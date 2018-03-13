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Молодой человек ограбил свою подругу в Сызрани
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13 марта 2018, 01:36
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СК начал проверку по гибели братьев на пожаре в частном доме в Сызрани
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13 марта 2018, 11:47
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Подросток помог спасти застрявшего в дереве голубя в Сызрани
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13 марта 2018, 10:23
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Беглеца из Новосибирской области задержали в Сызрани
Экипаж вневедомственной охраны задержал в Сызрани молодого человека, который находился в федеральном розыске. Стражи порядка заметили 26-летнего мужчину на улице Московской. При виде патрульной машины он попытался убежать, и именно такое поведение заставило сотрудников Росгвардии проверить его личность.
Оказалось, что мужчина …
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12 марта 2018, 05:07
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69-летний пенсионер заживо сгорел в Самарской области
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12 марта 2018, 03:30
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36 человек тушили ночью горящий дом в Сызрани
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12 марта 2018, 10:38
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Крупный пожар на Мехзаводе: сгорел частный дом
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9 марта 2018, 03:40
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ДТП с тремя машинами в Самарской области: один человек погиб, еще двое в больнице
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5 марта 2018, 04:45
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Страшное ДТП в Самарской области: три человека погибли в аварии в Сергиевском районе
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5 марта 2018, 08:56
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Три человека погибли на пожаре в частном доме в Самаре
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1 марта 2018, 11:51