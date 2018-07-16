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8-летний мальчик из Самарской области погиб после купания на диком пляже

8-летний мальчик из Самарской области погиб после купания на диком пляже

В Саратовской области следователи выясняют подробности трагедии, которая произошла 14 июля. В этот день восьмилетний мальчик из Самарской области скончался в центральной районной больнице Духовницкого района. Местные правоохранители организовали доследственную проверку.

По предварительным данным, накануне ребенок вместе с родителями 
16 июля 2018, 12:08
В Самарской области 14-летний подросток погиб, схватившись за провод

В Самарской области 14-летний подросток погиб, схватившись за провод

В ночь с 11 по 12 июля полицейским из Красноярского района области рассказали о том, что пропал 14-летний мальчик. Подросток перед этим находился в дачном массиве «Красноярские дачи». Поиски пропавшего организовали очень быстро, и уже через полтора часа на окраине 
13 июля 2018, 07:51
Массовое ДТП: водитель «ГАЗели» устроил аварию с четырьмя машинами в Тольятти

Массовое ДТП: водитель «ГАЗели» устроил аварию с четырьмя машинами в Тольятти

В ночь на 13 июля в Тольятти произошла массовая авария. Пассажирская «ГАЗель» ехала по улице 40 лет Победы. По неизвестной причине водитель машины на полном ходу въехал в припаркованный ВАЗ-2101. Удар оказался настолько сильным, что багажник «копейки» буквально расплющился.
13 июля 2018, 03:30
Распятого

Распятого "человека-биткоина" нашли в лесу в Тольятти

 
В лесу в Автозаводском районе Автограда прохожие наткнулись на  жуткую находку. Как рассказали очевидцы  в паблике "Тольятти", в этом месте уже давно установлен крест и рядом висят таблички с молитвами, но недавно на кресте "распяли" чучело человека. Непонятно,  кто и 
13 июля 2018, 09:04
В блогах: Вот так нынче в тольяттинском лесу пугают людей

В блогах: Вот так нынче в тольяттинском лесу пугают людей

 
В паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" показали, "как сейчас в местном лесу пугают людей". "Кто и для чего это сделал? Рядом молитвы и заповеди. Крест уже давно там стоял, а сегодня уже так... Гуляя с ребёнком и увидев подобное, 
12 июля 2018, 11:31
Мужчина спас утопающую женщину в Тольятти

Мужчина спас утопающую женщину в Тольятти

11 июля в Тольятти едва не погибла местная жительница. Женщина упала в Волгу в районе набережной. В это время по улице Коммунистической шел мужчина. Он заметил утопающую и бросился ей на выручку. Тольяттинец достал пострадавшую из реки и оказал ей 
12 июля 2018, 01:51
57-летняя женщина погибла во время купания в Тольятти

57-летняя женщина погибла во время купания в Тольятти

8 июля в межшлюзовом канале в Тольятти произошел несчастный случай. Около 9 часов утра во время купания там погибла 57-летняя женщина, сообщает ВолгаНьюс со ссылкой на Куйбышевскую транспортную прокуратуру.

Об инциденте полицейским сообщили очевидцы. Они обнаружили тело женщины 
9 июля 2018, 01:00
На застройщика жилого массива «Березовка» завели уголовное дело

На застройщика жилого массива «Березовка» завели уголовное дело

Полиция Тольятти все-таки возбудила уголовное дело в отношении застройщика жилого массива «Березовка» в Ставропольском районе. Руководителей фирмы ИК «Недвижимость» подозревают в мошенничестве в крупном размере. В рамках госпрограммы «Жилье для российской семьи», компания взяла на себя обязательства построить в семи 

4 июля 2018, 05:30
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