Пользоваться новым сервисом будет можно уже с начала августа текущего года. Мобильная система оплаты парковки запускается впервые не только на территории России, но и во всем мире. Пока ноу-хау будет доступно только для жителей Москвы.

Об уникальной системе рассказал Максим …