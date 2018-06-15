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Сотни авто стоят в десятикилометровой пробке из-за ДТП у Сызрани
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15 июня 2018, 03:55
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«Стыдно стало?»: в Сызрани дорожники «убрали» столб с тротуара
Накануне в социальных пабликах Сызрани опубликовали фото оригинального решения, которое применили местные проектировщики при строительстве тротуара в 1-м Монтерском переулке Заусиновского района. Дорожку проложили таким образом, что столб оказался аккурат посередине. К гадалке не ходи, такую опору будет проблематично обойти …
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10 июня 2018, 05:24
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Автоледи разозлилась на сожителя и задавила его «Маздой» в Сызрани
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8 июня 2018, 03:57
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Сызрань частично оставят без света на 15 минут
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8 июня 2018, 01:58
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Появилось фото отремонтированной набережной у Ладьи в Самаре
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4 июня 2018, 04:24
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Теплоходы между Самарой и Рождествено будут курсировать до 22:00
Самарское речное пассажирское предприятие решило внести очередные изменения в расписание движения судов. С 1 июня теплоход из областного центра в Рождествено и обратно будет курсировать до 10 часов вечера. Кроме того, транспортники скорректировали расписание движения скоростных судов, которые возят пассажиров …
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30 мая 2018, 11:34
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В Тольятти ищут мужчин, которые находились на потерпевшем крушение гидроцикле
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28 мая 2018, 02:37
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27 мая дополнительные суда «Восход» пустят по маршруту «Самара-Ширяево»
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22 мая 2018, 09:26
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Новый пляж для маломобильных граждан откроют в Самаре
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18 мая 2018, 01:25
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Полицейские всю ночь искали пропавшую школьницу в Тольятти
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23 апреля 2018, 04:27
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Трое пьяных друзей заблудились на Волге под Тольятти
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9 апреля 2018, 03:46
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15-летний подросток ушел из дома и пропал в Самаре
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4 апреля 2018, 02:50