Вчера, 15 июня, около 21:20 на трассе Кошки-Степная-Шентала во время обгона перевернулся автомобиль ВАЗ-2114, передает «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры.
В результате один человек погиб на месте ДТП, еще один скончался по дороге в медучреждение, два человека поступили в стационар. Один из них находится в тяжелом состоянии, второй - средней тяжести.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП.
|
Сотни авто стоят в десятикилометровой пробке из-за ДТП у Сызрани
|
15 июня 2018, 03:55
|
«Газель» попала в массовое ДТП на улице Гагарина в Самаре
|
15 июня 2018, 11:25
|
Женщину зажало в салоне после столкновения двух легковушек в Самаре
|
14 июня 2018, 09:42
|
В Волгаре автоледи устроила «кучу малу» с 7 автомобилями
В ночь со вторника на среду, с 12 на 13 июня, в Самаре произошло крупное ДТП. В поселке Волгарь столкнулись сразу 7 автомобилей. Об этом передает портал 63.ru со ссылкой на очевидцев.
«Ночью девушка за рулем устроила автокегельбан …
|
13 июня 2018, 09:51