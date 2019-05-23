Улицу Луначарского в Самаре, которую не могут ввести в эксплуатацию уже несколько лет, будет достраивать новая компания. О таком варианте развития событий заявили в департаменте градостроительства мэрии города. В настоящее время ведомство судится с проектировщиком. По итогам суда либо будет