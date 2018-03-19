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«Бункер S» Эфир передачи от 13 марта 2018г 
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Материалы по теме:

Две пропавшие женщины из Самары попались на сбыте наркотиков в Оренбургской области

Две пропавшие женщины из Самары попались на сбыте наркотиков в Оренбургской области

Пропавшие женщины 36 и 26 лет, которых искали в Самаре с 9 марта найдены. Ранее сообщалось, что они ушли из квартиры в Красноглинском районе города и больше их не видели.

Оказалось, что женщины уехали на такси в Оренбургскую область. Там их 

15 марта 2018, 08:41
В Оренбургской области северный олень прятался от хозяйки на чердаке

В Оренбургской области северный олень прятался от хозяйки на чердаке

На днях в поселке Пригородный Оренбургской области развернулась целая операция по поиску пропавшего северного оленя. Вернее, оленихи по кличке Снежка. Хозяйка Евгения Долгополова выпустила животное из вольера, чтобы оно погуляло, а вечером обнаружила, что копытное не вернулось.

Сначала женщина 
20 февраля 2018, 06:09
Полиция нашла 12-летнего подростка, которого искали в Самаре

Полиция нашла 12-летнего подростка, которого искали в Самаре

Сотрудники полиции нашли 12-летнего подростка, который пропал 13 февраля в Промышленном районе Самары. Как только поступило сообщение об исчезновении мальчика, на его розыск был направлен весь состав территориального подразделения. Правоохранители осмотрели места возможного нахождения парнишки, а также опросили его друзей 

16 февраля 2018, 08:22
Женщина пошла искать мужа и едва сама не потерялась на волжском льду

Женщина пошла искать мужа и едва сама не потерялась на волжском льду

14 февраля, несмотря на День всех влюбленных, умудрилась повздорить семейная пара из Тольятти. Мужчина был крайне возбужден и решил прогуляться по Волге, чтобы «поостыть». Через некоторое время жена отправилась искать супруга. Женщина пошла по волжскому льду и вскоре поняла, что 

15 февраля 2018, 12:15
Самарец поймал 12-килограммовую щуку и пустил ее на котлеты

Самарец поймал 12-килограммовую щуку и пустил ее на котлеты

Житель Самары Андрей Надулин, отправившись 25 января, порыбачить на Васильевские острова, стал обладателем весомого трофея. Неподалеку от озера Букатино ему посчастливилось выловить щуку на 11,6 килограмма, передает Волга Ньюс.
 
Чтобы вытащить огромную рыбину из лунки на поверхность льда, 
27 января 2018, 05:34
На необитаемом острове в Японии нашли деревянную лодку и семь человек

На необитаемом острове в Японии нашли деревянную лодку и семь человек

Небольшая деревянная лодка непонятной принадлежности и семь человек найдены японскими спецслужбами на необитаемом острове близ Хоккайдо, информирует NHK. Плавсредство увидели с вертолета в процессе патрулирования района.
Как рассказывают японские СМИ, лодка стояла на якоре, а на суше с вертолета можно 

29 ноября 2017, 03:08
Под Самарой огромная щука чуть не перевернула лодку рыбаков

Под Самарой огромная щука чуть не перевернула лодку рыбаков

На водоеме под Самарой огромная щука чуть не перевернула лодку рыбаков. Рассказ «о самой фееричной рыбалке сезона-2017», а также фото и видео опубликовал один из участников инцидента. По его словам, гигантскую рыбину они зацепили на «последнем» забросе.

«Рыба подошла к борту, 

22 ноября 2017, 03:34
На Сахалине засняли медведя, ворующего рыбу из рыбацкой сети

На Сахалине засняли медведя, ворующего рыбу из рыбацкой сети

В интернете набирает популярность видеоролик с медведем, который по-человечески проверяет расставленные рыболовные сети.

Хищник вызвал восторг у авторов видео, уж очень ловко он доставал из воды сети и добывал из них рыбу. Животного не смутило присутствие людей, и он спокойно удалился 

27 июля 2017, 11:23
В Сызрани спасли котенка из заваленной мусором шахты, есть фото и видео

В Сызрани спасли котенка из заваленной мусором шахты, есть фото и видео

Операция по спасению животного длилась около 4-х часов. Специалисты городской аварийно-спасательной службы выезжали в подъезд одной из многоэтажек по улице Звездная сегодня, 31 июля, около 11:00, передает портал ktv-ray.ru/
 
По предварительной информации, котенок провалился в вентиляционную шахту почти 
31 июля 2016, 06:15
С дрейфующего судна в протоке Милютина эвакуированы 6 грибников

С дрейфующего судна в протоке Милютина эвакуированы 6 грибников

Вчера, 12 сентября около 16.50 грибникам, находившимся а протоке Милютина в Приволжском районе понадобилась помощь. На открытой воде у них заглох двигатель судна, 3 мужчин и 3 женщины оказались отрезаны от берега.
На помощь им пришли сотрудники областной поисково-спасательной службы 
13 сентября 2014, 12:37
На реке Самара мотолодка врезалась в грузовое судно, пострадал водитель

На реке Самара мотолодка врезалась в грузовое судно, пострадал водитель

Речная авария произошла в четверг, 19 июня, около 16 часов. На реке Самара мотолодка врезалась в грузовое судно.

Как сообщили в поисково-спасательной службе Самарской области, это произошло в районе автодорожного моста, ведущего с ул. Главной. К месту происшествия была направлена дежурная 

20 июня 2014, 09:45
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