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Материалы по теме:

50 новых пассажирских автобусов «МАЗ» прибыли в Самару

50 новых пассажирских автобусов «МАЗ» прибыли в Самару

Автобусный парк Самары продолжает пополняться новыми машинами. На днях в город доставили 50 новеньких автобусов «МАЗ». Пока они находятся на стоянке. Об этом сообщается в группе «Общественный транспорт 63 Самара».

Напомним, что к ЧМ 2018 областной центр должен получить 100 пассажирских 

12 марта 2018, 09:05
Трамваи встали из-за обрыва проводов на проспекте Ленина в Самаре

Трамваи встали из-за обрыва проводов на проспекте Ленина в Самаре

В Самаре во вторник, 6 марта, из-за обрыва проводов на проспекте Ленина встали трамваи. Инцидент произошел у перекрестка с улицей Осипенко. По словам очевидцев, движение трамваев парализовано в обе стороны. Пассажиры вышли и идут пешком, передает 63.ru. На место 
6 марта 2018, 11:28
Маршрутки с Металлурга до железнодорожного вокзала отменят в Самаре

Маршрутки с Металлурга до железнодорожного вокзала отменят в Самаре

В Самаре ликвидируют маршрут общественного транспорта №264. По нему маршрутки перевозили пассажиров с Металлурга (от улицы Олимпийской) через автостанцию Аврора до железнодорожного вокзала. Мэрия Самары приняла решение об исключении 264-го из реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок. Постановление опубликовано на сайте 

5 марта 2018, 03:09
Попавшие в ДТП Hummer и Nexia остановили трамваи на Арцыбушевской в Самаре

Попавшие в ДТП Hummer и Nexia остановили трамваи на Арцыбушевской в Самаре

В Самаре на улице Арцыбушевской из-за ДТП с участием двух иномарок оказалось ограничено движение трамваев. Авария произошла в воскресенье, 25 января, в 10:15. На перекрестке с Вилоновской столкнулись Hummer и Daewoo Nexia. По данным МВД, «Нексией» управлял 37-летний водитель. Он 
26 февраля 2018, 09:44
Пассажирский автобус столкнулся с грузовой ГАЗелью в Самаре

Пассажирский автобус столкнулся с грузовой ГАЗелью в Самаре

Днем 16 февраля в Самаре произошла авария с участием общественного транспорта. ДТП случилось на пересечении улиц Победы и Ново-Вокзальной. Там столкнулись пассажирский автобус МАЗ и грузовая ГАЗель.

Как рассказывают очевидцы в паблике «ДТП Самара», аварию спровоцировал водитель грузовика. 
16 февраля 2018, 02:57
Скоростные трамваи будут ездить по Самаре только во время матчей ЧМ-2018

Скоростные трамваи будут ездить по Самаре только во время матчей ЧМ-2018

Стал известен график движения скоростного трамвая до стадиона «Самара-Арена». Выяснилось, что составы будут курсировать по областному центру только в дни проведения матчей чемпионата мира по футболу за три часа до игры и три часа после. Предполагается, что в это время 

9 февраля 2018, 09:00
В Самаре с 1 февраля появится остановка трамвая «проспект Ленина»

В Самаре с 1 февраля появится остановка трамвая «проспект Ленина»

1 февраля вступают в силу нововведения в движении трамвайных маршрутов.
1 февраля 2018, 10:29
В Самаре движение по путепроводу на Ташкентской откроют весной

В Самаре движение по путепроводу на Ташкентской откроют весной

Строительство 80-метрового путепровода через улицу Ташкентскую завершат в конце апреля, сообщили в правительстве Самарской области. Сооружение возводят на пересечении с улицей Демократической в рамках реконструкции трехкилометрового участка Ташкентской от больницы имени Середавина до улицы Солнечной. Дорога на Ташкентской расширена с 

25 января 2018, 04:13
В Самаре на Ташкентской ограничат движение транспорта

В Самаре на Ташкентской ограничат движение транспорта

В Самаре частично перекроют движение транспорта по улице Ташкентской. Проезд будет закрыт по правой стороне дороги, автомобильный транспорт пустят по левой стороне. Как сообщил замначальника отдела дорожной инспекции областного УГИБДД Артем Кудашев, пока схема проходит согласование, передает 63.ru. Перекрытие 
19 января 2018, 05:10
В Самаре пересечение Демократической и Ташкентской закроют для проезда

В Самаре пересечение Демократической и Ташкентской закроют для проезда

В правительстве Самарской области сообщили подробности о перекрытии движения транспорта в четверг. 21 декабря в Самаре пересечение Демократической и Ташкентской закроют для проезда. Ограничение будет действовать в ночные часы с 22 часов до шести утра вплоть до 24 декабря.

«В Самаре 

20 декабря 2017, 08:07
В Самаре приостановили стройку путепровода на Ташкентской

В Самаре приостановили стройку путепровода на Ташкентской

Приостановка строительства путепровода на пересечении улиц Демократической и Ташкентской связана с необходимостью переноса теплосетей. Сроки пока не называют, передает портал 63.ru со ссылкой на минтранс Самарской области. Новый дорожный объект будет представлять собой двухуровневую развязку. Его готовность оценивают в 
7 ноября 2017, 04:58
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