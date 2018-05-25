В Самаре на портале по поиску работы «Зарплата.ру» появилась необычная вакансия. Работодатели ищут двойников известных людей, которым обещают платить от 100 тысяч рублей. Работать нужно будет вахтовым методом в Санкт-Петербурге. Как указано в сообщении, дублеру нужно будет «стоять на сцене или в определенных местах», а также «ездить на экскурсионном автобусе с туристами». Оплата труда ежедневная – 3000 рублей, плюс жилье рядом с театром. Но соискатель должен быть готов трудиться ежедневно, полный рабочий день. На эту вакансию готовы принять людей без опыта, студентов, пенсионеров и граждан с ограниченными возможностями здоровья.
«Человек должен быть хоть немного похожим на всем нам известного человека, например: на Ленина, Сталина, Чарли Чаплина, Майкла Джексона, принцессу Диану и прочее. Если вы похожи на известного человека и заметили это, то мы дадим вам шанс», - указано в сообщении.
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