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«Бункер S» Эфир передачи от 07.08.2018 
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В хлам: самарец завалил квартиру мусором, чтобы ее не забрали преступники

В хлам: самарец завалил квартиру мусором, чтобы ее не забрали преступники

Много проблем доставил житель Самары судебным приставам. Служители Фемиды постановили, что мужчина должен впустить в свою квартиру специалистов для осмотра общедомового имущества, но делать это он категорически отказывался. На прием к приставам житель города тоже не являлся.

Когда специалисты службы пришли 

8 августа 2018, 11:25
В региональном Минпроме стало на общественного советника больше

В региональном Минпроме стало на общественного советника больше

В среду, 8 августа, врио министра промышленности и технологий Самарской области Николай Брусникин наделил полномочиями своего советника на общественных началах Александра Тарабрикова. Теперь он будет отвечать за программы поддержки предприятий, проектную работу и связи с деловыми объединениями.
 
- Основные задачи, в 
8 августа 2018, 11:24
В Самаре будут судить должника, который похитил и разбил «пирамиду позора»

В Самаре будут судить должника, который похитил и разбил «пирамиду позора»

В Самаре полиция возбудила уголовное дело по факту кражи так называемой «пирамиды позора». Напомним, что пирамида - это ноу-хау «Самарских коммунальных систем», которые с помощью этого арт-объекта «выбивают» долги из неплательщиков. «Пирамиды позора» устанавливают около домов, владельцы которых месяцами и 
8 августа 2018, 10:52
Строительство станции метро «Алабинская» могут завершить к 2019 году

Строительство станции метро «Алабинская» могут завершить к 2019 году

Строительство станции метро «Алабинская» может быть окончательно завершено к весне 2019 года. Об этом рассказал директор компании «ВТС-Метро» Сергей Натальчук. Он отметил, что на окончание работ требуется 900 миллионов рублей. Исполнитель будет выбран осенью. Сейчас работы на объекте не ведутся.
8 августа 2018, 10:45
В Чапаевске уничтожили поле конопли площадью 750 кв. метров

В Чапаевске уничтожили поле конопли площадью 750 кв. метров

В Чапаевске уничтожили целое поле дикорастущей конопли. Городская прокуратура и антинаркотическая комиссия администрации Чапаевска во время проверки нашли очаг произрастания дикорастущей конопли площадью 750 кв. м. По расчетным данным, на этом отрезке земли находилось 12 тысяч растений массой 486 кг. 
8 августа 2018, 10:22
Фермеров предлагают страховать от дождя и ранней зимы

Фермеров предлагают страховать от дождя и ранней зимы

В Министерстве сельского хозяйства РФ предлагают страховать фермеров от затяжных дождей во время уборки урожая, промерзания верхнего слоя почвы и преждевременной зимы. Специалисты ведомства подготовили законопроект о расширении числа страховых случаев господдержки. На данный момент в официальных документах упоминаются такие 

21 сентября 2017, 02:05
Расходы фермеров на рекламу планируют компенсировать из бюджета

Расходы фермеров на рекламу планируют компенсировать из бюджета

Российские фермеры могут получить средства из федерального бюджета для продвижения произведенных ими продуктов питания на рынок. Такая новелла появилась в проекте постановления правительства, подготовленного Минсельхозом. Согласно документу, аграриям будут возвращать почти половину всех средств, потраченных на увеличение присутствия их товара 

31 августа 2017, 01:05
Коровьи деньги: Женщина-фермер получила грант в 5 млн рублей на скот, но потратила его на себя

Коровьи деньги: Женщина-фермер получила грант в 5 млн рублей на скот, но потратила его на себя

Завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Хворостянки, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в 2014 году, будучи главой фермерского хозяйства, предпринимательница подала заявку на грант для развития животноводческой фермы.
По бизнес-плану, женщина собиралась купить 100 

24 мая 2017, 09:29
В Елховском районе на трассе «Самара – Ульяновск» сгорел комбайн, есть фото

В Елховском районе на трассе «Самара – Ульяновск» сгорел комбайн, есть фото

Чрезвычайное происшествие произошло сегодня, 13 августа, в Елховском районе Самарской области, передает "Волга Ньюс" со ссылкой на собственные источники. На тушение сельскохозяйственной техники выезжали 5 пожарных на одной единице спецтехники. Информации о пострадавших нет.
13 августа 2016, 06:40
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