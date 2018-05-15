С начала года в Самарской области уже дважды дети выпадали из окон. Один такой случай был зафиксирован в Новокуйбышевске. Там ребенок погиб. Второй инцидент произошел 14 мая в Тольятти. С высоты четвертого этажа рухнул годовалый мальчик. С многочисленными травмами он находится в больнице, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
Специалисты призывают родителей более внимательно следить за передвижениями своих детей по квартирам. Оставшись без присмотра из-за занятости или рассеянности взрослых, малыши часто забираются на подоконники. Подбираясь вплотную к открытым окнам, они начинают облокачиваться на москитные сетки. Эти устройства слишком хрупки, чтобы выдержать вес детей. Нередко подобные игры заканчиваются трагедиями.
Родителям настоятельно рекомендуют позаботиться о специальных фиксаторах, которые не дадут малышу открыть окно, и не надеяться на москитную сетку. Эти элементарные меры и постоянная бдительность помогут сохранить жизнь ребенка.
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