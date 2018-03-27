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Материалы по теме:

Женщина повредила ногу после падения в резко затормозившем автобусе в Сызрани

Женщина повредила ногу после падения в резко затормозившем автобусе в Сызрани


Вечером 26 марта в Сызрани произошел инцидент в общественном транспорте. Пассажирский автобус ехал в Юго-Западном районе от верхнего кольца к нижнему. Около дома №12 по проспекту Комарова водитель по неизветсным причинам применил экстренное торможение. В итоге, одна из пассажирок 
27 марта 2018, 10:40
Житель Волжского района устроил в квартире теплицу для выращивания конопли

Житель Волжского района устроил в квартире теплицу для выращивания конопли

В Красноярском районном суде начались слушания до делу, заведенному на 27-летнего жителя поселка Мирный. Мужчина обвиняется в культивировании наркотиков.

Молодой человек был задержан в октябре прошлого года после того, как в его квартире прошел обыск. Правоохранители обнаружили у него массу свертков 

26 марта 2018, 07:41
Самарский гарнизонный военный суд ждет нового председателя

Самарский гарнизонный военный суд ждет нового председателя

26 марта Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит заявление Игоря Пака о рекомендации сделать его кандидатом на долж­ность председателя Самарского гарнизонно­го военного суда по конкурсу. Это место стало вакантным в ноябре 2017 года, после того, как прежний руководитель судебного подразделения Алексей 

26 марта 2018, 05:36
Торговца синтетическими наркотиками будут судить в Тольятти

Торговца синтетическими наркотиками будут судить в Тольятти

В Тольятти будут судить мужчину, который намеревался продать крупную партию наркотиков. При обыске в его квартире был обнаружен порошок и фасовочные пакеты. Экспертиза показала, что вещество является производным N-метилэфедрона массой 200 граммов.

На следствии подозреваемый признался, что он с 2016 года 

26 марта 2018, 03:12
Владимир Яркин хочет банкротиться по собственному сценарию

Владимир Яркин хочет банкротиться по собственному сценарию

Конкурсный управляющий экс-владельца тольяттинского холдинга «АвтоТрейд» и бывшего депутата Самарской губдумы Владимира Яркина обратился в Одиннадцатый апелляционный суд с иском отменить решение арбитража о включении «Альфа-банка» с требованием в размере 156 
26 марта 2018, 12:03
Серийный грабитель дач попался на краже под Тольятти

Серийный грабитель дач попался на краже под Тольятти

В Самарской области полицейские задержали подозреваемых в серии краж из дачных домов. Сумма причиненного дачникам ущерба оценивается в сотни тысяч рублей.
Предполагаемые серийные грабители дач были задержаны после звонка из СНТ «Зеленая Даль – 1». Звонивший сообщил, что около участка 

26 марта 2018, 10:54
Дочь и внучка спасли пенсионерку от смерти в Сызрани

Дочь и внучка спасли пенсионерку от смерти в Сызрани

25 марта в Сызрани едва не разыгралась трагедия. Около 10 утра мать с дочкой пришли в квартиру дома №5 по улице Баженова, чтобы навестить бабушку. Однако, когда они постучали в дверь, им никто не открыл. Родственники забили тревогу, так как 
26 марта 2018, 10:37
В Сызрани подросток залез в квартиру друга по водосточной трубе и украл золотые украшения

В Сызрани подросток залез в квартиру друга по водосточной трубе и украл золотые украшения

На днях в полицию Сызрани обратилась 53-летняя женщина. Она сообщила, что из ее квартиры украли золотые украшения на общую сумму в 30 тысяч рублей.

Прибывшие на место правоохранители первым делом поговорили с внуком потерпевшей. Оказалось, что парнишка некоторое время назад оставался 

25 марта 2018, 10:57
Мародёры два дня воруют разбросанный «доширак» с места смертельного ДТП под Сызранью

Мародёры два дня воруют разбросанный «доширак» с места смертельного ДТП под Сызранью

На месте жуткой аварии под Сызранью, в которой скончался дальнобойщик, предприимчивые граждане начали собирать рассыпанную лапшу быстрого приготовления.

Уже прошло 2 дня после ДТП, однако мародёры все еще активно собирают коробки с продуктами, которые вывались из отцепившегося полуприцепа. Многие 
24 марта 2018, 01:36
Мужчину, совершившего 12 краж из офисов и квартир, осудили в Самаре

Мужчину, совершившего 12 краж из офисов и квартир, осудили в Самаре

В Самаре вынесен приговор в отношении 36-летнего мужчины. Он обвинялся в совершении 12 краж.

По информации следствия, злоумышленник проникал в служебные помещения торговых центров и забирал оттуда вещи. Всего он причинил ущерб на сумму в 247 тысяч рублей. Кроме того, однажды 

20 марта 2018, 09:16
В 53 кражах подозревают жителя Ульяновской области

В 53 кражах подозревают жителя Ульяновской области

Полицейские Ставропольского района области расследуют уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Димитровграда. Мужчина подозревается в совершении сразу 53 краж.

По версии правоохранителей, злоумышленник орудовал в 13 населенных пунктах. В пустые жилые дома мужчина проникал разными способами: взламывал замки, а также повреждал 

12 марта 2018, 12:31
В Самаре менеджер банка украл у своих клиентов 28 тысяч рублей

В Самаре менеджер банка украл у своих клиентов 28 тысяч рублей

Самарская полиция возбудила уголовное дело сразу по шести эпизодам мошенничества. В преступлениях подозревается 24-летний менеджер одного из банков. Причиненный от его действий ущерб оценивается в 28 тысяч рублей.

О том, что банковский клерк нечист на руку, сообщили правоохранителям его же коллеги. 

8 февраля 2018, 10:19
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