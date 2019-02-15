«Как в Средневековье!» Жильцы многоэтажки в Тольятти пожаловались, что их травят мочой Жильцы одного их многоэтажных домов на улице Мира в Центральном районе Автограда пожаловались на то, что один из их соседей сливает с балкона мочу. Один из соседей начал задыхаться от смрада и повесил объявление, в котором обратился к нерадивому жильцу. …