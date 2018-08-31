В Самарской области коллекторы заплатили миллион рублей из-за жалоб должников … С начала этого года самарским приставам поступили 493 жалобы на коллекторов. Компании были оштрафованы в общей сложности на 1 млн 70 тысяч рублей, а каждое юрлицо — соответственно, на 20-55 тысяч. Фирмы по возврату задолженностей были слишком настойчивы в своих