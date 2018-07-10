|
Ресторан, будку охраны и забор снесут в Самаре
|
5 июля 2018, 02:05
|
В Польше хотят снести памятник Благодарности Красной армии
В польской столице Варшаве хотят снести памятник Благодарности Красной армии. Он установлен в Скарышевском районе на правом берегу Вислы.
Как передает ТАСС, судьба памятника сейчас зависит от позиции польского Музея национальной истории. Если его специалисты дадут положительное заключение, …
|
25 июня 2018, 10:23
|
2,1 млн рублей на снос недостроя на пр. К. Маркса выделит мэрия Самары
|
25 апреля 2018, 01:33
|
В Самаре сносят Дворец Спорта
|
21 августа 2017, 06:10
|
Популярность сервиса голосовой оплаты парковки в Москве возросла за месяц на 46%
|
7 ноября 2016, 04:20
|
В Москве в августе появится голосовой способ оплаты парковки
|
20 июля 2016, 02:09
|
В центре Самары будут платные парковки
|
20 августа 2015, 06:29
|
В центре Самары откроют платные парковки
Представители городской администрации считают, что организация платных парковок в историческом центре Самары поможет разгрузить улицы.
Отметим, в Самаре наблюдается постоянный рост количества автомобилей. По данным ГИБДД, в 2010 году в областной столице было зарегистрировано 308 тысяч легковых машин, а уже на …
|
27 ноября 2014, 02:01