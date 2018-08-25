За время ЧМ в Самару приехали 34 поезда с болельщиками Куйбышевская железная дорога подвела итоги своей работы во время чемпионата мира по футболу. Всего за время мундиаля поездами компании были перевезены 50 тысяч болельщиков. В областной центр прибыли 34 бесплатных состава с фанатами. По направлению из Самары отправились 37 поездов. Наибольший …