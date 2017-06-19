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Бункер S

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Цифры. Эфир передачи от 19 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Самарец на «пятнадцатой» насмерть сбил пенсионерку, бежавшую на рынок

Самарец на «пятнадцатой» насмерть сбил пенсионерку, бежавшую на рынок

ДТП со смертельным исходом произошло в Самаре в понедельник, 19 июня, у перекрестка улиц Антонова-Овсеенко и Булкина. Женщина 65-70 лет переходила дорогу в неположенном месте. По словам очевидцев - следовала на рынок. И угодила под колеса автомобиля «ВАЗ» 15-й модели. 
19 июня 2017, 04:02
В Самаре трамвай задавил пешехода в районе «Норда», есть фото

В Самаре трамвай задавил пешехода в районе «Норда», есть фото

В понедельник, 19 июня, в Самаре произошло очередное ДТП на трамвайных путях в районе рынка «Норд». По сообщению очевидца, трамвай задавил пешехода. Это случилось на  пересечении Заводского шоссе и улицы XXII Партсъезда. На месте происшествия образовалась пробка. Сейчас там работают 
19 июня 2017, 12:33
Под Самарой водитель во сне опрокинул вазовскую легковушку, есть жертва

Под Самарой водитель во сне опрокинул вазовскую легковушку, есть жертва

В воскресенье, 18 июня, в Самарской области произошла жуткая авария. На 932 километре трассы М-5 в Сызранском районе столкнулись две машины, в результате одна перевернулась на крышу. Есть жертва.

По данным полицейских, примерно в пять часов вечера водитель на 
19 июня 2017, 09:31
Доездился: В Самаре красная Ferrari вылетела на газон

Доездился: В Самаре красная Ferrari вылетела на газон

Сегодня, 18 июня, около 2:40 часов один из жителей Самары заснял ДТП на улице Вилоновской. Водитель на красной иномарке Ferrari не справился с управлением и вылетел на газон. Фотографии с места происшествия были выложены в группе ДТП 163 Самара 
18 июня 2017, 05:43
Клещи уже покусали около 1000 самарских детей

Клещи уже покусали около 1000 самарских детей

В Самарской области с начала года уже зарегистрировано 3140 пострадавших от укуса клещей. Около 800 из них – дети, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. В 2016-м за аналогичный период таких случаев было 1,2 раза больше – почти 4000 укусов, рассказали 

16 июня 2017, 03:17
Рожденные в неволе

Рожденные в неволе

В доме ребенка на территории 15-й женской исправительной колонии дети живут с рождения. Всего их тут 35. Мама одного из малышей Ирина Белева осуждена за мошенничество. 21 раз брала у знакомой деньги в долг и ни разу их не возвращала. 

1 июня 2017, 05:09
Новый конкурс «Каникулы на «ТЕРРЕ»: победителю – отдых с семьей на турбазе!

Новый конкурс «Каникулы на «ТЕРРЕ»: победителю – отдых с семьей на турбазе!

Телерадиокомпания «ТЕРРА» объявила новый конкурс для родителей детей, читающих стихи. Если вашему ребенку от 6 до 14 лет, вы можете оставить заявку на участие в конкурсе на нашем сайте trkterra.ru. Это можно сделать с 1 по 10 июня. 
1 июня 2017, 05:08
Младенцы за решеткой

Младенцы за решеткой

В первый день лета отмечается относительно новый праздник, появившийся в 2013 году - это Всемирный день родителей. Которых, как известно, не выбирают.
И тут, справедливости ради, хочется вспомнить народную мудрость: "От сумы и от тюрьмы не зарекайся". По данным ФСИН, 

1 июня 2017, 02:59
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