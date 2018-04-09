До конца апреля в Самаре будет запрещено движение большегрузных машин. Под ограничения попадают автомобили с нагрузкой более 7 тонн на каждую ось. Такие меры вводятся на следующих трассах: ул. Теневая, ул. Восточная (пос. Береза), 4 квартал (пос. Береза), ул. Магистральная, ул. Гаражная (пос. Винтай), пр. Кирова, Южное шоссе, ул. Уральская, автомобильная дорога на асфальтобетонный завод в пос. Козелки, Кряжское шоссе, Новокуйбышевское шоссе, Аэропортовское шоссе, Стромиловское шоссе, ул. Белорусская, автомобильная дорога от ПГТ завод «Стройкерамика».
Также, движение большегрузов по указанным участкам будет ограничено с 00 часов 20 мая 2018 года до 23 часов 31 августа 2018 года.
Ограничения вводятся для обеспечения сохранности автодорог.
При этом меры не будут распространяться на международные грузоперевозки, перевозки пассажиров, лекарств, топлива, смазочных масел, средств, необходимых для ликвидации последствий ЧС и некоторые другие транспортные сферы.
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