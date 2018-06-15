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«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Сотни авто стоят в десятикилометровой пробке из-за ДТП у Сызрани

В Самарской области в районе Сызрани образовалась десятикилометровая пробка. В пятницу, 15 июня, в районе Новой Крымзы перевернулся «КамАЗ». По словам очевидцев, самосвал, ехавший со стороны Москвы к Сызрани, занесло на  участке трассы, где велись дорожные работы, задел бетонный блок 
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«Стыдно стало?»: в Сызрани дорожники «убрали» столб с тротуара

«Стыдно стало?»: в Сызрани дорожники «убрали» столб с тротуара

Накануне в социальных пабликах Сызрани опубликовали фото оригинального решения, которое применили местные проектировщики при строительстве тротуара в 1-м Монтерском переулке Заусиновского района. Дорожку проложили таким образом, что столб оказался аккурат посередине. К гадалке не ходи, такую опору будет проблематично обойти 
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Автоледи разозлилась на сожителя и задавила его «Маздой» в Сызрани

Автоледи разозлилась на сожителя и задавила его «Маздой» в Сызрани

В Сызрани правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах гибели 32-летнего мужчины. Он попал в местную больницу в конце мая. У пациента была тяжелая травма головы. Через несколько дней после госпитализации он умер. По предварительным данным, травму мужчина получил в результате ссоры 

8 июня 2018, 03:57
Сызрань частично оставят без света на 15 минут

Сызрань частично оставят без света на 15 минут

В Сызрани в субботу, 9 мая, сразу в трех районах отключат свет. Это связано с проведением плановых ремонтных работ, которые проводит «Самарская сетевая компания», сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Сызрани. Отключение будет кратковременным – обещают, что света не будет не 

8 июня 2018, 01:58
Появилось фото отремонтированной набережной у Ладьи в Самаре

Появилось фото отремонтированной набережной у Ладьи в Самаре

В Самаре отремонтированный участок 
4 июня 2018, 04:24
Теплоходы между Самарой и Рождествено будут курсировать до 22:00

Теплоходы между Самарой и Рождествено будут курсировать до 22:00

Самарское речное пассажирское предприятие решило внести очередные изменения в расписание движения судов. С 1 июня теплоход из областного центра в Рождествено и обратно будет курсировать до 10 часов вечера. Кроме того, транспортники скорректировали расписание движения скоростных судов, которые возят пассажиров 

30 мая 2018, 11:34
В Тольятти ищут мужчин, которые находились на потерпевшем крушение гидроцикле

В Тольятти ищут мужчин, которые находились на потерпевшем крушение гидроцикле

В Самарской области ищут двоих человек, которые уехали на гидроцикле кататься по Волге. Они отправились в путь от набережной 6 квартала в Тольятти. На скутере находились 34- и 44-летний мужчины.

Спустя полтора часа к спасателям поступила информация об обнаружении гидроцикла. Он 

28 мая 2018, 02:37
27 мая дополнительные суда «Восход» пустят по маршруту «Самара-Ширяево»

27 мая дополнительные суда «Восход» пустят по маршруту «Самара-Ширяево»

Самарское речное пассажирское предприятие внесло изменения в расписание маршрута «Самара-Ширяево». 27 мая на нем будут работать дополнительные скоростные суда «Восход».

В воскресенье первый теплоход отчалит от речного вокзала в 8:00. Спустя 10 минут, судно уже пришвартуется у пристани «Поляна 
22 мая 2018, 09:26
Новый пляж для маломобильных граждан откроют в Самаре

Новый пляж для маломобильных граждан откроют в Самаре

В Самаре в этом году появится новый пляж для маломобильных граждан. Его оборудуют на второй очереди набережной в районе Маяковского спуска, обещают чиновники. Отметим, это будет второй на самарской набережной Волги специализированный пляж для людей с ограниченными возможностями здоровья. Первый 

18 мая 2018, 01:25
Полицейские всю ночь искали пропавшую школьницу в Тольятти

Полицейские всю ночь искали пропавшую школьницу в Тольятти

16 апреля в полицию Ставропольского района из одного из учебных заведений поступила информация о том, что на занятия перестала ходить одна из учениц. Пообщавшись с приемной матерью 15-летней девочки, правоохранители выяснили, что она не появлялась дома с 11 апреля. Также 

23 апреля 2018, 04:27
Трое пьяных друзей заблудились на Волге под Тольятти

Трое пьяных друзей заблудились на Волге под Тольятти

Утром 7 апреля к тольяттинским спасателям поступил сигнал о помощи. Сообщалось, что на Волге под лед провалился человек. Найти точное место, из которого поступил звонок, оказалось непросто, так как собеседники спасателей находились в не совсем вменяемом состоянии.

На поиски отправились экипажи 

9 апреля 2018, 03:46
15-летний подросток ушел из дома и пропал в Самаре

15-летний подросток ушел из дома и пропал в Самаре

В Самаре полицейские разыскивают пропавшего подростка. 15-летний Даниил ушел из дома в понедельник, 2 апреля, и пропал. До настоящего времени не вернулся. Поиски парня проводят сотрудники отдела полиции №7 У МВД России по Самаре (Куйбышевский район).  Рост пропавшего парня 175 
4 апреля 2018, 02:50
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