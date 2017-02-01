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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 января 2017г 
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«Быстроденьги» оштрафовали за звонки самарцам

«Быстроденьги» оштрафовали за звонки самарцам

Микрофинансовую организацию "Быстроденьги" оштрафовали еще на 50 тысяч рублей. Основанием послужило обращение жительницы Самары, которая взяла в учреждении заем в размере семи тысяч рублей. Когда женщина стала задерживать платежи, кредиторы начали звонить двум ее родственникам десятки раз в день, требуя 

1 февраля 2017, 09:24
Власти Сергиевского района отказали в предоставлении жилья многодетной семье, чей дом сгорел

Власти Сергиевского района отказали в предоставлении жилья многодетной семье, чей дом сгорел

Речь о сельском поселении Серноводск. Прокурор Сергиевского района Самарской области обратился в суд с требованием предоставить жилье матери четверых детей. В апреле прошлого года частный дом, где они жили, сгорел. В огне погиб 4-летний малыш.
Пострадавшую от пожара семью признали 

1 февраля 2017, 08:53
Пьяный самарец избил креслом свою жену

Пьяный самарец избил креслом свою жену

21-летний житель Самарской области предстанет перед судом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей жене. Инцидент произошел в октябре 2016 года в селе Васильевка. 
31 января 2017, 11:36
Сельчанина отправили за решетку за нападение с ножом на жену и убийство сына

Сельчанина отправили за решетку за нападение с ножом на жену и убийство сына

Пенсионера Габдулхана Шакирова отправили на 8 лет за решетку в колонию строгого режима. По версии следствия, в октябре прошлого года мужчина поссорился с супругой, напился и на следующий день бросился на нее с ножом. Пожилой женщине удалось вырваться и убежать.

30 января 2017, 05:08
Члена тольяттинской ОПГ Неверова отправили за решетку

Члена тольяттинской ОПГ Неверова отправили за решетку

16 лет в колонии особого режима проведет Алексей Скрипниченко. Сегодня такой приговор вынес Самарский областной суд. Процесс шел в закрытом режиме.
23 января 2017, 05:37
В Самарской области открылся исправительный центр для граждан, приговоренных к принудительным работам

В Самарской области открылся исправительный центр для граждан, приговоренных к принудительным работам

Перевоспитание преступников трудом в России введено с 1 января 2017 года. Исправительный центр открыт при ИК-10 в поселке Волжский. Приговоренные к принудительным работам мужчины будут жить по четыре человека в комнате, женщины - по два человека. В каждой комнате есть 

19 января 2017, 04:58
Организаторы подпольного завода по производству спиртного в поселке Стройкерамика отправятся за решетку

Организаторы подпольного завода по производству спиртного в поселке Стройкерамика отправятся за решетку

Волжский районный суд вынес приговор уроженцам Армении Роману Амояну и Рустаму Шамояну за производство, хранение и продажу немаркированной алкогольной продукции. Их осудили на 1 год и 1 месяц и назначили штраф - по 300 тысяч рублей. Фигуранты дела ранее не 

19 января 2017, 03:35
Президента просят разрешить сажать мэров

Президента просят разрешить сажать мэров

Совет по правам человека при президенте России предложил сажать мэров городов на 15 суток за нарушения прав сирот. В организации считают, что радикальная мера поможет Генпрокуратуре решить проблему массовых отказов в предоставлении жилья выпускникам детдомов.

В некоторых случаях муниципальные власти пытаются 

17 января 2017, 01:41
Руководителя СОФЖИ оштрафовали на 40 тысяч рублей

Руководителя СОФЖИ оштрафовали на 40 тысяч рублей

Исполнительного директора Самарского областного фонда жилья и ипотеки Реналя Мязитова оштрафовали на 40 тысяч рублей за незаконное изменение контрактных условий. Соответствующая информация размещена на сайте  Генпрокуратуры. Как говорится в сообщении, проверку проводила прокуратура Безенчукского района, которая и выявила нарушения при 

8 августа 2016, 03:11
В России оправдывают только каждого тысячного

В России оправдывают только каждого тысячного

Выдержки из официального доклада первого замглавы Генпрокуратуры Александра Буксмана публикуют федеральные издания. Согласно статистике, в этом году в России количество преступлений, связанных с терроризмом, по сравнению с прошлым годом, выросло более, чем на 3\4 до 1313 случаев. Кроме того, в 

3 августа 2016, 07:00
Генпрокуратура проверит ЦБ

Генпрокуратура проверит ЦБ

Генеральная прокуратура России начала проверку Центрального Банка России. Надзорное ведомство интересуется, как регулятор тратит международные резервы. Процедура стартовала две недели назад и, возможно, продлится до конца лета. По данным участников рынка, ревизоры нагрянули в ЦБ из-за жалоб клиентов «Пробизнесбанка», которые 

13 июля 2016, 12:24
На острове Зелененький в Самарской области ликвидировали крупный пожар

На острове Зелененький в Самарской области ликвидировали крупный пожар

Вчера, 21 августа, около 14:00 на острове Зелененький Красноглинского района Самары в районе базы отдыха «Чайка» начался крупный пожар. Как сообщает ГУ МЧС по Самарской области, там произошло возгорание сухой травы. Пламя охватило территорию площадью более 4 гектаров. В тушении 
22 августа 2015, 02:44
Хоккеисты «Ладьи» проведут в Тольятти два матча с «Чайкой»

Хоккеисты «Ладьи» проведут в Тольятти два матча с «Чайкой»

23 и 24 января в матчах чемпионата Молодежной хоккейной лиги тольяттинская «Ладья» на своем льду сыграет с нижегородской «Чайкой». Обе команды играют в дивизионе «Поволжье». «Чайка», набравшая 73 очка в 42 матчах, занимает 3-е место. «Ладья» имеет 47 очков после 

23 января 2014, 03:12
Самара примет всероссийскую гонку

Самара примет всероссийскую гонку "Лыжня России-2014"

Каждый житель областной столицы может принять участие в «Лыжне России–2014». Гонка пройдет на лыжной базе «Чайка», сообщает в своем микроблоге в Twitter руководитель городского департамента физической культуры и спорта Андрей Третьяков. Регистрация участников стартует 25 января там же. Соревнования пройдут 

21 января 2014, 01:28
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