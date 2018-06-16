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«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Материалы по теме:

Сотни авто стоят в десятикилометровой пробке из-за ДТП у Сызрани

Сотни авто стоят в десятикилометровой пробке из-за ДТП у Сызрани

В Самарской области в районе Сызрани образовалась десятикилометровая пробка. В пятницу, 15 июня, в районе Новой Крымзы перевернулся «КамАЗ». По словам очевидцев, самосвал, ехавший со стороны Москвы к Сызрани, занесло на  участке трассы, где велись дорожные работы, задел бетонный блок 
15 июня 2018, 03:55
«Газель» попала в массовое ДТП на улице Гагарина в Самаре

«Газель» попала в массовое ДТП на улице Гагарина в Самаре

В Самаре на улице Гагарина произошло массовое ДТП. У перекрестка с улицей Мяги возле медуниверситета столкнулись три машины: «Газель», вазовская «одиннадцатая» и иномарка Renualt Duster. Фото с места аварии появилось в соцсети. У грузовой «Газели» смят капот и лопнул пластиковый 
15 июня 2018, 11:25
Женщину зажало в салоне после столкновения двух легковушек в Самаре

Женщину зажало в салоне после столкновения двух легковушек в Самаре

13 июня в Самаре произошла авария. На улице Ново-Садовой около офиса «Газпрома» столкнулись вазовская «десятка» и «Ауди». Судя по всему, ДТП случилось в тот момент, когда отечественная легковушка поворачивала налево.

От удара «десятку» сильно помяло, у нее вылетело лобовое стекло. Пассажирку 

14 июня 2018, 09:42
В Волгаре автоледи устроила «кучу малу» с 7 автомобилями

В Волгаре автоледи устроила «кучу малу» с 7 автомобилями

В ночь со вторника на среду, с 12 на 13 июня, в Самаре произошло крупное ДТП. В поселке Волгарь столкнулись сразу 7 автомобилей. Об этом передает портал 63.ru со ссылкой на очевидцев.
 
«Ночью девушка за рулем устроила автокегельбан 
13 июня 2018, 09:51
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