Движение автомобилей в 20-х числах июня этого года откроют поверх тоннеля. Внизу работы будут продолжаться. Об этом рассказал вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов. Окончательно реконструкция Московского шоссе и гостевых маршрутов должна завершиться к концу 2017 года.
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«Я, конечно, вернусь»: В Самаре демонтировали памятник Владимиру Высоцкому
В Самаре демонтировали памятник Владимиру Высоцкому, находившийся рядом с Дворцом спорта ЦСК ВВС. Монумент на днях разобрали и увезли на хранение. Это сделано по причине запланированной реконструкции спортивного комплекса.
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15 мая 2017, 04:09
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Тормозной путь: почему так долго строят новое кольцо на Московском шоссе?
Как стало известно ТРК «ТЕРРА», строительство кольцевой развязки на пересечении улицы Луначарского и Московского шоссе тормозят разногласия между региональным минтрансом и госавтоинспекцией. Для того чтобы начать укладку дорожной одежды, улицу Гагарина планировалось перекрыть еще в начале апреля. А на Московском …
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3 мая 2017, 02:21
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В Самаре иномарка снесла защитные ограждения вдоль Московского шоссе
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28 апреля 2017, 10:04
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Вдоль проспекта Кирова хотят понастроить многоэтажек
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25 апреля 2017, 01:44
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Дорога смерти: новое ДТП на перекрестке Московского шоссе и Революционной
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19 апреля 2017, 02:19
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На реконструкции Струковского сада сэкономят 70 миллионов
Реконструкция самарского Струковского сада обойдется в 227 млн рублей. Тендер по определению подрядчика объявил департамент городского хозяйства и экологии. Согласно техзаданию, исполнителю предстоит заняться монтажом лестниц, ограждения, бордюра и подпорных стенок, устройством систем освещения и автополива, малых архитектурных форм, выполнить …
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18 апреля 2017, 03:55
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В блогах: в Самаре разбирают федеральный памятник архитектуры «Фабрика-кухня»
Здание Фабрики-кухни в Самаре начали разбирать. Фотографии появились в социальной сети.
«В настоящий момент идёт разбор конструкций Фабрики-кухни - памятника архитектуры федерального значения 1930-1932 гг. постройки, арх. Е.Н. Максимова. Частично разобрана кровля «серпа», а также переходы-галереи из «молота», - …
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13 апреля 2017, 12:55
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Да будет рынок: что станет с площадью Куйбышева
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12 апреля 2017, 06:17