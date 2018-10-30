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В Самаре вандалы украли кресла у арт-объекта в сквере Мичурина
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30 октября 2018, 04:33
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На «Самара Арене» Дмитрий Азаров вручил памятную медаль Александру Анюкову
В понедельник, 29 октября, после матча между «Крыльями Советов» и питерским «Зенитом» губернатор Дмитрий Азаров вручил футболисту Александру Анюкову памятную медаль и благодарственное письмо за помощь в организации и проведении чемпионата мира по футболу-2018. Напомним, что спортсмен был послом Самары …
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30 октября 2018, 03:12
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В Самарской области пропала 15-летняя девушка с татуировкой на руке
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30 октября 2018, 02:56
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Река на проезжей части: в Самаре рабочие повредили водовод на Заводском шоссе
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30 октября 2018, 02:36
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Самарцам предлагают выбрать имена для полярных сов
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30 октября 2018, 02:06
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В блогах: тольяттинец рассказал, как его отец попал в историю "АВТОВАЗа"
Тольяттинец Михаил Арсентьев рассказал, как его отец попал в историю "АВТОВАЗа". "Он участвовал в подготовке производства ВАЗ-21099, который начал выпускаться в 1990 году. Фамилии всех людей, причастных к событию, нанесли на кузов первой модели - она хранится в музее …
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24 октября 2018, 07:53
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В блогах: на АвтоВАЗе таинственный майнер два года фармил биткойны на электричестве автозавода
В паблике "Рабочие АвтоВАЗа" соцсети "ВКонтакте" поведали про таинственного майнера, который два года фармил биткойны на электричестве автозавода. И майнил весьма успешно - злоумышленнику удалось спрятать и запитать ферму в электрических шкафах 19-го зала управления конвейерами. Заводская служба безопасности …
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17 октября 2018, 10:55
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АвтоВАЗ рассказал, сколько автомобилей LADA продано с начала года
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3 октября 2018, 04:02
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В России подорожали автомобили
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3 октября 2018, 02:50
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Альянс Rostec Auto BV увеличит долю в акционерном капитале «АвтоВАЗа»
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2 октября 2018, 09:35
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"АвтоВАЗ" представил 4 новые модели и концепт-кар в Москве
На Московском международном автосалоне "АвтоВАЗ" представил 4 новые модели и концепт-кар. Посетителям показали новую Granta, приподнятый седан Vesta Cross, "внедорожный" Xray Cross и "заряженную" Vesta Sport. Также внимания публики удостоился концептуальный внедорожник Lada 4×4 Vision.
Главное отличие Vesta Cross …
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31 августа 2018, 10:11
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В Самаре подорожало жилье в новостройках
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16 августа 2018, 08:37
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Более 70 тысяч автомобилей премиум-марок продали в России
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16 августа 2018, 09:43