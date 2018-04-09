Пожар рядом с КРЦ «Звезда» в Самаре: горящее здание давно не эксплуатировалось Стали известны подробности пожара в районе КРЦ «Звезда» в Самаре. По информации регионального управления МЧС, здание, в котором произошло возгорание, не эксплуатировалось.



Кстати, в свое время в постройке планировали разместить музей рок-н-ролла. Кроме того, это здание горит не первый …