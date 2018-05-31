30 мая в Самаре нашли пропавших подростков. Двое детей, 10 и 15 лет, ушли 29 мая из дома на улице Рыльской, и никакой связи с ними не было.
Полицейские организовали поисковую операцию. Они обследовали заброшенные дома и чердаки, опросили знакомых, которые могли видеть детей. В поисках активно участвовали волонтеры, которые размещали информацию в социальных сетях.
Найти пропавших помогли охранники одного из торговых центров. Они получили ориентировки и опознали по ним мальчишек. По словам подростков, они решили погулять и покататься на общественном транспорте. Сейчас они уже возвращены в свои семьи, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
|
В блогах: «Вместе» весело шагать»
|
30 мая 2018, 05:14
|
Водитель иномарки сбил 7-летнего ребенка в Тольятти
|
30 мая 2018, 12:56
|
Ребенок, решивший сделать селфи на опоре ЛЭП, погиб в Самарской области
Следователи разбираются в обстоятельствах смерти 14-летнего ребенка. Трагедия произошла в селе Ташла Ставропольского района. Как рассказали очевидцы, парнишка решил сделать экстремальное селфи. Для этого он забрался на верхушку опоры ЛЭП. Во время съемки ребенок не удержал равновесие и начал падать. …
|
30 мая 2018, 12:30
|
В Самарской области полицейские закрыли нелегальный пункт приема металлолома
В поселке Алексеевка Кинельского района Самарской области полицейские пресекли работу нелегального пункта металлоприема. Местный предприниматель открыл точку сбора металлолома, не оформив для этого никаких документов. Во время обыска оперативники изъяли 25 килограммов цветмета на сумму 10 тысяч рублей, а также …
|
28 мая 2018, 03:49
|
Полиция из Саратова едет в Самару на чемпионат мира по футболу
|
26 мая 2018, 03:13
|
Житель Сызранского района засадил дом и двор коноплей
На днях в полицию поступило сообщение о том, что 43-летний житель Сызранского района занимается культивацией наркотиков. Правоохранители наведались к мужчине в дом. Там они обнаружили, что комнаты в жилище и надворные постройки оборудованы под выращивание конопли. В руках правоохранителей оказались …
|
25 мая 2018, 11:29
|
17-летний подросток упал с 6-го этажа жилого дома в Самаре
Вечером 24 мая в Самаре произошла трагедия. Из окна 6-го этажа дома на улице Кузнецкой выпал 17-летний подросток. От травм, полученных при падении, парень скончался на месте. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Самара» со ссылкой на собственный источник.
|
25 мая 2018, 10:56
|
ДТП в Самарской области: УАЗ опрокинулся после столкновения с иномаркой
|
24 мая 2018, 02:50
|
Полицейские нашли ребенка, который ушел из приюта в Чапаевске
Самарские полицейские разыскали воспитанника одного из соучреждений Чапаевска. За помощью к стражам порядка обратился сотрудник организации. Он сообщил, что мальчик ушел несколько часов назад и больше не появляется.
В разговоре с правоохранителями сотрудники заведения пояснили, что у него есть склонность к …
|
15 мая 2018, 02:43
|
Мошенника, укравшего у пенсионерки полмиллиона рублей, ищут в Тольятти
В Тольятти ищут мужчину, который обокрал пенсионерку. Он был в гостях у 57-летней женщины в конце марта. Воспользовавшись доверием своей жертвы, злоумышленник похитил 500 тысяч рублей.
Приметы подозреваемого: на вид 60 лет, славянской внешности, рост около 173 сантиметров, плотного телосложения.
Подозреваемый был …
|
19 апреля 2018, 07:08
|
Полицейские ищут пропавшую девочку из Новокуйбышевска
Полиция разыскивает девочку-подростка из Новокуйбышевска. 13-летняя Екатерина Долгих ушла из дома еще 6 марта и до сих пор не вернулась.
Правоохранители продолжают работать с семьей девочки, а также опрашивают ее знакомых. Кроме того, они обследуют места возможного появления подростка.
Приметы девочки: на …
|
6 апреля 2018, 01:56
|
Водителя, сбежавшего с места аварии, ищут в Тольятти
|
3 апреля 2018, 12:51