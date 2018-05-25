Региональный Следком отчитался о поимке на взяточничестве сразу двух преподавателей в Самарской области. Один из случаев зафиксирован в столице губернии. При получении незаконного денежного вознаграждении силовики задержали преподавателя колледжа. Студентка передала 16 тысяч рублей за допуск к защите диплома.
Похожий случай произошел в Новокуйбышевске. По версии следствия, в конце апреля 2018 года преподаватель колледжа получила от студентки взятку в размере 25 тысяч рублей за проставление экзамена, без его фактической сдачи.
По обоим эпизодам возбуждены уголовные дела.
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