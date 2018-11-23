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В Самаре с 1 января могут вырасти цены за проезд
Повышение стоимости проезда в общественном транспорте в областной столице обсуждалось на заседании трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений при мэрии. По словам руководителя департамента транспорта Сергея Маркова, это вынужденная мера. Чиновник напомнил, что последний раз цены на проезд «подскочили» в …
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23 ноября 2018, 03:29
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На трассе под Самарой перевернулась маршрутка: один человек погиб, трое пострадали
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23 ноября 2018, 02:53
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В Самаре снег с улиц убирали 300 единиц спецтехники
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23 ноября 2018, 02:42
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В Самарской области обещают ликвидировать очередь в детсады к 2022 году
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23 ноября 2018, 01:31
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Скоро самарцы смогут оплачивать проезд банковской картой
Уже в ближайшее время поездки в общественном транспорте Самары можно будет оплатить банковской картой или через смартфон. При этом не потребуется регистрация на каких-либо ресурсах или привязка к приложениям, информирует оператор "Транспортная карта". Процедура будет простой: пассажир прикладывает карту к …
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23 ноября 2018, 10:19
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В Самаре на маршрут №67 добавили еще два автобуса
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20 ноября 2018, 09:30
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В Самаре открывается движение на Ново-Садовой
В областной столице открывается движение на участке улицы Ново-Садовой от Полевой до Первомайской. Подрядчик завершил работы по укреплению основания дороги и устранил просадку асфальтобетонного покрытия в зоне котлована метрополитена. Об этом сообщили в министерстве транспорта Самарской области. Кроме того, …
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7 ноября 2018, 02:45
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В Самаре дептранс проверил работу автобусов в Красноглинском районе
Самарский департамент транспорта начал вести мониторинг заполняемости городских автобусов на остановках Красноглинского района. Как уже сообщала ТЕРРА, в последние месяцы от местных жителей регулярно поступают жалобы на то, что транспорт ходит забитым и людям приходится слишком долго его ждать. Кроме …
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2 ноября 2018, 01:29
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Сотни авто стоят в десятикилометровой пробке из-за ДТП у Сызрани
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15 июня 2018, 03:55
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Дорожные работы и ДТП парализовали Московское шоссе в Самаре
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25 мая 2018, 09:51
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ДТП с автобусом создало пробку на Ново-Вокзальной в Самаре
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8 мая 2018, 01:32
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Когда начнет таять снег в Самарской области?
Накануне на регион обрушился мощнейший снегопад. За день выпало около 20 миллиметров осадков. На дорогах образовался гололед и пробки. Под Сызранью в течение нескольких часов буксовали фуры, там была 15-километровая пробка. На трассах дежурили сотрудники ГИБДД. С водителями большегрузных автомобилей …
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2 апреля 2018, 11:42
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2920 машин вывели на расчистку снежных заносов в Самарской области
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2 апреля 2018, 08:44
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616 тысяч тонн снега вывезли с улиц Самары
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29 марта 2018, 09:12
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Утром Самару сковали 8-балльные пробки
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28 марта 2018, 06:29
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Три автомобиля столкнулись у ТЦ «Скала» и перекрыли Московское шоссе в Самаре
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12 марта 2018, 02:21