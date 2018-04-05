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Материалы по теме:

Танкер «Волгонефть» горит на судоремонтном заводе в Самаре

Танкер «Волгонефть» горит на судоремонтном заводе в Самаре

В Самаре в четверг, 5 апреля, произошел пожар на Волге – на территории судоремонтного завода на улице Белорусской загорелся танкер «Волгонефть». Сообщение о ЧП поступило пожарным в 12:41, рассказали в МЧС. Огонь охватил 300 квадратных метров, площадь самого судна – 
5 апреля 2018, 02:18
Самарцы получат Кубок Чемпионата мира по футболу 13 мая

Самарцы получат Кубок Чемпионата мира по футболу 13 мая

В Самару привезут Кубок Чемпионата мира по футболу. По данным ФИФА, тур Кубка ЧМ стартовал еще в сентябре 2017 года. Самара в графике 19-й город России, где можно будет увидеть главный футбольный трофей.

«13-15 мая в регионе пройдёт 
4 апреля 2018, 04:27
Глыба льда пробила «лобовуху» Mitsubishi в центре Самары

Глыба льда пробила «лобовуху» Mitsubishi в центре Самары

В Самаре на улице Буянова упавшая с крыши дома глыба льда пробила «лобовуху» автомобиля Mitsubishi. Инцидент произошел во вторник, 3 апреля, передает 
4 апреля 2018, 10:01
Автомобиль своего бывшего работодателя украл парень из Самары

Автомобиль своего бывшего работодателя украл парень из Самары

В Самаре полицейские раскрыли кражу автомобиля. Похищенную иномарку за 2,5 миллиона рублей нашли в одном из дворов Самары. Задержан подозреваемый в хищении – 25-летний житель Самары. По версии силовиков, он украл 
4 апреля 2018, 07:16
Две центральные улицы перекроют 18 марта в Самаре

Две центральные улицы перекроют 18 марта в Самаре

В Самаре в выходные перекроют дороги в центре города – в районе площади Куйбышева. Это связано с проведением там массового мероприятия – акции «Россия – Крым: вместе навсегда». В ночь на 18 марта – с 0:00 до 22 часов будут 

16 марта 2018, 05:22
Движение фур ограничат с 1 апреля в Самарской области

Движение фур ограничат с 1 апреля в Самарской области

С 1 по 30 апреля в Самарской области введут временные ограничения для движения фур по региональным и межмуниципальным дорогам, сообщает региональные минтранс. Мера необходима для обеспечения сохранности асфальта. Весной из-за переизбытка влаги на проезжей части происходит резкое снижение прочности покрытия. 

12 марта 2018, 07:01
Сегодня в Самаре частично перекроют Ново-Вокзальную

Сегодня в Самаре частично перекроют Ново-Вокзальную

В Самаре в пятницу, 2 февраля, частично перекроют улицу Ново-Вокзальную. Это связано с проведением ремонтных работ на водоводе, расположенном около 124-го дома. На время работ на проезжей части будет организовано реверсивное движение транспорта на участке от улицы Фадеева до улицы 
2 февраля 2018, 04:02
В Самаре названы новые сроки открытия движения по улице Луначарского

В Самаре названы новые сроки открытия движения по улице Луначарского

В сети появились новые предполагаемые сроки открытия улицы Луначарского. Представитель самарского департамента градостроительства сообщил в "Твиттере", что это произойдет до 1 марта.

Во вторник, 30 января, на заседании Самарской губернской думы прозвучала информация, что новую кольцевую развязку на пересечении 
30 января 2018, 02:12
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