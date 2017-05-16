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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Материалы по теме:

«Я, конечно, вернусь»: В Самаре демонтировали памятник Владимиру Высоцкому

«Я, конечно, вернусь»: В Самаре демонтировали памятник Владимиру Высоцкому

В Самаре демонтировали памятник Владимиру Высоцкому, находившийся рядом с Дворцом спорта ЦСК ВВС. Монумент на днях разобрали и увезли на хранение. Это сделано по причине запланированной реконструкции спортивного комплекса.
Некоторое время назад говорилось о возможном переносе памятника через дорогу, к 

15 мая 2017, 04:09
Тормозной путь: почему так долго строят новое кольцо на Московском шоссе?

Тормозной путь: почему так долго строят новое кольцо на Московском шоссе?

Как стало известно ТРК «ТЕРРА», строительство кольцевой развязки на пересечении улицы Луначарского и Московского шоссе тормозят разногласия между региональным минтрансом и госавтоинспекцией. Для того чтобы начать укладку дорожной одежды, улицу Гагарина планировалось перекрыть еще в начале апреля. А на Московском 

3 мая 2017, 02:21
В Самаре иномарка снесла защитные ограждения вдоль Московского шоссе

В Самаре иномарка снесла защитные ограждения вдоль Московского шоссе

В Самаре иномарка снесла дорожные ограждения вдоль Московского шоссе и улетела с дороги. Фотографии с места ДТП появились в социальной сети вечером в четверг, 27 апреля. По словам автора, авария произошла у перекрестка с улицей Советской Армии. Якобы участниками инцидента 
28 апреля 2017, 10:04
Вдоль проспекта Кирова хотят понастроить многоэтажек

Вдоль проспекта Кирова хотят понастроить многоэтажек

25 апреля администрация Промышленного района Самары начала собирать мнения жителей о планировке территории в границах улицы Молодежной, проспекта Кирова и Московского шоссе.
25 апреля 2017, 01:44
Дорога смерти: новое ДТП на перекрестке Московского шоссе и Революционной

Дорога смерти: новое ДТП на перекрестке Московского шоссе и Революционной

В ночь на 19 апреля в Самаре на пересечении улицы Революционной и Московского шоссе снова погиб человек. Трагедия случилась в результате автомобильной аварии – на указанном участке это уже второе смертельное ДТП за последние четверо суток.

По данным полиции, 
19 апреля 2017, 02:19
На реконструкции Струковского сада сэкономят 70 миллионов

На реконструкции Струковского сада сэкономят 70 миллионов

Реконструкция самарского Струковского сада обойдется в 227 млн рублей. Тендер по определению подрядчика объявил департамент городского хозяйства и экологии. Согласно техзаданию, исполнителю предстоит заняться монтажом лестниц, ограждения, бордюра и подпорных стенок, устройством систем освещения и автополива, малых архитектурных форм, выполнить 

18 апреля 2017, 03:55
В блогах: в Самаре разбирают федеральный памятник архитектуры «Фабрика-кухня»

В блогах: в Самаре разбирают федеральный памятник архитектуры «Фабрика-кухня»

Здание Фабрики-кухни в Самаре начали разбирать. Фотографии появились в социальной сети.

«В настоящий момент идёт разбор конструкций Фабрики-кухни - памятника архитектуры федерального значения 1930-1932 гг. постройки, арх. Е.Н. Максимова. Частично разобрана кровля «серпа», а также переходы-галереи из «молота», - 
13 апреля 2017, 12:55
Да будет рынок: что станет с площадью Куйбышева

Да будет рынок: что станет с площадью Куйбышева

В 2017 году традиционную осеннюю сельхозярмарку на площади Куйбышева в Самаре перенесут в другое место, сообщает мэрия. Такая необходимость возникла в связи с масштабной реконструкцией площади, которая стартует в мае и продлится до декабря. В настоящее время в гордепартаменте потребительского 

12 апреля 2017, 06:17
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