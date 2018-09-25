11
08
26
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18.09.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 24.09.2018 
Все видео

Материалы по теме:

1 сентября в областном центре ограничат движение в окрестностях стадиона «Самара Арена»

1 сентября в областном центре ограничат движение в окрестностях стадиона «Самара Арена»

1 сентября областной центр ждет большой футбол. В рамках 6 тура чемпионата РПЛ на стадионе «Самара Арена» сойдутся «Крылья Советов» и махачкалинский «Анжи». В связи с этим в городе будут введены временные ограничения движения транспорта.

1 сентября с 14:00 до 22:00, 

31 августа 2018, 12:58
Подача электричества на «Самара Арену» возобновлена

Подача электричества на «Самара Арену» возобновлена

Подача электричества на стадион «Самара Арена» возобновлена. Об этом «ТЕРРЕ» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Решение о восстановлении электроснабжения принято в связи с высокой социальной значимостью объекта и необходимостью проведения там футбольного матча между «Крыльями Советов» и махачкалинским «Анжи».

Напомним, об 

28 августа 2018, 02:33
Ушли в сумрак: стадион «Самара Арена» остался без электричества

Ушли в сумрак: стадион «Самара Арена» остался без электричества

28 августа стало известно о том, что на стадион «Самара Арена» была прекращена подача электричества. Причина в долгах обслуживающей объект организации «Спорт Ин» перед поставщиками электроэнергии.  По информации «ТЕРРЫ», речь идет о 9 миллионах рублей.

Стоит отметить, что ближайший матч на 

28 августа 2018, 01:25
Строители стадиона «Самара Арена» жалуются на то, что несколько месяцев сидят без денег

Строители стадиона «Самара Арена» жалуются на то, что несколько месяцев сидят без денег

Люди, которые трудились на строительстве стадиона «Самара Арена», жалуются на задержки зарплат. В обращении, которое поступило в твиттер врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, говорится о том, что денег рабочие не могут дождаться по 3-4 месяца.

«Здравствуйте, Дмитрий Игоревич, помогите самарским 

27 августа 2018, 10:58
Ученые назвали геометрию главной причиной развития человека

Ученые назвали геометрию главной причиной развития человека

Геометрия оказалась одним из самых главных факторов развития человека. Так утверждают французские ученые из Университета Гренобль-Альпы. Они исследовали зародыш дрозофилы и выяснили, что он удлиняется пропорционально. Этот процесс можно представить посредством дифференциальных уравнений, характеризующих состояние активно деформируемого тела.
По словам 

19 сентября 2016, 04:41
Министерству промышленности Самарской области отказали в выделении денег на целевые программы

Министерству промышленности Самарской области отказали в выделении денег на целевые программы

Речь идет сразу о двух программах: "Развитие промышленности Самарской области и повышение ее конкурентоспособности" и "Развитие рынка газомоторного топлива в Самарской области". В рамках первой минпром предлагал выделить 455,8 миллиона рублей в качестве субсидий промышленным предприятиям региона. Это, по их 
18 ноября 2015, 07:45
Ученые: Нравственное развитие человека меняет структуру головного мозга

Ученые: Нравственное развитие человека меняет структуру головного мозга

Исследователи из Медицинской школы Перельмана утверждают: нравственное развитие не только оказывает влияние на психологические качества, но и содействует образованию большего количества серого вещества в человеческом мозге.

В эксперименте было задействовано около 70 студентов бизнес-школы. Возраст испытуемых – от 24 
10 июня 2015, 04:44
Ученые: Дети, получавшие анестезию до 4 лет, отстают в развитии

Ученые: Дети, получавшие анестезию до 4 лет, отстают в развитии

Ученые утверждают, что анестезия негативно влияет на детей младше 4 лет. Те из них, кто из-за операции перенес обезболивание, впоследствии начали отставать от ровесников по умственному развитию. Работа на данную тему была опубликована в журнале Pediatrics.

В исследовании принимали 
8 июня 2015, 06:10
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх