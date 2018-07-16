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8-летний мальчик из Самарской области погиб после купания на диком пляже
В Саратовской области следователи выясняют подробности трагедии, которая произошла 14 июля. В этот день восьмилетний мальчик из Самарской области скончался в центральной районной больнице Духовницкого района. Местные правоохранители организовали доследственную проверку.
По предварительным данным, накануне ребенок вместе с родителями …
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16 июля 2018, 12:08
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В Самарской области 14-летний подросток погиб, схватившись за провод
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13 июля 2018, 07:51
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Массовое ДТП: водитель «ГАЗели» устроил аварию с четырьмя машинами в Тольятти
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13 июля 2018, 03:30
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Распятого "человека-биткоина" нашли в лесу в Тольятти
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13 июля 2018, 09:04
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В блогах: Вот так нынче в тольяттинском лесу пугают людей
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12 июля 2018, 11:31
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Мужчина спас утопающую женщину в Тольятти
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12 июля 2018, 01:51
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57-летняя женщина погибла во время купания в Тольятти
8 июля в межшлюзовом канале в Тольятти произошел несчастный случай. Около 9 часов утра во время купания там погибла 57-летняя женщина, сообщает ВолгаНьюс со ссылкой на Куйбышевскую транспортную прокуратуру.
Об инциденте полицейским сообщили очевидцы. Они обнаружили тело женщины …
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9 июля 2018, 01:00
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На застройщика жилого массива «Березовка» завели уголовное дело
Полиция Тольятти все-таки возбудила уголовное дело в отношении застройщика жилого массива «Березовка» в Ставропольском районе. Руководителей фирмы ИК «Недвижимость» подозревают в мошенничестве в крупном размере. В рамках госпрограммы «Жилье для российской семьи», компания взяла на себя обязательства построить в семи …
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4 июля 2018, 05:30