Строители стадиона «Самара Арена» жалуются на то, что несколько месяцев сидят без денег Люди, которые трудились на строительстве стадиона «Самара Арена», жалуются на задержки зарплат. В обращении, которое поступило в твиттер врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, говорится о том, что денег рабочие не могут дождаться по 3-4 месяца. «Здравствуйте, Дмитрий Игоревич, помогите самарским …