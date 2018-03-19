Спасательная операция развернулась под Новокуйбышевском. Двое рыбаков отправились в район слияния рек Волга и Сухая Самарка. Из-за темноты и метели мужчины сбились с дороги и не смогли самостоятельно вернуться домой. В итоге они вызвали на помощь специалистов.
На выручку любителям подледного лова отправились двое спасателей на аэроглиссере «Патруль». Они выдвинулись в 1:30 ночи. Видимость в это время не превышала 15 метров. В результате поисков мужчин обнаружили на острове на Сухой Самарке. Спасатели эвакуировали рыбаков на правый берег в селе Лбище, где находился их припаркованный автомобиль. В 3:30 мужчин благополучно переправили на берег, сообщает Поисково-спасательная служба Самарской области.
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