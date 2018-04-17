За помощью к полицейским обратился 46-летний житель Сызрани. Он рассказал, что из его квартиры, которую мужчина сдавал в аренду, украли стиральную машину, микроволновую печь и холодильник. Ущерб потерпевший оценил в 10 тысяч рублей.
По словам хозяина квартиры, у него долгое время жил молодой человек. С ним были проблемы: сначала он долгое время задерживал плату под разными предлогами, а потом и вовсе съехал. Когда хозяин квартиры решил проверить ее состояние, он обнаружил пропажу техники.
Полицейские нашли украденные вещи в городских ломбардах. Оказалось, что подозреваемый сдавал их туда вместе со своим приятелем. Вскоре предполагаемые злоумышленники были задержаны.
Бытовая техника изъята из оборота и скоро вернется к законному владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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