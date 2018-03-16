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Материалы по теме:

Сотрудник обокрал предприятие, на котором работал в Самарской области

Сотрудник обокрал предприятие, на котором работал в Самарской области

32-летний житель Хворостянского района обокрал предприятие, на котором работал. Преступление он совершил на территории Безенчукского района. Он зашел на территорию организации со спортивной сумкой, сложил туда пятнадцать метров кабеля, четыре газовых резака, а потом спокойно ушел.

Злоумышленник попросил своего знакомого довезти 

15 марта 2018, 03:27
Студент украл таксофон, чтобы сдать его на металлолом в Самарской области

Студент украл таксофон, чтобы сдать его на металлолом в Самарской области

Кражу таксофона раскрыли полицейские в Приволжском районе области. О пропаже аппарата сообщил директор одной из местных фирм.

Прибывшие правоохранители быстро нашли средство связи. Оно валялось недалеко от места кражи. Там же стражи порядка заметили следы на снегу, которые привели их к 

15 марта 2018, 12:25
Женщина украла у приятеля телефон за 30 тысяч рублей в Тольятти

Женщина украла у приятеля телефон за 30 тысяч рублей в Тольятти

На днях полицейских попросил о помощи житель Тольятти. Он сообщил, что из его квартиры украли мобильный телефон стоимостью в 30 тысяч рублей. Пострадавший пояснил, что в преступлении он подозревает свою знакомую, с которой накануне распивал спиртное.

Мужчина описал внешность предполагаемой преступницы. 

15 марта 2018, 10:16
Судимый за наркотики мужчина стал директором клиники и обокрал пациента

Судимый за наркотики мужчина стал директором клиники и обокрал пациента

Курьезный случай произошел в одном из частных реабилитационных центров Самары. Директор учреждения украл у своего пациента, который лег в клинику, чтобы выйти из запоя, данные ему на сохранение 20 тысяч рублей. Видимо, рассчитывал, что пациент, придя в себя, не вспомнит 

14 марта 2018, 11:50
Наркоторговца из Ульяновска задержали в Тольятти

Наркоторговца из Ульяновска задержали в Тольятти

Сотрудники вневедомственной охраны, патрулировавшие улицы Тольятти, заметили подозрительного мужчину. Он шел по улице Лизы Чайкиной. При виде служебной машины, он попытался скрыться из поля зрения стражей порядка. Росгвардейцы решили выяснить причины подобного поведения.

Оказалось, что 29-летний мужчина прибыл в Тольятти из 

14 марта 2018, 11:44
Беглеца из Новосибирской области задержали в Сызрани

Беглеца из Новосибирской области задержали в Сызрани

Экипаж вневедомственной охраны задержал в Сызрани молодого человека, который находился в федеральном розыске. Стражи порядка заметили 26-летнего мужчину на улице Московской. При виде патрульной машины он попытался убежать, и именно такое поведение заставило сотрудников Росгвардии проверить его личность.

Оказалось, что мужчина 

12 марта 2018, 05:07
39 граммов гашиша нашли у пьяного дебошира в Тольятти

39 граммов гашиша нашли у пьяного дебошира в Тольятти

На днях патрульный экипаж Росгвардии в Тольятти получил тревожный сигнал. Жители одного из домов на улице Ленина сообщили о том, что в их подъезде шумит пьяный дебошир.

Прибывшие на место стражи порядка задержали 27-летнего парня. У молодого человека поинтересовались, нет ли 

7 марта 2018, 12:18
Молодая девушка попыталась украсть 8 банок кофе из магазина в Тольятти

Молодая девушка попыталась украсть 8 банок кофе из магазина в Тольятти

На днях патрульный экипаж вневедомственной охраны стал свидетелем необычной сцены. По улице Ленинградской в Центральном районе бежала молодая девушка, а за ней гнался мужчина в униформе продавца магазина. Стражи порядка решили выяснить, в чем дело.

Оказалось, что 16-летняя тольяттинка попыталась обокрасть 

20 февраля 2018, 02:10
Преступление по-оренбуржски: продавец инсценировала ограбление своего магазина

Преступление по-оренбуржски: продавец инсценировала ограбление своего магазина

Накануне ночью сотрудники полиции Оренбурга получили сообщение об ограблении продуктового магазина на улице Аксакова.

Как сообщила оперативным работникам 18-летняя “потерпевшая”, двое преступников проникли в магазин и, ударив продавца, похитили из кассы 4 тысячи рублей.

Но в ходе оперативно-разыскных действий правоохранители установили, что 

12 февраля 2018, 04:31
В Самаре женщина с пневматическим пистолетом напала на магазин

В Самаре женщина с пневматическим пистолетом напала на магазин

В центре Самары совершено разбойное нападение на торговую точку. Инцидент произошел в магазине на улице Самарской. Посетительница с предметом, похожим на пистолет, пыталась похитить выручку. Но узнав, что продавщица успела нажать «тревожную кнопку», налетчица скрылась. Сотрудники задержали подозреваемую на Самарской, 

25 января 2018, 12:32
В Самарской области бомж с палкой ограбил магазин на две банки пива

В Самарской области бомж с палкой ограбил магазин на две банки пива

В Самарской области полицейские по горячим следам раскрыли ограбление торговой точки. Бомж с палкой, угрожая продавцу физической расправой, не расплатившись унес с собой две банки пива. 

Инцидент произошел в Сызранском районе. 30-летняя продавщица рассказала полицейским, что в магазин зашел незнакомый ей 

17 января 2018, 11:54
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