|
В Самаре появились турникеты с валидаторами в автобусах № 3 и 13
|
15 февраля 2019, 02:55
|
Жильцов дома по улице Водников, где обрушилась кровля, расселят
В ближайшее время комиссия решит вопрос о расселении жильцов дома № 31 по улице Водников в Самарском районе областной столицы. Об этом сообщили представители администрации Самары. Напомним, что в 12:01 в пятницу, 15 февраля, дежурному Центра управления в кризисных …
|
15 февраля 2019, 02:23
|
Фото и видео: из дома на улице Водников, где обрушилась кровля, эвакуировали 12 человек
Стали известны детали обрушения крыши в жилом кирпичном двухэтажном доме № 31 по улице Водников в историческом центре Самары. Сообщение о ЧП поступило дежурному Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Самарской области в 12:01 пятницы, …
|
15 февраля 2019, 01:02
|
В Самаре рухнула крыша в доме на Водников
|
15 февраля 2019, 12:51
|
Стрелявшего по собакам в Самаре оштрафовали и лишили пистолета
Несколько минут назад в мировом суде Ленинского района Самары завершилось рассмотрение скандального дела о стрельбе по собакам в исторической части города. Судья признал 45-летнего Константина Фоменко виновным, назначил 40 тысяч рублей штрафа. Травматический пистолет у него должны изъять, …
|
15 февраля 2019, 12:33
|
В Самаре сгорел частный дом на Линейной: погиб неизвестный мужчина
|
15 февраля 2019, 10:42
|
В Нефтегорском районе столкнулись две машины Lada: погиб пассажир
|
12 февраля 2019, 03:04
|
Грузовик сбил двоих школьников, один ребёнок погиб
|
11 февраля 2019, 09:00
|
Под Октябрьском водитель пескотряса скончался за рулем
Трагедия произошла на дороге из Сызрани в сторону Октябрьска вечером 8 февраля, передает КТВ ЛУЧ. В 2-х километрах, не доезжая до автодороги, несчастье случилось с водителем пескотряса – спецмашины, которая посыпает проезжую часть песком. 48-летний мужчина обнаружен мертвым за …
|
10 февраля 2019, 03:58
|
В России предложили устанавливать газовые плиты с автоматическим отключением в случае утечки
|
14 января 2019, 07:27
|
В Самарской области дорожает газ
|
25 декабря 2018, 09:55
|
В Самаре школу № 81 закрыли на карантин из-за отравления 13 детей
|
19 ноября 2018, 05:41
|
В Самаре семья отравилась угарным газом: пострадали двое детей и взрослые
|
19 ноября 2018, 09:05
|
«Как в Средневековье!» Жильцы многоэтажки в Тольятти пожаловались, что их травят мочой
|
10 ноября 2018, 05:53
|
Самарец погиб под трамваем на проспекте Ленина
|
10 ноября 2018, 04:46
|
В Самарской области 41-летний мужчина съел на спор четыре мухомора
|
10 октября 2018, 01:44
|
В Самарской области нашли тела женщины и ее 13-летнего сына
|
8 октября 2018, 12:49
|
Обгоревший труп мужчины нашли в Сызрани около теплотрассы
|
22 сентября 2018, 03:17
|
17-летний подросток, выпавший из окна общежития в Тольятти, скончался
Появились подробности трагедии, которая произошла 3 февраля в Тольятти. Напомним, вечером 3 февраля из окна 6 этажа общежития на улице Дзержинского выпали двое подростков: 14-летняя девочка и 17-летний подросток. От полученных травм молодой человек в тот же день скончался …
|
5 февраля 2018, 08:33
|
13 человек отравились угарным газом в супермаркете США
|
10 августа 2015, 01:08
|
В России предлагают штрафовать за небезопасное использование газового оборудования
В Госдуму внесен законопроект, который предусматривает административную ответственность за нарушение правил пользования «голубым топливом» в быту. В документе 9 пунктов. Если предложение одобрят, бездействие при появлении подозрительного запаха, эксплуатация неисправных приборов или самостоятельная установка и ремонт газового оборудования будут караться …
|
21 октября 2014, 03:43
Мы Вам перезвоним!