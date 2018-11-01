В Самаре трех адвокатов будут судить за передачу взятки и мошенничество В суд Октябрьского района направлено уголовное дело в отношении трех членов некоммерческого партнерства коллегии адвокатов Самарской области «Дэ-юре» и ПАСО СОКА. В зависимости от роли каждого их подозревают в посредничестве во взяточничестве и мошенничестве.



По версии следствия, в 2015 …