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В Самарской области суд заблокировал 8 видео о «зацеперах»

В Самарской области суд заблокировал 8 видео о «зацеперах»

Сызранский городской суд признал восемь видеороликов о поездках подростков на крыше и автосцепке вагонов грузовых поездов вне закона. Все видеозаписи были размещены в Сети и были доступны для просмотра любым пользователем. 
 
- Все действия, которые пропагандируются в этих видеоматериалах, считаются административным 
22 августа 2018, 11:21
За время ЧМ в Самару приехали 34 поезда с болельщиками

За время ЧМ в Самару приехали 34 поезда с болельщиками

Куйбышевская железная дорога подвела итоги своей работы во время чемпионата мира по футболу. Всего за время мундиаля поездами компании были перевезены 50 тысяч болельщиков. В областной центр прибыли 34 бесплатных состава с фанатами. По направлению из Самары отправились 37 поездов.

Наибольший 

20 июля 2018, 01:29
13-летнюю девочку из Самары ударило током, когда она делала селфи на железной дороге

13-летнюю девочку из Самары ударило током, когда она делала селфи на железной дороге

В субботу, 14 июля, жуткий случай произошел в 16:50 на железнодорожном мосту в Нижне-Хлебном парке станции «Самара». 13-летняя девочка пыталась сделать удачное селфи и перелезла через ограждение железнодорожного моста. В какой-то момент она упала на электропровода под напряжением и ее 
16 июля 2018, 12:33
Монтера убило рельсами на железной дороге в Самарской области

Монтера убило рельсами на железной дороге в Самарской области

В Самарской области при работах на железной дороге погиб 50-летний монтер. Мужчина участвовал в укладке железнодорожных путей на станции Кинель. Рабочего убило соскользнувшими с укладочного крана рельсами. Трагедия произошла вечером 25 июня. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение требований охраны 

29 июня 2018, 05:00
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