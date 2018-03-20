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«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
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Из-за метели две фуры слетели в кювет на трассе под Сызранью

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Стая бродячих собак едва не загрызла 11-летнюю школьницу в Сызрани

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За бомбу приняли забытый пакет на остановке в Сызрани

За бомбу приняли забытый пакет на остановке в Сызрани

Из-за забывчивости женщины пришлось поднимать по тревоге работников экстренных служб в Сызрани. Прохожие заметили бесхозный пакет, который лежал возле остановки «Детская поликлиника» на проспекте 50 лет Октября. Бдительные граждане сообщили  о находке в полицию. Помимо правоохранителей, на место прибыли пожарные 
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Грузчика обвинили в смерти человека при разгрузке вагона в Тольятти

Грузчика обвинили в смерти человека при разгрузке вагона в Тольятти

В Тольятти перед судом предстанет местный житель Павел Смирнов, которого обвиняют в гибели подчиненного. 1 июня прошлого года он устроился работать грузчиком. Также он взял на себя ответственность за обеспечение безопасности при проведении работ.

17 сентября на станции, на которой трудился 

6 марта 2018, 02:54
К ЧМ-2018 Самара получит от Москвы метровагоны «с пробегом»

К ЧМ-2018 Самара получит от Москвы метровагоны «с пробегом»

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области договорилось с правительством Москвы о том, что в столицу губернии привезут вагоны «с пробегом» из московского метрополитена. Они будут переданы городу совершенно бесплатно в связи с проведением чемпионата мира по футболу. Документ, подтверждающий 

16 февраля 2018, 08:59
В Кировском районе Самары 5-месячная девочка утонула при купании

В Кировском районе Самары 5-месячная девочка утонула при купании

Самарские следователи начали проверку по факту гибели младенца. Погибла пятимесячная девочка. Трагедия случилась в квартире дома в Кировском районе Самары в среду, 29 ноября, около восьми часов вечера.

«5-месячная девочка утонула при купании», - уточнили в пресс-службе СУ СК России по 

30 ноября 2017, 01:50
Самарская строительная компания «СантТрансСтрой» уклонилась от уплаты 397 миллионов рублей

Самарская строительная компания «СантТрансСтрой» уклонилась от уплаты 397 миллионов рублей

Следственный комитет региона завершил расследование уголовного дела по налогам. На скамье подсудимых окажутся директор и главный бухгалтер общества с ограниченной ответственностью «СантТрансСтрой». Их обвиняют в уклонении от уплаты налогов на прибыль и добавленную стоимость в размере свыше 397 миллионов рублей 

17 марта 2017, 07:24
На «Куйбышевазот» после пожара пришли следователи

На «Куйбышевазот» после пожара пришли следователи

Следственное управление СК России по Самарской области инициировало изъятие материалов проверки по факту пожара на ПАО «Куйбышевазот», сообщается на сайте ведомства. Как уже сообщала «ТЕРРА», инцидент произошел утром 12 марта. Пожар тушили почти 14 часов.

По предварительным данным, загорелись 
14 марта 2017, 04:17
В Самарской области дети катались с горки и утонули в овраге с водой

В Самарской области дети катались с горки и утонули в овраге с водой

Самарские следователи начали проверку по факту гибели детей в селе Красные Ключи. Появились подробности об обстоятельствах трагедии. Установлено, что мальчики 9 и 10 лет катались с горки около оврага, заполненного водой. Ребята провалились под лед и утонули, сообщила пресс-служба СУ 
27 февраля 2017, 11:03
В Сызрани вагоны сошли с рельсов

В Сызрани вагоны сошли с рельсов

В Сызрани выясняются причины происшествия на железной дороге. На станции Кашпир при сцепке состава  три вагона сошли с рельсов. При этом одна цистерна упала на бок, из нее разлился гудрон.
По предварительным данным, поводом стало нарушение установленной скорости движения состава 

10 января 2017, 10:48
В Тольятти на «Жигулевском море» сошли с рельс два вагона, есть фото

В Тольятти на «Жигулевском море» сошли с рельс два вагона, есть фото

Чрезвычайное происшествие произошло в поселке Жигулёвское море (рядом с Тольятти) вчера, 8 апреля, около 9 часов утра. Как пишут очевидцы из группы «Происшествия Тольятти» соцсети «ВКонтакте», случилось все на сортировочной горке. Что стало причиной для "схода", сейчас устанавливается. Пока 
9 апреля 2016, 10:56
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