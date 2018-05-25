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«Бункер S» Эфир передачи от 22 мая 2018г 
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Самарцы поработают подольше и хорошенько отдохнут

Самарцы поработают подольше и хорошенько отдохнут

Ближайшая суббота, 28-е апреля, у всех россиян будет рабочей, в счет понедельника 30-го числа, который объявлен выходным днем. На первой майской неделе 
26 апреля 2018, 09:00
В блогах: «Вазовцы рассказали о ночевках на работе ради «большой» зарплаты»

В блогах: «Вазовцы рассказали о ночевках на работе ради «большой» зарплаты»

В «Паблике Тольятти» соцсети «ВКонтакте» рассказали про «вазовцев с линии B0, которые ночуют на работе ради «большой» зарплаты». Бытует мнение, что на АвтоВАЗе в последние годы низкие зарплаты. Однако, отмечают ночные ударники труда, это утверждение справедливо только для тех, 
23 февраля 2018, 10:04
Эксперты посчитали, сколько получают работающие студенты в России

Эксперты посчитали, сколько получают работающие студенты в России

Специалисты интернет-сайта Avito.ru подсчитали, сколько зарабатывают российские студенты. Оказалось, что в среднем по стране они получают 29,3 тысячи рублей.
За год размер оплаты труда студентов вырос на 1,7 процента. Это намного ниже среднего показателя роста всех зарплат, который составил 5,8 

24 января 2018, 09:30
В Сызрани 22-летнего мужчину заперли на рабочем месте

В Сызрани 22-летнего мужчину заперли на рабочем месте

Ночью 12 декабря сызранские спасатели получили вызов от 22-летнего мужчины, который сообщил, что не может уйти с работы. Он оказался заперт в рабочем помещении.
«Инцидент произошел в организации, расположенной по адресу: улица Советская, 4», - сообщили в МБУ «Аварийно-спасательная служба».

Выяснилось, 

13 декабря 2017, 03:44
В Самаре ищут председателя апелляционного суда

В Самаре ищут председателя апелляционного суда

Высшая квалификационная коллегия судей России объявила об открытии вакантной
должности председателя самарского Одиннадцатого арбитражного апелляционно­го суда. Документы от соискателей на конкурс будут приниматься до 30 янва­ря. Как уже сообщала "ТЕРРА", нынешний руководитель Александр Ефанов подать их уже не сможет, так 

16 января 2017, 12:54
Музей рок-н-ролла «ZVEZDA» на конкурсной основе ищет директора!

Музей рок-н-ролла «ZVEZDA» на конкурсной основе ищет директора!

Если вы активный и креативный, разбираетесь в музыке и ее тенденциях, готовы трудиться с большой самоотдачей - вы наш кандидат!

Мы сработаемся, если вы стрессоустойчивы, умеете критически мыслить, понимаете потребности бизнеса, способны принимать нестандартные решения и готовы к построению новых проектов.
 
Требования 

19 декабря 2016, 07:30
Требуется менеджер по работе с факелоносцами

Требуется менеджер по работе с факелоносцами

Недавно социальные сети взорвала интернет-ссылка на олимпийскую вакансию менеджера по работе с факелоносцами. От кандидата требовался опыт подобной работы от одного до трех лет и отличный английский язык. За полный рабочий день в разъездах специалисту предлагали оклад от 40 000 до 

15 августа 2013, 11:07
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