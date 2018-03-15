Пропавшие женщины 36 и 26 лет, которых искали в Самаре с 9 марта найдены. Ранее сообщалось, что они ушли из квартиры в Красноглинском районе города и больше их не видели.
Оказалось, что женщины уехали на такси в Оренбургскую область. Там их задержали местные полицейские - по подозрению в покушении на незаконный оборот наркотиков. В настоящее время жительницы столицы губернии взяты под стражу, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
|
Немецкий пекарь нашел на помойке 8 миллионов фальшивых евро
|
14 марта 2018, 07:19
|
Энергокризис в Подстепках: на местную управляющую компанию пожаловались в полицию
Компания «Самараэнерго» направила заявление в полицию Ставропольского района из-за долга местной управляющей компании. Энергетики требуют провести проверку в отношении ЖСК «Степной» из села Подстёпки. По версии заявителя, данная организация, которая до апреля 2017 года предоставляла коммунальные услуги жителям 75 домов, …
|
14 марта 2018, 06:11
|
Члены банды интернет-наркоторговцев арестованы в Самарской области
В Самарской области арестованы предполагаемые участники преступной группы, занимавшейся продажей наркотиков через Интернет. По версии силовиков, 32-летний уроженец Саратовской области организовал интернет-магазин по продаже наркотиков и вовлек в преступную группу семерых безработных жителей Самарской области в возрасте от 22 до …
|
14 марта 2018, 12:48
|
Наркоторговца из Ульяновска задержали в Тольятти
Сотрудники вневедомственной охраны, патрулировавшие улицы Тольятти, заметили подозрительного мужчину. Он шел по улице Лизы Чайкиной. При виде служебной машины, он попытался скрыться из поля зрения стражей порядка. Росгвардейцы решили выяснить причины подобного поведения.
Оказалось, что 29-летний мужчина прибыл в Тольятти из …
|
14 марта 2018, 11:44
|
В Китае испытывают очки, помогающие ловить преступников
Пекинские полицейские приступили к испытаниям очков, которые помогают ловить преступников. Они оснащены камерой, которая сравнивает лица прохожих с базой данных разыскиваемых нарушителей. При обнаружении преступника на линзы выводится его изображение из картотеки, а также краткая информация. Также электронный гаджет может …
|
13 марта 2018, 09:09
|
Молодой человек ограбил свою подругу в Сызрани
|
13 марта 2018, 01:36
|
Почти 2 килограмма маковой соломы нашли полицейские у жителя Октябрьска
На днях к сотрудникам полиции поступила информация о том, что житель города Октябрьск может хранить крупную партию наркотиков. Для проверки данных в доме подозреваемого было решено провести обыск. В результате осмотра жилища, а также надворных построек правоохранители обнаружили несколько пакетов, …
|
13 марта 2018, 12:22
|
39 граммов гашиша нашли у пьяного дебошира в Тольятти
|
7 марта 2018, 12:18
|
В Оренбургской области северный олень прятался от хозяйки на чердаке
|
20 февраля 2018, 06:09
|
Полиция нашла 12-летнего подростка, которого искали в Самаре
Сотрудники полиции нашли 12-летнего подростка, который пропал 13 февраля в Промышленном районе Самары. Как только поступило сообщение об исчезновении мальчика, на его розыск был направлен весь состав территориального подразделения. Правоохранители осмотрели места возможного нахождения парнишки, а также опросили его друзей …
|
16 февраля 2018, 08:22
|
Женщина пошла искать мужа и едва сама не потерялась на волжском льду
|
15 февраля 2018, 12:15
|
В Самаре нашли подростков, которых искали 500 человек
|
9 февраля 2018, 04:22