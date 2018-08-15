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В Самарской области четверо парней похитили и избили молодого человека
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15 августа 2018, 02:20
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Самарские «Крылья Советов» стали самой посещаемой командой Премьер-лиги
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15 августа 2018, 01:46
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Водитель иномарки врезался в КАМАЗ в Новокуйбышевске
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15 августа 2018, 01:21
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Как изменились правила ловли рыбы на Волге за лето-2018
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15 августа 2018, 12:28
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По факту гибели 3-летнего ребенка от электрического разряда в Самарской области возбуждено уголовное дело
По факту гибели 3-летнего ребенка в Хворостянском районе Самарской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ. Дело было возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Напомним, трагедия произошла 13 августа. 3-летний мальчик прикоснулся к оголенному проводу и …
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15 августа 2018, 10:10
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3-летнего ребенка убило током в Самарской области
13 августа трагедия произошла в Самарской области. В селе Абашево Хворостянского района было обнаружено тело 3-летнего мальчика. По предварительным данным, ребенок случайно коснулся оголенного провода и получил смертельный удар током.
Сейчас в обстоятельствах инцидента разбираются сотрудники Следственного комитета. В настоящее время …
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14 августа 2018, 03:39
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В Новокуйбышевске отдыхающие реанимировали женщину, у которой остановилось сердце
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13 августа 2018, 10:12
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Следователи выяснят, почему произошел взрыв в частном доме под Тольятти
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13 августа 2018, 08:34