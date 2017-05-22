9 июня власти Самарской области собираются по итогам торгов определить подрядчика, который демонтирует здание Дворца спорта в Ленинском районе губернской столицы, на улице Молодогвардейской, 222.
Работы по ликвидации объекта правительство оценивает в 75,8 миллиона рублей. Победителю предстоит снести Дворец спорта к 31 августа 2017 года. На месте старого спорткомплекса ЦСК ВВС будет возведен новый.
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8 марта 2017, 04:43
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199 миллионов рублей выделят на проект и реконструкцию Дворца спорта на улице Молодогвардейской
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28 ноября 2016, 05:27
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24 июня 2015, 12:49