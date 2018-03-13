В Самаре во вторник, 13 марта, временно будет закрыто движение трамваев по улице Ташкентской. Общественный рельсовый электротранспорт не будет курсировать по участку от 15-го микрорайона до Барбошиной поляны с 10 часов утра до 13:00. Это связано с работами на новой трамвайной линии, сообщили в мэрии Самары.
Напомним, от Ташкентской вдоль Московского шоссе построили новую трамвайную ветку к стадиону «Самара Арена», где летом пройдут шесть матчей ЧМ-2018.
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