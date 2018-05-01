Сызранца оштрафуют из-за того, что его земельный участок слишком маленький передает «Маленькая Сызрань». Мужчина решил заняться капремонтом собсвенного дома. Так как его личный участок слишком маленький, то заказанные строительные материалы - щебень и песок - он был вынужден … Житель одного и частных секторов Сызрани столкнулся с нелогичностью местного законодательства,. Мужчина решил заняться капремонтом собсвенного дома. Так как его личный участок слишком маленький, то заказанные строительные материалы - щебень и песок - он был вынужден