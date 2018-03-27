Двое жителей Сызрани пошли под суд по подозрению в серии крупных краж из гаражей. Ущерб, нанесенный в результате их преступной деятельности, оценивается более чем в 1 миллион рублей.
По версии правоохранитлей, злоумышленники действовали по заранее оговоренному плану. Роли каждого были тщательно распределены. Один из них занимался тем, что вскрывал двери гаражей, а второй грузил украденное в свой автомобиль и вывозил с места преступления. Первую кражу подозреваемые совершили на улице Сурикова. Они вынесли из гаража электроинструменты и другое имущество на сумму в 13 тысяч рублей. Позже было совершено еще не менее 10 преступлений. Самый крупный «улов» состоял из запасных частей к мотоциклам различных марок. Нанесенный ущерб заявитель оценил в 713 тысяч рублей.
Преступники действовали умело, стараясь не оставлять следов, однако их удалось вычислить благодаря тому, что часть вещей они сдали в ломбард по своим документам. В настоящее время обоим фигурантам предъявлены обвинения. Материалы следствия направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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