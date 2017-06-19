Полиция проводит проверку по факту ДТП в Самарской области, в результате которого пострадали трое детей. Две школьницы 11 и 8 лет, а также двухлетняя девочка. Авария произошла в Камышлинском районе 16 июня. На 1178 километре трассы М-5 столкнулись две иномарки Chevrolet и Hyundai. По предварительным данным, 54-летний водитель «Шевроле» при повороте не уступил дорогу, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области. Пострадавших детей доставили в больницу, проводится проверка. Фото с места ДТП предоставили в областном управлении МВД.
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