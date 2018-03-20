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Собранный вручную ветераном войны автомобиль «Победа» продают в Сызрани
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19 марта 2018, 09:31
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Из-за метели две фуры слетели в кювет на трассе под Сызранью
Ночная и утренняя метель спровоцировала несколько аварий на трассе М-5 в районе Сызрани. Из-за непогоды несколько фур улетели с дороги в кювет. Как сообщает “Маленькая Сызрань”, первое ДТП произошло в районе поворота на Октябрьск. Водитель Volvo, который ехал в …
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16 марта 2018, 10:31
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Стая бродячих собак едва не загрызла 11-летнюю школьницу в Сызрани
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16 марта 2018, 09:40
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За бомбу приняли забытый пакет на остановке в Сызрани
Из-за забывчивости женщины пришлось поднимать по тревоге работников экстренных служб в Сызрани. Прохожие заметили бесхозный пакет, который лежал возле остановки «Детская поликлиника» на проспекте 50 лет Октября. Бдительные граждане сообщили о находке в полицию. Помимо правоохранителей, на место прибыли пожарные …
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15 марта 2018, 11:19
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Грузчика обвинили в смерти человека при разгрузке вагона в Тольятти
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6 марта 2018, 02:54
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К ЧМ-2018 Самара получит от Москвы метровагоны «с пробегом»
Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области договорилось с правительством Москвы о том, что в столицу губернии привезут вагоны «с пробегом» из московского метрополитена. Они будут переданы городу совершенно бесплатно в связи с проведением чемпионата мира по футболу. Документ, подтверждающий …
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16 февраля 2018, 08:59
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В Кировском районе Самары 5-месячная девочка утонула при купании
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30 ноября 2017, 01:50
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Самарская строительная компания «СантТрансСтрой» уклонилась от уплаты 397 миллионов рублей
Следственный комитет региона завершил расследование уголовного дела по налогам. На скамье подсудимых окажутся директор и главный бухгалтер общества с ограниченной ответственностью «СантТрансСтрой». Их обвиняют в уклонении от уплаты налогов на прибыль и добавленную стоимость в размере свыше 397 миллионов рублей …
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17 марта 2017, 07:24
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На «Куйбышевазот» после пожара пришли следователи
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14 марта 2017, 04:17
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В Самарской области дети катались с горки и утонули в овраге с водой
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27 февраля 2017, 11:03
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В Сызрани вагоны сошли с рельсов
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10 января 2017, 10:48
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В Тольятти на «Жигулевском море» сошли с рельс два вагона, есть фото
Чрезвычайное происшествие произошло в поселке Жигулёвское море (рядом с Тольятти) вчера, 8 апреля, около 9 часов утра. Как пишут очевидцы из группы «Происшествия Тольятти» соцсети «ВКонтакте», случилось все на сортировочной горке. Что стало причиной для "схода", сейчас устанавливается. Пока …
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9 апреля 2016, 10:56