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В Самарской области суд заблокировал 8 видео о «зацеперах»
Сызранский городской суд признал восемь видеороликов о поездках подростков на крыше и автосцепке вагонов грузовых поездов вне закона. Все видеозаписи были размещены в Сети и были доступны для просмотра любым пользователем.
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22 августа 2018, 11:21
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За время ЧМ в Самару приехали 34 поезда с болельщиками
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20 июля 2018, 01:29
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13-летнюю девочку из Самары ударило током, когда она делала селфи на железной дороге
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16 июля 2018, 12:33
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Монтера убило рельсами на железной дороге в Самарской области
В Самарской области при работах на железной дороге погиб 50-летний монтер. Мужчина участвовал в укладке железнодорожных путей на станции Кинель. Рабочего убило соскользнувшими с укладочного крана рельсами. Трагедия произошла вечером 25 июня. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение требований охраны …
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29 июня 2018, 05:00