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В блогах: форвард

В блогах: форвард "КС" стал голосом "Яндекс.Навигатора"

Паблик самарских "Крыльев Советов" в соцети "ВКонтакте" сообщает, что нападающий клуба Сергей Корниленко стал голосом "Яндекс.Навигатора". Белорусский форвард теперь новый диктор одного из самых популярных приложений. Футболист записал более 120 фраз, с помощью которых приложение ведет водителя по маршруту. 
27 ноября 2018, 07:02
В блогах: Похоже, вопрос с мэром Жигулевска решен

В блогах: Похоже, вопрос с мэром Жигулевска решен

Самарец Сидор Молотов пишет, что, похоже, вопрос с мэром Жигулевска решен. "Дмитрий Азаров рекомендовал и. о. руководителя администрации губернатора Дмитрию Холину принять участие в конкурсе. Вакансия образовалась еще в конце октября, когда по собственному желанию пост главы Жигулевска покинул 
27 ноября 2018, 06:53
В Новокуйбышевске пассажир «заплатил» таксисту 20 ударами кирпичом

В Новокуйбышевске пассажир «заплатил» таксисту 20 ударами кирпичом

В дежурную часть Новокуйбышевска обратились медики. Они рассказали, что в больницу поступила 45-летняя женщина — жительница Самары с ранами на голове и сотрясением мозга. Пострадавшая смогла вызвать «скорую» самостоятельно.

Полицейские навестили пациентку в больнице. Женщина-водитель такси рассказала, что молодой 
27 ноября 2018, 05:13
Самарца отправили под арест на 10 суток из-за долга перед сыном

Самарца отправили под арест на 10 суток из-за долга перед сыном

Житель Самарской области отправится за решетку на десять суток из-за долга перед собственным ребенком. Мужчина не поддерживал своего сына финансово, и в итоге задолжал 150 тысяч рублей. Судебные приставы Хворостянского района завели в отношении алиментщика исполнительное производство. Мужчину привлекли к 
27 ноября 2018, 04:50
Главой Жигулевска может стать и.о. руководителя администрации губернатора

Главой Жигулевска может стать и.о. руководителя администрации губернатора

Глава Самарской области Дмитрий Азаров предложил и. о. руководителя администрации губернатора Дмитрию Холину принять участие в конкурсе на замещение должности главы Жигулевска. Такое решение было принято по итогам их рабочей встречи. Напомним, что кресло стало вакантным после отставки Владимира Классена, 
27 ноября 2018, 04:27
В Тольятти 12-летний школьник угодил под колеса Geely

В Тольятти 12-летний школьник угодил под колеса Geely

В понедельник, 26 ноября, в Тольятти произошла авария, в которой пострадал ребенок. В 16:15 47-летний водитель ехал на автомобиле Geely по улице Ларина. В районе дома №98А он сбил 12-летнего мальчика, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. Ребенок гулял 
27 ноября 2018, 11:59
В Самаре кроссовер Audi сбил насмерть 78-летнего пешехода

В Самаре кроссовер Audi сбил насмерть 78-летнего пешехода

В понедельник, 26 ноября, в 17:30 в областной столице случилась смертельная дорожная авария. ДТП зафиксировали на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и Авроры. По предварительным данным полицейских, 37-летний мужчина ехал за рулем Audi Q5 и сбил пешехода, который переходил проезжую часть в 
26 ноября 2018, 08:45
В Самарской области водителя, который сбил насмерть пенсионерку, вычислили по фаре

В Самарской области водителя, который сбил насмерть пенсионерку, вычислили по фаре

В селе Старопохвистнево в Самарской области произошла дорожная авария. В ДТП погибла 78-летняя женщина, а автомобилист, сбивший пенсионерку, скрылся с места происшествия. Когда правоохранители осмотрели место аварии, то изъяли осколки от разбитой фары и декоративную накладку на фару, похожую на 
26 ноября 2018, 10:54
«Нет на них управы!» От Самарской филармонии продолжают эвакуировать автомобили

«Нет на них управы!» От Самарской филармонии продолжают эвакуировать автомобили

Как уже сообщала ТЕРРА, полмесяца назад в Самаре разгорелся резонансный скандал из-за парковки у филармонии. Горожан после концерта Сергея Войтенко ждал неприятный сюрприз. Их личные автомобили были эвакуированы на основании того, что парковка на прилегающих улицах организована по четным и 
25 ноября 2018, 04:04
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