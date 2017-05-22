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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 мая 2017г 
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Уже в мае в Самаре начнут сносить Дворец спорта ЦСК ВВС

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Задай вопрос финалисткам конкурса «Мисс Русское Радио в Самаре»

Задай вопрос финалисткам конкурса «Мисс Русское Радио в Самаре»

Только что на «Русском Радио» стартовала программа «Стол заказов». Гостями программы стали финалистки регионального отборочного этапа конкурса "Мисс Русское Радио" в Самаре. Своим вопросы очаровательным девушкам вы можете задать по телефону 341-100-3.
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На самарском железнодорожном вокзале за 43 миллиона рублей отремонтируют платформу №3. Информация появилась на сайте госзакупок. Тендер по определению подрядчика, который займется модернизацией объекта, объявила компания «РЖДстрой». Согласно материалам аукциона, более 36 млн рублей из общей суммы будет потрачено на 

28 апреля 2017, 03:00
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Владислав Третьяк про старый ледовый дворец в Самаре: «Это каменный век»

В Самаре проходят матчи юбилейного, десятого по счету, хоккейного турнира на призы легендарного вратаря Владислава Третьяка. Трехкратный олимпийский чемпион, депутат Государственной Думы, президент Федерации хоккея России лично открыл соревнования десятилетних мальчишек, которые в последний раз вышли на лед Дворца спорта 

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В Самаре демонтируют незаконные киоски около вокзала и автостанции «Аврора»

В Самаре демонтируют незаконные киоски, которые располагаются около железнодорожного вокзала и автостанции «Аврора». Такие меры будут предприняты в рамках благоустройства гостевых маршрутов кЧМ-2018, сообщает мэрия. Ларьки, установленные легально, чиновники пообещали облагородить. Напомним, борьба с киосками в Самаре стартовала почти 4 

13 марта 2017, 05:29
В Самаре начали снимать с деревьев новогодние гирлянды

В Самаре начали снимать с деревьев новогодние гирлянды

С самарских деревьев наконец-то начали снимать гирлянды, которые были развешены еще перед новым годом, в декабре 2016-го. Как пишет Прогород, это те самые светящиеся ленты, которыми было недовольно руководство области. Однако городским чиновникам «шары» очень понравились – и, несмотря на 
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199 миллионов рублей выделят на проект и реконструкцию Дворца спорта на улице Молодогвардейской

Такие поправки в областной бюджет во вторник рассмотрит Губернская дума. Это будет сделано за счет безвозмездных поступлений в областной бюджет в размере 340 миллионов 779 тысяч рублей.
Напомним, стоявший на балансе Министерства обороны объект в феврале прошлого года перешел в 

28 ноября 2016, 05:27
Возле Дворца спорта ЦСК ВВС в Самаре построят тренировочную арену

Возле Дворца спорта ЦСК ВВС в Самаре построят тренировочную арену

Предполагается, что в рамках реконструкции Дворца спорта ЦСК ВВС в Самаре на ул. Молодогвардейской появится новая тренировочная арена. Планируется, что новый спортобъект площадью более 2400 квадратных метров соединят с действующим ледовым дворцом.

Как уже сообщала «ТЕРРА», из-за того 
24 июня 2015, 12:49
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