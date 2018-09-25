24 сентября на стадионе «Самара Арена» прошло совещание под председательством губернатора Дмитрия Азарова. Оно касалось развития территории, прилегающей к объекту. Свои предложения высказали руководители региональных министерств, архитекторы и другие эксперты.
Одним из вариантов использования площадки стало развитие пляжных видов спорта. Там предполагается построить круглогодичный спорткомплекс, приспособленный для занятий футболом, волейболом, регби и теннисом. Общероссийский общественный фонд поддержки и развития спорта готов инвестировать в проект около 200 млн руб.
Кроме того, планируется подписать соглашение с компанией PMI. Она представила проект возведения около стадиона концертного зала-трансформера. Дмитрий Азаров отметил, что проект интересен для региона, и поставил задачу проработать детали взаимодействия профильных министерств с компанией-инвестором.
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