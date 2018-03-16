За помощью в полицию обратилась сотрудница магазина, расположенного на улице 40 лет Победы. Женщина рассказала, что в торговую точку зашли двое мужчин. Они подошли к кассе и забрали с прилавка терминал для оплаты покупок с помощью банковских карт.
На подозреваемых составили ориентировки и разослали по всем постам. Вскоре, неподалеку от места преступления заметили мужчин со схожими приметами. Они выходили из подъезда жилого дома.
Сотрудники Росгвардии задержали местных жителей 1965 и 1963 годов рождения и передали их для дальнейшего разбирательства коллегам из полиции.
По факту случившегося сотрудники внутренних органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Самарской области.
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