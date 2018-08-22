12
46
19
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21.08.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 21.08.2018 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
1 + 1 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.

Материалы по теме:

В Самарской области водителя «буханки» зажало в салоне после ДТП с грузовиком

В Самарской области водителя «буханки» зажало в салоне после ДТП с грузовиком

Во вторник, 21 августа в Красноярском районе Самарской области произошла авария с пострадавшими. На 1066 километре трассы М-5 в районе села Лопатино столкнулись грузовик МАЗ и автомобиль УАЗ. От удара шофер УАЗа не справился с управлением, и его машина вылетела 
22 августа 2018, 12:16
«Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы

«Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы

Готовится к выходу очередной выход программы «Новости Самара» на телеканале «ТЕРРА РЕН-ТВ». Обо всем, что произошло за последнее время, зрителям расскажут наши корреспонденты и ведущая Евгения Гуляева. Пока есть немного времени, предлагаем ознакомиться с главными темами программы:

Сэкономил на 
22 августа 2018, 12:09
Автоледи на красной иномарке сбила четырех пешеходов в Самаре

Автоледи на красной иномарке сбила четырех пешеходов в Самаре

В среду, 22 августа, на пересечении улиц Ставропольской и 22 Партсъезда в областной столице иномарка «Шевроле Авео» сбила четырех пешеходов, в числе которых есть ребенок. По предварительной информации, все пострадавшие остались живы, но с различными травмами были доставлены в ближайшие 
22 августа 2018, 11:54
На гендиректора ООО

На гендиректора ООО "Самаратрансстрой" завели уголовное дело

В отношении генерального директора ООО "Самаратрансстрой" возбуждено уголовное дело. Сотрудники управления ФСБ по Самарской области подозревают его в мошенничестве.

По данным следствия, речь идет о контракте, заключенном в 2015 году между компанией и областным министерством транспорта и автомобильных дорог. 
22 августа 2018, 11:37
В Самарской области женщина упала в 20-метровый овраг и осталась жива

В Самарской области женщина упала в 20-метровый овраг и осталась жива

21 августа в Поисково-спасательную службу поступило сообщение из Шигонского района. Около села Сенькино женщина упала в овраг глубиной около 20 метров.

Прибывшие на место происшествия спасатели приступили к операции. Для того чтобы поднять пострадавшую, они использовали веревки и носилки. Дело осложнялось 

22 августа 2018, 10:59
Силовики проверяют информацию о сексуальном насилии над 4-летней девочкой в детском саду в Самаре

Силовики проверяют информацию о сексуальном насилии над 4-летней девочкой в детском саду в Самаре

Правоохранители из Самары ведут проверку сообщения о сексуальном насилии над ребенком в детском саду. Известно, что в отдел полиции № 3 по Советскому району областной столицы 20 августа обратился заявитель, который рассказал, что пострадавшей оказалась четырехлетняя девочка.

ЧП могло 
22 августа 2018, 08:22
В Самарской области ищут водителя скутера, который сбил пешехода

В Самарской области ищут водителя скутера, который сбил пешехода

В понедельник вечером, 20 августа, неустановленный водитель на неизвестном мототранспорте (предположительно, скутере) ехал по поселку Суходол. На улице Школьной напротив дома № 35 А, где находится магазин, водитель сбил местную жительницу. 40-летняя женщина шла по проезжей части справа налево в 
21 августа 2018, 04:09
Двухлетнюю малышку, которую незаконно вывезли из Украины, нашли в Тольятти

Двухлетнюю малышку, которую незаконно вывезли из Украины, нашли в Тольятти

В одном из межрайонных отделов судебных приставов в Самарской области возбудили исполнительное производство о розыске ребенка, которого незаконно перевезли в Россию. Мама увезла двухлетнюю малышку из Украины на территорию нашей страны, но сделано это было в обход закона. Приставы сумели 
21 августа 2018, 03:04
Байкер без прав столкнулся с Chevrolet в Самарской области

Байкер без прав столкнулся с Chevrolet в Самарской области

В понедельник, 20 августа, произошла дорожная авария в Волжском районе. В 12:00 31-летний мужчина ехал на мотоцикле KAYO по грунтовой дороге от микрорайона «Кошелев парк» в сторону садово-дачного товарищества «КРС». По версии полицейских, байкер столкнулся с иномаркой Chevrolet и получил 
21 августа 2018, 01:09
Двухлетний ребенок прямо из рук матери выпал из окна в Тольятти

Двухлетний ребенок прямо из рук матери выпал из окна в Тольятти

В Автограде случилось ЧП:  жительница Автозаводского района не удержала своего малыша на руках. Двухлетний ребенок упал с высоты первого этажа. К счастью, он выжил, но получил очень серьезные повреждения. По словам врачей городской станции Скорой помощи, у маленького пациента диагностировали 
21 августа 2018, 10:49
10-летняя девочка и двое взрослых пострадали в массовом ДТП на Московском шоссе в Самаре

10-летняя девочка и двое взрослых пострадали в массовом ДТП на Московском шоссе в Самаре

Полицейские расследуют обстоятельства аварии в областной столице, в которой был травмирован ребенок. В понедельник, 20 августа, в 17:15 68-летний водитель ехал на легковушке «Лада Калина» по Московскому шоссе из микрорайона «Крутые ключи» в поселок Мехзавод. Напротив дома № 30 по 
21 августа 2018, 08:49
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх