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Сызранца оштрафуют из-за того, что его земельный участок слишком маленький
Житель одного и частных секторов Сызрани столкнулся с нелогичностью местного законодательства, передает «Маленькая Сызрань». Мужчина решил заняться капремонтом собсвенного дома. Так как его личный участок слишком маленький, то заказанные строительные материалы - щебень и песок - он был вынужден …
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1 мая 2018, 08:38
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71-летняя пассажирка «Гранты» пострадала в ДТП в Тольятти
30 апреля в Тольятти произошла дорожная авария. Около 17:20 33-летний мужчина на вазовской «десятки» выезжал на улицу Карла Маркса со второстепенной дороги. Водитель не предоставил преимущество «Ладе Гранте», которая двигалась наперерез по главной трассе. Произошло столкновение. В результате аварии пострадала …
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30 апреля 2018, 09:35
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УАЗ сгорел ночью в Сызрани
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30 апреля 2018, 02:01
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Один человек погиб в столкновении «Нивы» и «Соляриса» в Самарской области
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30 апреля 2018, 12:38
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От удара молнии баня сгорела в Сызрани
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28 апреля 2018, 04:03
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Страшное ДТП у Отрадного: КамАЗ раздавил легковушку с людьми
Трагедия произошла сегодня, 28 апреля, утром на трассе «Самара -Бугуруслан» на въезде в город Отрадный. По предварительным данным, автомобиль Hyundai Solaris выехал на встречку и столкнулся с груженым «КамАЗом». Грузовик буквально раздавил легковушку. У 66-летнего водителя и его 61-летней пассажирки …
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28 апреля 2018, 03:10
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50-летнего мужчину сбил насмерть грузовой поезд под Похвистнево
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28 апреля 2018, 02:48
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На Ташкентской «УАЗ» врезался в трамвай: водитель погиб
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28 апреля 2018, 02:24
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«Краеведческий экспресс» приедет из Тольятти в Сызрань
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27 апреля 2018, 09:11
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СК проводит проверку по факту гибели упавшего с 12 этажа жителя Самары
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19 апреля 2018, 03:01