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Танкер «Волгонефть» горит на судоремонтном заводе в Самаре
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5 апреля 2018, 02:18
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Самарцы получат Кубок Чемпионата мира по футболу 13 мая
В Самару привезут Кубок Чемпионата мира по футболу. По данным ФИФА, тур Кубка ЧМ стартовал еще в сентябре 2017 года. Самара в графике 19-й город России, где можно будет увидеть главный футбольный трофей.
«13-15 мая в регионе пройдёт …
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4 апреля 2018, 04:27
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Глыба льда пробила «лобовуху» Mitsubishi в центре Самары
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4 апреля 2018, 10:01
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Автомобиль своего бывшего работодателя украл парень из Самары
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4 апреля 2018, 07:16
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Две центральные улицы перекроют 18 марта в Самаре
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16 марта 2018, 05:22
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Движение фур ограничат с 1 апреля в Самарской области
С 1 по 30 апреля в Самарской области введут временные ограничения для движения фур по региональным и межмуниципальным дорогам, сообщает региональные минтранс. Мера необходима для обеспечения сохранности асфальта. Весной из-за переизбытка влаги на проезжей части происходит резкое снижение прочности покрытия. …
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12 марта 2018, 07:01
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Сегодня в Самаре частично перекроют Ново-Вокзальную
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2 февраля 2018, 04:02
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В Самаре названы новые сроки открытия движения по улице Луначарского
В сети появились новые предполагаемые сроки открытия улицы Луначарского. Представитель самарского департамента градостроительства сообщил в "Твиттере", что это произойдет до 1 марта.
Во вторник, 30 января, на заседании Самарской губернской думы прозвучала информация, что новую кольцевую развязку на пересечении …
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30 января 2018, 02:12