимания публики удостоился концептуальный внедорожник Lada 4×4 Vision.

Главное отличие Vesta Cross 
31 августа 2018, 10:11
В Самаре подорожало жилье в новостройках

В Самаре подорожало жилье в новостройках

Средняя цена новостроек в Самаре выросла. Такие данные опубликовал областной фонд жилья и ипотеки. Его специалисты проанализировали более 1700 предложений в сданных в эксплуатацию новых домах и зданиях высокой степени готовности. Больше всего продается однокомнатных квартир - более 1000 объектов, 
16 августа 2018, 08:37
Более 70 тысяч автомобилей премиум-марок продали в России

Более 70 тысяч автомобилей премиум-марок продали в России

За 6 месяцев 2018 года в России было реализовано немногим более 70 тыс. новых легковых автомобилей премиум-марок, сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ». На их покупку жители нашей страны потратили 281 млрд рублей – на 7 % больше, чем в первом полугодии 
16 августа 2018, 09:43
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