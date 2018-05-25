Если вы активный и креативный, разбираетесь в музыке и ее тенденциях, готовы трудиться с большой самоотдачей - вы наш кандидат!

Мы сработаемся, если вы стрессоустойчивы, умеете критически мыслить, понимаете потребности бизнеса, способны принимать нестандартные решения и готовы к построению новых проектов.



Требования …