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«Бункер S» Эфир передачи от 07.08.2018 
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Неадекватный мужчина бросался под колеса машин в Сызрани

Неадекватный мужчина бросался под колеса машин в Сызрани

В четверг, 9 августа, странный пешеход едва не спровоцировал серьезную аварию в Сызрани. По словам автомобилистов, на перекрестке трассы М-5 «Урал» и дороги Сызрань - Октябрьск мужчина невысокого роста, возможно, подросток в спортивном синем костюме буквально кидался под колеса проезжавших 
10 августа 2018, 02:50
18-летняя девушка сбила 70-летнюю пенсионерку в Самаре

18-летняя девушка сбила 70-летнюю пенсионерку в Самаре

В четверг вечером, 9 августа, в ДТП в областной столице пострадал пешеход. По информации регионального ГУ МВД, в 21:55 18-летняя автомобилистка ехала по внутриквартальному проезду дома №198 «а» по улице Ново-Садовой. Девушка не смогла контролировать движение своей машины и ее 
10 августа 2018, 01:59
Любовь Картамышеву попросили посадить в тюрьму на 7 лет

Любовь Картамышеву попросили посадить в тюрьму на 7 лет

В Кировском районном суде Самары прошли прения по уголовному делу в отношении бывшего директора гимназии №1 Любови Картамышевой. Ее обвиняют в получении взятки в 800 тысяч рублей за зачисление в школу ученика.

Гособвинитель попросил для экс-руководителя гимназии 7 лет 
10 августа 2018, 01:51
Сменили главврача: новый виток скандала в стоматологической поликлинике № 2 в Самаре

Сменили главврача: новый виток скандала в стоматологической поликлинике № 2 в Самаре

Новый скандал возник в самарской стоматологической поликлинике № 2 Промышленного района, отданной в концессию частному мединституту "Реавиз", афеллированному известному в медицинских кругах бизнесмену Николаю Лысову. В течение года врачи так и не смогли найти общий язык со своим новым руководством. 
10 августа 2018, 01:21
Мошеннику, который обманывал дольщиков в Похвистнево, дали условный срок

Мошеннику, который обманывал дольщиков в Похвистнево, дали условный срок

В Самарской области суд рассмотрел уголовное дело в отношении директора агентства недвижимости, которого обвиняли в мошенничестве с использованием служебного положения.

Во время прокурорской проверки выяснилось, что в 2014-2017 годах подозреваемый обманывал дольщиков многоквартирного дома, расположенного на улице Кооперативной, 128 
10 августа 2018, 12:06
Три года «строгача» дали телефонному мошеннику из Самары, обиравшему старушек

Три года «строгача» дали телефонному мошеннику из Самары, обиравшему старушек

В Самаре вынесли приговор 33-летнему мужчине, которого обвиняли в телефонных мошенничествах. Теперь он проведет в колонии строгого режима 3 года и 6 месяцев. Приговор вступил в силу, сообщили в региональном ГУ МВД. 
 
Неоднократно судимый за мошенничества, грабежи, кражи, нападения мужчина решил 
10 августа 2018, 10:48
В Сызрани ветврач выдал липовые документы на 4 тонны рыбы и 3 тонны раков

В Сызрани ветврач выдал липовые документы на 4 тонны рыбы и 3 тонны раков

Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте поймали на взяточничестве работника центра ветеринарии и безопасности продовольствия. По материалам правоохранителей, он вносил заведомо ложные сведения в ветеринарные свидельства, которые давали право на перевозку рыбы и подтверждали ее безопасность.

По версии 
10 августа 2018, 10:19
В убийстве 23-летнего парня, утонувшего на озере Костыли, обвиняют жителя Самарской области

В убийстве 23-летнего парня, утонувшего на озере Костыли, обвиняют жителя Самарской области

В Самарской области раскрыто убийство 23-летнего парня на озере Костыли. Тело молодого человека нашли водолазы. Следователям 63-го региона помогали коллеги из Москвы, их привлекли к делу после анонимной жалобы в центральный аппарат СК России. Уголовное дело тут же было взято 
10 августа 2018, 09:30
На песке «засыпался»: стали известны подробности задержания двоих полицейских-взяточников в Самарской области

На песке «засыпался»: стали известны подробности задержания двоих полицейских-взяточников в Самарской области

Стали известны подробности недавнего задержания двоих полицейских, которых подозревают в коррупции.

Заместитель начальника отдела полиции №7 УМВД России по городу Самаре был взят 8 августа с поличным на пересечении улиц Венцека и Ленинской. Ему передали 200 тысяч рублей. 
9 августа 2018, 03:52
В Тольятти поймали на взятке инспектора пожарного надзора

В Тольятти поймали на взятке инспектора пожарного надзора

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело против пожарного инспектора МЧС в городе Тольятти. Он подозревается в получении взятки.

По версии правоохранителей, 30 июля работник МЧС взял 15 тысяч рублей у завхоза одной из тольяттинских школ за то, чтобы заведение получило 

1 августа 2018, 10:32
Сотрудники ФСБ задержали директора Фонда капитального ремонта Самарской области Михаила Архипова

Сотрудники ФСБ задержали директора Фонда капитального ремонта Самарской области Михаила Архипова

1 августа стало известно о задержании директора Фонда капитального ремонта Самарской области Михаила Архипова. По информации источников «ТЕРРЫ», операцию, которая прошла накануне, проводили сотрудники регионального управления ФСБ. Вместе с ним силовики задержали и его брата.

По предварительным данным, Архипов подозревается в 

1 августа 2018, 10:42
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