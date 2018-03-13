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Молодой человек ограбил свою подругу в Сызрани

Молодой человек ограбил свою подругу в Сызрани

С заявлением в полицию обратилась 22-летняя жительница Сызрани. Он рассказала, что ее ограбил ее же молодой человек. Ссора между ними разгорелась в тот момент, когда 22-летний парень собирался ехать в Самару. Он попросил у девушки денег на дорогу, но получил 

13 марта 2018, 01:36
СК начал проверку по гибели братьев на пожаре в частном доме в Сызрани

СК начал проверку по гибели братьев на пожаре в частном доме в Сызрани

В Сызрани сотрудники местного отдела СК начали проверку по факту обнаружения на месте пожара двух тел. В ведомстве подтвердили: погибшие – братья. Одному было 50 лет, второму 59. Как уже рассказывала «ТЕРРА», пожар произошел в понедельник, 12 марта, в 21:34. 
13 марта 2018, 11:47
Подросток помог спасти застрявшего в дереве голубя в Сызрани

Подросток помог спасти застрявшего в дереве голубя в Сызрани

Неравнодушный подросток из Сызрани помог спасти голубя, который запутался в ветвях дерева около дома №34 по улице 50 лет Октября. Мальчик позвонил в Аварийно-спасательную службу и попросил о помощи. Поначалу специалисты попытались объяснить, что они выручают из беды только людей. 
13 марта 2018, 10:23
Беглеца из Новосибирской области задержали в Сызрани

Беглеца из Новосибирской области задержали в Сызрани

Экипаж вневедомственной охраны задержал в Сызрани молодого человека, который находился в федеральном розыске. Стражи порядка заметили 26-летнего мужчину на улице Московской. При виде патрульной машины он попытался убежать, и именно такое поведение заставило сотрудников Росгвардии проверить его личность.

Оказалось, что мужчина 

12 марта 2018, 05:07
69-летний пенсионер заживо сгорел в Самарской области

69-летний пенсионер заживо сгорел в Самарской области

Несчастный случай произошел 9 марта в селе Приволжье Самарской области. Там заживо сгорел 69-летний пенсионер.

Трагедия произошла из-за грубейшего нарушения техники безопасности самим пострадавшим. Мужчина сливал бензин из мотоблока в канистру, и при этом курил сигарету. В какой-то момент 
12 марта 2018, 03:30
36 человек тушили ночью горящий дом в Сызрани

36 человек тушили ночью горящий дом в Сызрани

В ночь на 12 марта в Сызрани произошел крупный пожар. На улице Солнечной загорелся двухэтажный дом, а также постройки во дворе. Площадь возгорания составила около 450 квадратных метров. На его тушение отправились 36 пожарных на 8 машинах. Для борьбы с 
12 марта 2018, 10:38
Крупный пожар на Мехзаводе: сгорел частный дом

Крупный пожар на Мехзаводе: сгорел частный дом

Сегодня, 9 марта, рано утром в самарском поселке Мехзавод случался крупный пожар. Там загорелся частный дом, информирует ГУ МЧС по Самарской области.

Пламя охватило территорию площадью в 60 квадратных метров. На тушение выезжало пожарное подразделение из 16 человек личного 
9 марта 2018, 03:40
ДТП с тремя машинами в Самарской области: один человек погиб, еще двое в больнице

ДТП с тремя машинами в Самарской области: один человек погиб, еще двое в больнице

5 марта под Сызранью в Самарской области произошло ДТП с участием сразу трех автомобилей. Все случилось в четвертом часу дня на въезде в Октябрьск. Водителю грузовика-рефрижератора, ехавшего по трассе, внезапно стало плохо за рулем. Тяжелая машина потеряла управление, выкатилась на 
5 марта 2018, 04:45
Страшное ДТП в Самарской области: три человека погибли в аварии в Сергиевском районе

Страшное ДТП в Самарской области: три человека погибли в аварии в Сергиевском районе

4 марта в Сергиевском районе Самарской области произошло крупное ДТП, в котором погибли сразу три человека. Трагедия случилась на 1098-м километре трассы М-5. 38-летний водитель грузовика «Mercedes» ехал по дороге из Уфы в сторону Самары. Шофер нарушил правила движения, из-за 

5 марта 2018, 08:56
Три человека погибли на пожаре в частном доме в Самаре

Три человека погибли на пожаре в частном доме в Самаре

В Самаре ночью три человека погибли в результате пожара. Трагедия произошла в Куйбышевском районе. Около четырех часов ночи пожарные получили сообщение, что на улице Большой Караванной загорелась крыша частного дома. К месту ЧП направили пять единиц пожарной техники. В тушении 

1 марта 2018, 11:51
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