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«Бункер S» Эфир передачи от 03 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
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Ресторан, будку охраны и забор снесут в Самаре

Ресторан, будку охраны и забор снесут в Самаре

В областной столице продолжается снос незаконно возведенных объектов. Постановления об этом были опубликованы на сайте самарской мэрии. В ближайшие месяцы будут демонтированы нежилое здание и забор, расположенные на улице Травяной около участка №34 в Октябрьском районе Самары. До 31 декабря 

5 июля 2018, 02:05
В Польше хотят снести памятник Благодарности Красной армии

В Польше хотят снести памятник Благодарности Красной армии

В польской столице Варшаве хотят снести памятник Благодарности Красной армии. Он установлен в Скарышевском районе на правом берегу Вислы.

Как передает ТАСС, судьба памятника сейчас зависит от позиции польского Музея национальной истории. Если его специалисты дадут положительное заключение, 
25 июня 2018, 10:23
2,1 млн рублей на снос недостроя на пр. К. Маркса выделит мэрия Самары

2,1 млн рублей на снос недостроя на пр. К. Маркса выделит мэрия Самары

В Самаре мэрия выделит 2,1 миллиона рублей на снос недостроя, расположенного по адресу проспект Карла Маркса, 10 «а». Сейчас власти ищут подрядчика. Документы опубликованы на сайте госзакупок. Объект представляет собой здание переменной этажности – 2-3 этажа. Его площадь 1100 квадратных 

25 апреля 2018, 01:33
В Самаре сносят Дворец Спорта

В Самаре сносят Дворец Спорта

В Самаре начали сносить Дворец Спорта на улице Молодогвардейской. Демонтаж займет около 2,5 месяцев.
Напомним, здание, в котором выступал с концертами Владимир Высоцкий и долгое время играли хоккеисты ЦСК ВВС было построено еще в 1966 году, и в последнее время 

21 августа 2017, 06:10
Популярность сервиса голосовой оплаты парковки в Москве возросла за месяц на 46%

Популярность сервиса голосовой оплаты парковки в Москве возросла за месяц на 46%

Ровно на 46% увеличилось в октябре  число пользователей сервиса голосовой парковки в российской столице. 5702 москвича в минувшем месяце  оплатили стоянку своего авто, совершив звонок  с мобильного телефона. В сентябре этот показатель составил 3478 парковочных сессий.
Столь удобный способ оплаты 

7 ноября 2016, 04:20
В Москве в августе появится голосовой способ оплаты парковки

В Москве в августе появится голосовой способ оплаты парковки

Пользоваться новым сервисом будет можно уже с начала августа текущего года. Мобильная система оплаты парковки запускается впервые не только на территории России, но и во всем мире. Пока ноу-хау будет доступно только для жителей Москвы.
Об уникальной системе рассказал Максим 

20 июля 2016, 02:09
В центре Самары будут платные парковки

В центре Самары будут платные парковки

Найти бесплатное место для парковки автомобиля в центре Самары в перспективе будет практически невозможно. Городские власти уже запустили на своем сайте опрос, цель которого - выяснить отношение жителей к введению платы за возможность оставить машину на специально выделенном месте. К 
20 августа 2015, 06:29
В центре Самары откроют платные парковки

В центре Самары откроют платные парковки

Представители городской администрации считают, что организация платных парковок в историческом центре Самары поможет разгрузить улицы.

Отметим, в Самаре наблюдается постоянный рост количества автомобилей. По данным ГИБДД, в 2010 году в областной столице было зарегистрировано 308 тысяч легковых машин, а уже на 

27 ноября 2014, 02:01
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