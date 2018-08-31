Движение транспорта по Московскому шоссе должно быть полностью восстановлено к 20:00 31 августа. Об этом сообщает пресс-служба «Самарских коммунальных систем».
Напомним, 30 августа на одной из главных трасс города стартовали аварийно-восстановительные работы на поврежденном участке водопровода. В 13:00 пятницы они завершились, а еще через час жителям окрестных домов начали возвращать воду. В 14.40 участок полностью передан подрядчику для восстановления асфальтового покрытия.
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В Самаре перестали работать светофоры на Московском шоссе
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17 августа 2018, 09:49
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23 июля 2018, 11:00
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В подземном переходе на Московском шоссе в Самаре крошится новая плитка
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17 июля 2018, 10:00