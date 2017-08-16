Выяснилось, что 74% самарцев хотя бы раз сталкивались с обманом со стороны работодателя на собеседовании при приеме на работу. 46% опрошенных заявили, что фактическая заработная плата оказалась ниже заявленной работодателем. Еще половина выполняла работу, не оговоренную на собеседовании, каждого пятого официально не трудоустроили.
Это выяснил сайт по поиску работы и персонала Зарплата.ру в ходе опроса 780 жителей Самары с 1 по 7 августа. Портал интересовался, как часто сталкивались самарцы с обманом при поиске работы и часто ли они, в свою очередь, лгут на собеседованиях.
Оказалось, что потенциальные работники тоже охотно обманывают будущих работодателей. 65% жителей Самары приукрашали свои профессиональные заслуги, а также скрывали правду от будущего работодателя. 4% опрошенных признались, что на интервью нагло врали. Только треть опрошенных всегда были честны на собеседовании. При этом 73% «обманщиков» считает, что при трудоустройстве им помогла ложь.
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