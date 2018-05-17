6
35
02
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 мая 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 15 мая 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
               d8888   8888888888P  8888888  888888888    .d8888b.       d8888  
              d8P888         d88P     888    888         d88P  Y88b     d8P888  
             d8P 888        d88P      888    888                888    d8P 888  
  8888b.    d8P  888       d88P       888    8888888b.        .d88P   d8P  888  
     "88b  d88   888      d88P        888         "Y88b   .od888P"   d88   888  
 .d888888  8888888888    d88P         888           888  d88P"       8888888888 
 888  888        888    d88P          888    Y88b  d88P  888"              888  
 "Y888888        888   d8888888888  8888888   "Y8888P"   888888888         888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Названы места установки новых камер ГИБДД на дорогах Самары

Названы места установки новых камер ГИБДД на дорогах Самары

В Самаре на Красноглинском шоссе установят новые камеры фиксации нарушений ПДД. Сроки, когда они начнут работать, пока не называют. Известно, что камеры появятся на шести участках дороги: у перекрестка с улицей Ногина, возле остановки «Дома ЭМО», на 31 километре, в 
17 мая 2018, 04:35
Появилась схема перекрытия дорог в день «Последнего звонка» в Самаре

Появилась схема перекрытия дорог в день «Последнего звонка» в Самаре

В Самаре в день праздника «Последний звонок - 2018», который состоится 24 мая, в центре города перекроют дорогу по улице Ленинградской. Как уже сообщала «ТЕРРА», в этот день почти 3 тысячи 
17 мая 2018, 01:49
Появились подробности о перекрытии дорог к ЧМ-2018 в Самаре

Появились подробности о перекрытии дорог к ЧМ-2018 в Самаре

В Самаре во время ЧМ-2018, как уже сообщалось ранее, в центре города ограничат движение транспорта. В четверг, 17 мая, стали известны подробности. О деталях депутатам городской думы рассказал руководитель департамента транспорта Самары Юрий Тапилин. Напомним, предполагается два режима временного ограничения 
17 мая 2018, 12:05
К ЧМ-2018 проспект Карла Маркса ремонтируют в Самаре

К ЧМ-2018 проспект Карла Маркса ремонтируют в Самаре

В Самаре 17 мая планируют закончить основные работы по ремонту участка дороги по проспекту Карла Маркса от улицы Гагарина до Третьего проезда. Его протяженность – 1,3 километра. Эта дорога ведет к самарской городской детской больнице №1 и клиникам медуниверситета. Проезжую 

17 мая 2018, 11:02
Из-за полумарафона «ЗаБег» 20 мая перекроют несколько улиц‍ Самары

Из-за полумарафона «ЗаБег» 20 мая перекроют несколько улиц‍ Самары

В Самаре перекроют дороги у набережной. Временное ограничение движения транспорта в связи с проведением Всероссийского полумарафона «ЗаБег». В воскресенье, 20 мая, с шести часов утра до 14:30 движение транспорта в центре города будет ограничено на следующих участках: по улице Максима 

16 мая 2018, 03:08
ТТУ просит водителей пропускать трамваи в день матча на «Самара Арене»

ТТУ просит водителей пропускать трамваи в день матча на «Самара Арене»

В Самаре городское трамвайно-троллейбусное управление просит автомобилистов «по возможности пропускать трамваи». Напомним, 16 мая на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» состоится третий тестовый матч, сыграют футбольные команды «Лада-Тольятти» и «Носта» из Новотроицка. Игра начнется в 18 часов. В районе стадиона 
16 мая 2018, 12:12
Собаку бравого солдата Швейка отремонтировали в Самаре

Собаку бравого солдата Швейка отремонтировали в Самаре

В Самаре провели ремонтные работы на скульптурной композиции «Бравый солдат Швейк». Специалисты привели в порядок собаку, которая сидит рядом с неунывающим литературным героем. Об этом сообщает городской департамент культуры.

Напомним, скульптура с изображением бравого солдата Швейка появилась в Самаре в 2013 

16 мая 2018, 09:34
В Самаре 16 мая ограничат движение транспорта

В Самаре 16 мая ограничат движение транспорта

В Самаре в день третьего тестового матча на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена», в среду, 16 мая, ограничат движение транспорта. Сыграют ФК «Лада-Тольятти» и «Носта» (Новотроицк). Проезд на территорию, прилегающую к стадиону «Самара Арена», на личном автотранспорте будет запрещен. Автомобили, припаркованные 
15 мая 2018, 04:31
Улицу Лесную частично перекроют в Тольятти

Улицу Лесную частично перекроют в Тольятти

В Тольятти перекроют движение на одной из дорог. Ограничения коснутся участка улицы Лесной от Комсомольской до Карла Маркса. С 17:00 15 мая до 17:00 17 мая там будут проводиться работы по ремонту дорожного полотна.

В связи с перекрытием будет немного изменена 

15 мая 2018, 01:04
Движение трамваев 16 мая изменится в Самаре

Движение трамваев 16 мая изменится в Самаре

В Самаре в среду, 16 мая, состоится третий тестовый матч на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена». Как уже сообщала «ТЕРРА», сыграют футбольные команды «Лада – Тольятти» и «Носта» (Новотроицк). Игра начнется в 18 часов. Изменится работа трамвайных маршрутов. С 12:00 до 23:00 

15 мая 2018, 12:00
В Самаре завершили ремонт центральной улицы в поселке Береза

В Самаре завершили ремонт центральной улицы в поселке Береза

В Самаре завершен ремонт первой дороги, которая стояла в планах на приведение в порядок в 2018 году. Речь идет о центральной улице поселка Береза Красноглинского района.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, в число первоочередных на проведение ремонтных работ эта дорога попала постольку, 

15 мая 2018, 09:52
Частично перекрыта дорога Самара-Бугуруслан

Частично перекрыта дорога Самара-Бугуруслан

В губернии стартовал ремонт дороги Самара-Бугуруслан. Работы идут на участке протяженностью 15,6 километров от Кинеля до поселка Комсомольский. Из-за этого там пришлось частично ограничить движение. Сейчас оно осуществляется только по половине проезжей части, сообщает samru.ru.

В рамках ремонтных 
14 мая 2018, 09:39
Крупное ДТП на Красноглинском шоссе произошло в Самаре

Крупное ДТП на Красноглинском шоссе произошло в Самаре

В Самаре во вторник, 6 марта, на Красноглинском шоссе столкнулись несколько машин. Видео с места происшествия появилось в соцсети. Крупное ДТП, по 
6 марта 2018, 02:21
Шумозащитные экраны на кольце по Луначарского в Самаре установят после ЧМ-2018

Шумозащитные экраны на кольце по Луначарского в Самаре установят после ЧМ-2018

В Самаре установят шумозащитные экраны на кольце улицы Луначарского и Московского шоссе, а также вдоль Красноглинского шоссе. Об этом заявили в областном минтрансе. На развязке в районе станции метро «Московская» работы проведут летом после ЧМ-2018-м, передает портал 63.ru. Экраны 
21 февраля 2018, 12:20
Стали известны подробности смертельного ДТП на Красноглинском шоссе в Самаре

Стали известны подробности смертельного ДТП на Красноглинском шоссе в Самаре

В Самаре полицейские сообщили подробности ДТП, произошедшего сегодня утром. Как уже сообщала «ТЕРРА», столкнулись  на Красноглинском шоссе автомобили «ВАЗ 2114» и иномарка Mitsubishi Pajero. Погибла 37-летняя автоледи. По данным полицейских, авария произошла 19 февраля в восемь часов утра. Погибшая женщина-водитель 
19 февраля 2018, 03:49
В Самаре «четырнадцатую» разорвало пополам в столкновении с «Ауди»

В Самаре «четырнадцатую» разорвало пополам в столкновении с «Ауди»

В воскресенье, 24 декабря, в Самаре на Красноглинском шоссе в результате ДТП пополам разорвало легковую машину. Это произошло примерно в 14 часов. Столкнулись вазовская и «четырнадцатая» и «Ауди». Управлял отечественной легковушкой 29-летний мужчина, ехавший со стороны улицы Сергея Лазо. Есть пострадавшие.

«По 

25 декабря 2017, 02:33
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх