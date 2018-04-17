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Материалы по теме:

Бывший полицейский угнал внедорожник, припаркованный около отделения в Самаре

Бывший полицейский угнал внедорожник, припаркованный около отделения в Самаре

В Самаре предъявлено обвинение бывшему сотруднику полиции. Экс-заместитель начальника отдела уголовного розыска отдела полиции по Красноглинскому району города подозревается в угоне дорогостоящей иномарки.

Внедорожник «Тойота Ленд Крузер 200», стоимостью более 3 миллионов 500 тысяч рублей, долгое время находился в розыске в 

17 апреля 2018, 08:55
Таксист разул и обокрал пьяного клиента в Тольятти

Таксист разул и обокрал пьяного клиента в Тольятти

Тольяттинские полицейские раскрыли ограбление клиента таксомотора. К ним за помощью обратился мужчина, рассказавший, что у него отобрали сотовый телефон и кроссовки.

По словам потерпевшего, он выпивал с друзьями, а потом вызвал такси, чтобы доехать до дома. Расплатившись с водителем, он вышел 

16 апреля 2018, 10:36
Труп неизвестного мужчины нашли возле колодца в Тольятти

Труп неизвестного мужчины нашли возле колодца в Тольятти

15 апреля в Тольятти была обнаружена страшная находка. На улице Спортивной в Автозаводском районе города местные жители нашли труп неизвестного мужчины. Тело лежало около люка коллектора недалеко от проезжей части.

На месте происшествия работали полицейские. Им предстоит выяснить обстоятельства 
16 апреля 2018, 09:01
На мошенничестве с соцвыплатами попалась жительница Самарской области

На мошенничестве с соцвыплатами попалась жительница Самарской области

Уголовное дело возбуждено на жительницу Сергиевского района. Женщину подозревают в мошенничестве с социальными выплатами.

Предполагаемая злоумышленница предоставила в органы соцзащиты справки о своей зарплате и доходах супруга. У работников госорганов никаких вопросов не возникло и документы они приняли. Мошенничество вскрылось спустя 

13 апреля 2018, 06:21
Женщина взломала и обокрала табачный киоск в Жигулевске

Женщина взломала и обокрала табачный киоск в Жигулевске

В Жигулевске раскрыто ограбление табачного киоска. Преступление произошло в конце марта. Неизвестный злоумышленник взломал рольставни на входе в торговую точку, а потом открыл замок. Добычей преступника стали 13 тысяч рублей и 8 пачек сигарет.

Под подозрения попала бывшая 25-летняя работница киоска. 

11 апреля 2018, 09:37
Женщина украла у собутыльника телефон в Самарской области

Женщина украла у собутыльника телефон в Самарской области

На днях с заявлением в кинельскую полицию обратился 26-летний мужчина. Он сообщил, что из его квартиры пропал сотовый телефон стоимостью 25 тысяч рублей.

В преступлении потерпевший заподозрил свою знакомую. Он распивал с женщиной спиртное, а когда она ушла, обнаружилось, что аппарата 

10 апреля 2018, 10:52
Мужчина сломал замок и угнал велосипед в Тольятти

Мужчина сломал замок и угнал велосипед в Тольятти

На днях за помощью к тольяттинским полицейским обратился 29-летний мужчина. Он рассказал, что у него угнали велосипед. Транспортное средство он оставил в подъезде дома на улице Тополиной, привязав его к перилам противоугонным тросом.

Прибывшие правоохранители осмотрели место происшествия. Один из соседей 

9 апреля 2018, 09:09
Мужчина воровал деньги с банковской карты матери в Самарской области

Мужчина воровал деньги с банковской карты матери в Самарской области

В полицию Красноярского района обратилась за помощью местная жительница. Она рассказала, что с ее банковской карты исчезли 27 тысяч рублей.

Подозрение правоохранителей сразу пало на 36-летнего сына потерпевшей, который с ней и живет в одном доме. Мужчина уже имел проблемы с 

6 апреля 2018, 02:35
Работник ломбарда помог полиции поймать серийных воров в Самарской области

Работник ломбарда помог полиции поймать серийных воров в Самарской области

В Самарской области будут судить двоих жителей Кинеля, которые обвиняются в серии краж. Поймать их помог работник одного из ломбардов. Он сообщил полицейским, что к нему регулярно приносят вещи и технику, в законности происхождения которых у него возникли сомнения.

Оперативная информация 

3 апреля 2018, 03:59
Молодой человек ограбил свою подругу в Сызрани

Молодой человек ограбил свою подругу в Сызрани

С заявлением в полицию обратилась 22-летняя жительница Сызрани. Он рассказала, что ее ограбил ее же молодой человек. Ссора между ними разгорелась в тот момент, когда 22-летний парень собирался ехать в Самару. Он попросил у девушки денег на дорогу, но получил 

13 марта 2018, 01:36
Тольяттинец украл из ломбарда украшения на 600 тысяч рублей

Тольяттинец украл из ломбарда украшения на 600 тысяч рублей

Тольяттинские полицейские раскрыли ограбление ломбарда, которое произошло еще в мае прошлого года. По версии правоохранителей, преступление совершил 23-летний безработный местный житель.

Молодой человек раздобыл пистолет и отправился с ним на «дело». Зайдя в ломбард, злоумышленник наставил оружие на сотрудника, и забрал 

9 января 2018, 11:52
В Тольятти сын украл у матери ноутбук и сдал его в ломбард

В Тольятти сын украл у матери ноутбук и сдал его в ломбард

В Тольятти сотрудники Росгвардии раскрыли кражу компьютера. Сын украл у матери ноутбук и сдал его в ломбард. Представители вневедомственной охраны рассказали, что во время патрулирования в Комсомольском районе заметили на улице Ушакова мужчину, который заметив экипаж силовиков, попытался скрыться. Убежать 

23 ноября 2017, 12:16
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