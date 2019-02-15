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«Бункер S» Эфир передачи от 12.02.2019  
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Материалы по теме:

В Самаре появились турникеты с валидаторами в автобусах № 3 и 13

В Самаре появились турникеты с валидаторами в автобусах № 3 и 13

В самарских автобусах № 3 и 13 поставили турникеты с валидатором. Как сообщили в департаменте транспорта Самары, ведется мониторинг и отработка механизмов для последующего внедрения этой системы на слабо загруженных маршрутах. Напомним, с начала года в областной столице внедряют бескондукторую 
15 февраля 2019, 02:55
Жильцов дома по улице Водников, где обрушилась кровля, расселят

Жильцов дома по улице Водников, где обрушилась кровля, расселят

В ближайшее время комиссия решит вопрос о расселении жильцов дома № 31 по улице Водников в Самарском районе областной столицы. Об этом сообщили представители администрации Самары. Напомним, что в 12:01 в пятницу, 15 февраля, дежурному Центра управления в кризисных 
15 февраля 2019, 02:23
Фото и видео: из дома на улице Водников, где обрушилась кровля, эвакуировали 12 человек

Фото и видео: из дома на улице Водников, где обрушилась кровля, эвакуировали 12 человек

Стали известны детали обрушения крыши в жилом кирпичном двухэтажном доме № 31 по улице Водников в историческом центре Самары. Сообщение о ЧП поступило дежурному Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Самарской области в 12:01 пятницы, 
15 февраля 2019, 01:02
В Самаре рухнула крыша в доме на Водников

В Самаре рухнула крыша в доме на Водников

В пятницу, 15 февраля, в областной столице обрушилась крыша жилого двухэтажного дома на улице Водников в Самарском районе. Как рассказал местный житель, здание под номером 31 находится напротив ТЦ «Маяк». По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших. На месте 
15 февраля 2019, 12:51
Стрелявшего по собакам в Самаре оштрафовали и лишили пистолета

Стрелявшего по собакам в Самаре оштрафовали и лишили пистолета

Несколько минут назад в мировом суде Ленинского района Самары завершилось рассмотрение скандального дела о стрельбе по собакам в исторической части города. Судья признал 45-летнего Константина Фоменко виновным, назначил 40 тысяч рублей штрафа. Травматический пистолет у него должны изъять, 
15 февраля 2019, 12:33
В Самаре сгорел частный дом на Линейной: погиб неизвестный мужчина

В Самаре сгорел частный дом на Линейной: погиб неизвестный мужчина

В пятницу рано утром в Самаре произошла трагедия. В 07:28 15 февраля дежурной смене Центра управления в кризисных ситуациях поступил сигнал о возгорании в здании на улице Линейной в Железнодорожном районе. Пламя охватило частный дом на площади 60 квадратных метров. 
15 февраля 2019, 10:42
В Нефтегорском районе столкнулись две машины Lada: погиб пассажир

В Нефтегорском районе столкнулись две машины Lada: погиб пассажир

В понедельник, 11 февраля, в Самарской области произошла авария, один из участников которой погиб. Столкновение случилось на 70 километре подъездной дороги к Оренбургу в Нефтегорском районе. В 1:50 19-летний водитель легковушки Lada Largus выехал на встречную полосу, где его машина 

12 февраля 2019, 03:04
Грузовик сбил двоих школьников, один ребёнок погиб

Грузовик сбил двоих школьников, один ребёнок погиб

В Самарской области в селе Малое Ибряйкино двоих детей сбил грузовик. Непосредственно перед ДТП мальчики катались с горки и попали на проезжую часть. В результате аварии 9-летний школьник скончался, у второго ребёнка 8 лет от роду диагностирован открытый перелом бедра.

Сейчас 

11 февраля 2019, 09:00
Под Октябрьском водитель пескотряса скончался за рулем

Под Октябрьском водитель пескотряса скончался за рулем

Трагедия произошла на дороге из Сызрани в сторону Октябрьска вечером 8 февраля, передает КТВ ЛУЧ. В 2-х километрах, не доезжая до автодороги, несчастье случилось с водителем пескотряса – спецмашины, которая посыпает проезжую часть песком. 48-летний мужчина обнаружен мертвым за 
10 февраля 2019, 03:58
В России предложили устанавливать газовые плиты с автоматическим отключением в случае утечки

В России предложили устанавливать газовые плиты с автоматическим отключением в случае утечки

В России предложили устанавливать в новостройках и жилых зданиях, прошедших капремонт, газовые плиты с автоматическим отключением в случае утечки. С такой инициативой выступили в комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ. Поводом стала трагедия в Магнитогорске, в результате которой погибли 
14 января 2019, 07:27
В Самарской области дорожает газ

В Самарской области дорожает газ

Новые тарифы на газ в Самаре в 2019 году.
 
При отсутствии прибора учета:

До 1.01.2019 г.                              С 1.01.2019 г. 
Плита + ЦО с ГВС - 94,38      
25 декабря 2018, 09:55
В Самаре школу № 81 закрыли на карантин из-за отравления 13 детей

В Самаре школу № 81 закрыли на карантин из-за отравления 13 детей

В  областной столице приостановлена работа школы № 81, которая находится на улице Самарской 190А. Дело в том, что 15-16 ноября заболели 13 учеников образовательного учреждения. У них кишечная инфекция. Шесть детей попали в больницу, семь - лечатся амбулаторно, потому что 
19 ноября 2018, 05:41
В Самаре семья отравилась угарным газом: пострадали двое детей и взрослые

В Самаре семья отравилась угарным газом: пострадали двое детей и взрослые

31-летний мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии.
19 ноября 2018, 09:05
«Как в Средневековье!» Жильцы многоэтажки в Тольятти пожаловались, что их травят мочой

«Как в Средневековье!» Жильцы многоэтажки в Тольятти пожаловались, что их травят мочой

Жильцы одного их многоэтажных домов на улице Мира в Центральном районе Автограда пожаловались на то, что один из их соседей сливает с балкона мочу. Один из соседей начал задыхаться от смрада и повесил объявление, в котором обратился к нерадивому жильцу. 
10 ноября 2018, 05:53
Самарец погиб под трамваем на проспекте Ленина

Самарец погиб под трамваем на проспекте Ленина

Вчера, 9 ноября, поздно вечером на трамвайных путях по проспекту Ленина произошло ДТП с участием пешехода. На пересечении с улицей Осипенко мужчина попал под трамвай и погиб.
 
По информации областного главка полиции, погибшим оказался 42-летний мужчина. Его по неустановленной 
10 ноября 2018, 04:46
В Самарской области 41-летний мужчина съел на спор четыре мухомора

В Самарской области 41-летний мужчина съел на спор четыре мухомора

Во вторник, 9 октября, помощь врачей понадобилась жителю села Подстепки, которое находится в 24 километрах от Тольятти. Вызов на пульт дежурного поступил в 15:30. Оказалось, что 41-летний мужчина не нашел ничего лучше, как съесть на спор 4 мухомора. После этого 
10 октября 2018, 01:44
В Самарской области нашли тела женщины и ее 13-летнего сына

В Самарской области нашли тела женщины и ее 13-летнего сына

В Самарской области следователи проводят проверку из-за гибели местной жительницы и ее несовершеннолетнего сына. Тела 41-летней женщины и 13-летнего мальчика нашли в пятницу, 5 октября, рано утром в квартире на улице Строителей в поселке Мирный. Состояние трупов не указывало на 

8 октября 2018, 12:49
Обгоревший труп мужчины нашли в Сызрани около теплотрассы

Обгоревший труп мужчины нашли в Сызрани около теплотрассы

Установить личность пострадавшего пока не удалось: тело сильно обгорело.

Следователи смогли только установить, что мужчина скончался около 2-х дней назад. Он был одет в синие спортивные штаны и коричневые кроссовки. Возраст также определить пока не удалось: идентификации мешают сильнейшие 
22 сентября 2018, 03:17
17-летний подросток, выпавший из окна общежития в Тольятти, скончался

17-летний подросток, выпавший из окна общежития в Тольятти, скончался

Появились подробности трагедии, которая произошла 3 февраля в Тольятти. Напомним, вечером 3 февраля из окна 6 этажа общежития на улице Дзержинского выпали двое подростков: 14-летняя девочка и 17-летний подросток. От полученных травм молодой человек в тот же день скончался 
5 февраля 2018, 08:33
13 человек отравились угарным газом в супермаркете США

13 человек отравились угарным газом в супермаркете США

9 августа в одном из супермаркетов Эвалон-парка (штат Флорида) пострадали покупатели. 
10 августа 2015, 01:08
В России предлагают штрафовать за небезопасное использование газового оборудования

В России предлагают штрафовать за небезопасное использование газового оборудования

В Госдуму внесен законопроект, который предусматривает административную ответственность за нарушение правил пользования «голубым топливом» в быту. В документе 9 пунктов. Если предложение одобрят, бездействие при появлении подозрительного запаха, эксплуатация неисправных приборов или самостоятельная установка и ремонт газового оборудования будут караться 

21 октября 2014, 03:43
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