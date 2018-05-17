В Самаре в четверг, 17 мая, в 20 часов откроют рабочее движение по всей ширине через путепровод по ул. Полтавской, расположенный на Красной Глинке у завода «Пепси-Кола», сообщили в пресс-службе главы региона. Путепровод ремонтировали в рамках работ на Красноглинском шоссе по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги». Рабочие заменили конструкции пролетного строения, проезжая часть расширена с трех полос до четырех, заменено асфальтовое покрытие и водоотводные лотки.
«Сдача в эксплуатацию путепровода планируется в августе текущего года. К этому моменту на объекте будут устроены тротуары, оборудованные лестничными спусками, установлено барьерное и перильное ограждение, нанесена разметка», - указано на сайте правительства Самарской области.
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