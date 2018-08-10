Мошеннику, который обманывал дольщиков в Похвистнево, дали условный срок



Во время прокурорской проверки выяснилось, что в 2014-2017 годах подозреваемый обманывал дольщиков многоквартирного дома, расположенного на улице Кооперативной, 128 … В Самарской области суд рассмотрел уголовное дело в отношении директора агентства недвижимости, которого обвиняли в мошенничестве с использованием служебного положения.Во время прокурорской проверки выяснилось, что в 2014-2017 годах подозреваемый обманывал дольщиков многоквартирного дома, расположенного на улице Кооперативной, 128