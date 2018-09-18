Двое жителей Тольятти получили условные сроки за незаконную банковскую деятельность. По информации регионального управления ФСБ, они организовали структуру, с помощью которой занимались обналичиваем денег. С ее помощью из-под финансового и налогового контроля государства подозреваемые вывели около 1 миллиарда рублей.
Информация о деятельности злоумышленников поступила к силовикам в 2017 году, в июне того же года было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования было проведено более 30 допросов свидетелей, являющихся индивидуальными предпринимателями, 10 директоров и учредителей фирм.
Дело рассматривалось в Автозаводском районе Тольятти. Его решением фигуранты были признаны виновными и приговорены к 2 годам тюрьмы условно со штрафом в 200 тысяч рублей.
|
Самарец забил мужчину до смерти грифом от штанги
|
12 сентября 2018, 10:52
|
Шестой кассационный суд может возглавить Александр Ефанов
|
11 сентября 2018, 05:18
|
Сергея Рубакова приговорили к заключению в тюрьме и крупному штрафу
|
11 сентября 2018, 01:04
|
Любовь Картамышеву приговорили к штрафу и освободили от его уплаты
7 сентября в Кировском районном суде Самары был озвучен приговор для бывшего директора гимназии №1 Любови Картамышевой. Служители Фемиды решили переквалифицировать статью с «Вымогательства и получения взятки» на «Превышение должностных полномочий». Картамышеву приговорили к штрафу в 80 тысяч рублей, но …
|
7 сентября 2018, 09:52
|
Фото и видео: два человека погибли при пожаре на территории бывшего химзавода в Тольятти
Крупный пожар произошел 6 сентября в Тольятти, в результате которого погибли люди. По информации регионального Следкома, двое рабочих проводили сварочные работы на территории бывшего завода «Куйбышевфосфор». Неподалеку располагались бочки с топливом. Около 12:00 горючее по невыясненным причинам воспламенилось.
Огонь …
|
6 сентября 2018, 01:53
|
В блогах: в Тольятти малышка попала в больницу, скатившись с гнилой горки
В паблике "Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)" соцсети "ВК" показали, на каких опасных горках катаются детки в третьем квартале Автограда. "Маленькая девочка решила скатиться с горки и загремела в больницу с огромной занозой. Ржавый железный осколок прошелся между большим и …
|
23 августа 2018, 10:08
|
Водитель иномарки на полном ходу влетел в опору трубопровода в Тольятти
|
13 августа 2018, 01:06
|
Человек погиб при взрыве газовых баллонов под Тольятти
12 августа под Тольятти произошло ЧП. Около половины двенадцатого ночи в поселке Приморский на улице Рябиновой прогремел взрыв. Как сообщают очевидцы в паблике «Тольятти», там детонировали два газовых баллона. Сразу после этого начался пожар.
На тушение возгорания прибыли …
|
13 августа 2018, 09:47