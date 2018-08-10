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Неадекватный мужчина бросался под колеса машин в Сызрани
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10 августа 2018, 02:50
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18-летняя девушка сбила 70-летнюю пенсионерку в Самаре
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10 августа 2018, 01:59
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Любовь Картамышеву попросили посадить в тюрьму на 7 лет
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10 августа 2018, 01:51
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Сменили главврача: новый виток скандала в стоматологической поликлинике № 2 в Самаре
Новый скандал возник в самарской стоматологической поликлинике № 2 Промышленного района, отданной в концессию частному мединституту "Реавиз", афеллированному известному в медицинских кругах бизнесмену Николаю Лысову. В течение года врачи так и не смогли найти общий язык со своим новым руководством. …
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10 августа 2018, 01:21
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Мошеннику, который обманывал дольщиков в Похвистнево, дали условный срок
В Самарской области суд рассмотрел уголовное дело в отношении директора агентства недвижимости, которого обвиняли в мошенничестве с использованием служебного положения.
Во время прокурорской проверки выяснилось, что в 2014-2017 годах подозреваемый обманывал дольщиков многоквартирного дома, расположенного на улице Кооперативной, 128 …
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10 августа 2018, 12:06
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Три года «строгача» дали телефонному мошеннику из Самары, обиравшему старушек
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10 августа 2018, 10:48
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В Сызрани ветврач выдал липовые документы на 4 тонны рыбы и 3 тонны раков
Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте поймали на взяточничестве работника центра ветеринарии и безопасности продовольствия. По материалам правоохранителей, он вносил заведомо ложные сведения в ветеринарные свидельства, которые давали право на перевозку рыбы и подтверждали ее безопасность.
По версии …
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10 августа 2018, 10:19
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В убийстве 23-летнего парня, утонувшего на озере Костыли, обвиняют жителя Самарской области
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10 августа 2018, 09:30
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На песке «засыпался»: стали известны подробности задержания двоих полицейских-взяточников в Самарской области
Стали известны подробности недавнего задержания двоих полицейских, которых подозревают в коррупции.
Заместитель начальника отдела полиции №7 УМВД России по городу Самаре был взят 8 августа с поличным на пересечении улиц Венцека и Ленинской. Ему передали 200 тысяч рублей. …
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9 августа 2018, 03:52
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В Тольятти поймали на взятке инспектора пожарного надзора
Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело против пожарного инспектора МЧС в городе Тольятти. Он подозревается в получении взятки.
По версии правоохранителей, 30 июля работник МЧС взял 15 тысяч рублей у завхоза одной из тольяттинских школ за то, чтобы заведение получило …
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1 августа 2018, 10:32
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Сотрудники ФСБ задержали директора Фонда капитального ремонта Самарской области Михаила Архипова
1 августа стало известно о задержании директора Фонда капитального ремонта Самарской области Михаила Архипова. По информации источников «ТЕРРЫ», операцию, которая прошла накануне, проводили сотрудники регионального управления ФСБ. Вместе с ним силовики задержали и его брата.
По предварительным данным, Архипов подозревается в …
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1 августа 2018, 10:42